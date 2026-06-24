IndiGo Cabs : इंडिगोची कॅब सर्व्हिस सुरू! एअरपोर्ट पिकअप-ड्रॉप फक्त 49 रुपयांमध्ये, कसं बुक करायचं? पाहा एका क्लिकवर

Indigo Airport Transfer : इंडिगोने प्रवाशांसाठी एक अनोखी सुविधा आणली आहे. आता विमान उतरल्यावर कॅब शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या अॅप्सवर भटकावे लागणार नाही. कंपनीने 'Cabs With Indigo' नावाची नवीन सेवा सुरू केली आहे.केवळ ४९ रुपयांपासून सुरुवातया सेवेची सर्वात आकर्षक गोष्ट म्हणजे किंमत. सुरुवातीला केवळ ४९ रुपयांमध्ये कॅब बुक करता येईल. विमानतळावरून गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी ही सेवा प्रवाशांना परवडणारी आणि विश्वासार्ह ठरेल.फ्लाइट बुकिंगसोबतच कॅब रिजर्वेशनइंडिगोच्या वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपवर फ्लाइट बुक करतानाच कॅबची बुकिंगही करता येईल. विमानतळावर येण्यासाठी किंवा तेथून निघण्यासाठी एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व व्यवस्था मिळेल. यामुळे वेगवेगळ्या अॅप्सवर स्विच करण्याचा त्रास पूर्णपणे संपुष्टात येईल..Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती.निश्चित भाडे, सर्ज प्राइसिंग नाहीबुकिंग केल्यावर भाडे आधीच निश्चित होईल. मार्केटमधील वाढीव दरांचा किंवा सर्ज प्राइसिंगचा काहीही त्रास होणार नाही. यामुळे प्रवाशांना आर्थिक अनिश्चिततेची चिंता राहणार नाही..कॅन्सल करणे सोपे, ड्रायव्हर ३० मिनिटे थांबेलठरलेल्या पिकअप वेळेपूर्वी रद्द केल्यास कोणतेही कॅन्सलेशन शुल्क लागू होणार नाही. शिवाय कॅब ड्रायव्हर प्रवाशांसाठी ३० मिनिटे थांबेल, जेणेकरून शेवटच्या क्षणी उशीर झाल्यासही कोणतीही अडचण येणार नाही..PUC नियमांमध्ये मोठा बदल! नवीन वाहनधारकांना मिळणार खास सूट; पण जुनी गाडीधारकांच्या अडचणी वाढणार? जाणून घ्या RTOचा प्लॅन.ब्लूचिप मेंबर्ससाठी विशेष बक्षीसइंडिगोच्या ब्लूचिप लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये नोंदणीकृत ग्राहकांना या सेवेत अतिरिक्त फायदा मिळेल. प्रत्येक १०० रुपयांच्या खर्चावर ५ ब्लूचिप पॉइंट्स मिळतील. यामुळे नियमित प्रवासी अधिक लाभ घेऊ शकतील.इंडिगोचे मुख्य डिजिटल आणि माहिती अधिकारी नीतन चोप्रा यांनी सांगितले की, कंपनीचा उद्देश प्रवाशांना एका छताखाली संपूर्ण प्रवास अनुभव देणे हा आहे. या सेवेसाठी विविध कॅब भागीदारांसोबत भागीदारी करण्यात आली आहे..Root Server ICANN : भारताच्या हातात येणार इंटरनेटची मुख्य चावी! नेमकं काय आहे रूट सर्व्हर? जाणून घ्या तुम्हाला कसा फायदा होणार.देशभरातील प्रमुख विमानतळांवर उपलब्धही सेवा देशातील सर्व प्रमुख विमानतळांवर उपलब्ध असेल. यामुळे प्रवाशांना आता विमानतळावरील कॅबसाठी होणारा त्रास आणि अनिश्चितता दूर होईल.इंडिगोची ही नवी सेवा प्रवासी अनुभवाला पूर्णपणे बदलणारी ठरेल. आता विमान प्रवास केवळ आकाशापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जमिनीवरही तो सोपं आणि आनंददायी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.