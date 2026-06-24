विज्ञान-तंत्र

IndiGo Cabs : इंडिगोची कॅब सर्व्हिस सुरू! एअरपोर्ट पिकअप-ड्रॉप फक्त 49 रुपयांमध्ये, कसं बुक करायचं? पाहा एका क्लिकवर

Indigo airport taxi : इंडोगोने नुकतेच इंडिगो एअरपोर्ट टॅक्सी ही नवी सुविधा सुरू केली आहे. यामध्ये फक्त 49 रुपयांपासून फ्लाइटसोबतच कॅब बुकिंग करता येणार आहे. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या
how to book Indigo cab from airport taxi services

how to book Indigo cab from airport taxi services

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Indigo Airport Transfer : इंडिगोने प्रवाशांसाठी एक अनोखी सुविधा आणली आहे. आता विमान उतरल्यावर कॅब शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या अॅप्सवर भटकावे लागणार नाही. कंपनीने 'Cabs With Indigo' नावाची नवीन सेवा सुरू केली आहे

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