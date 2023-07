Internet Speed : आजच्या काळात आपले जवळपास प्रत्येक काम इंटरनेटशिवाय अपूर्ण आहे. प्रत्येकालाच आता इंटरनेटची आवश्यकता असते. मग ते ऑफिसचे महत्वाचे काम असू देत किंवा ऑनलाईन शॉपिंग, प्रत्येक कामासाठी इंटरनेटची गरज असते.

काही लोक मोबाईल डेटा वापरतात तर काही लोक वायफायचा वापर करतात. सहसा वायफायचा वेग मोबाईल डेटा पेक्षा चांगला असल्याने अनेक जण त्यालाच प्राधान्य देतात. पण, खरी अडचण तेव्हा येते. ज्यावेळी Wi-fi चा स्पीड देखील कमी व्हायला लागतो. असे झाल्यास अनेक महत्वाची कामं खोळंबतात.

जेव्हा तुम्ही इंटरनेटशी संबंधित कोणतेही काम करत असता आणि त्यादरम्यान अचानक स्पीड कमी होतो किंवा इंटरनेट काम करणे थांबते, तर तुम्ही तुमचे काम पूर्ण करू शकणार नाही. (Internet Speed : Because of this, 5G Wifi is giving 4G speed! Do this setting today itself HD files will be downloaded in a blink of an eye )

काही कार्यालयीन कामे आहेत, ज्यासाठी तुम्हाला हाय स्पीड इंटरनेटची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत जर इंटरनेट चालू असेल किंवा त्याचा वेग कमी झाला तर अडथळा निर्माण होईल आणि तुमचे काम मध्येच थांबेल.(5G Network)

जर तुम्हाला ही समस्या टाळायची असेल तर आज आम्ही तुम्हाला वायफाय राउटर ठेवल्याने तुम्हाला सर्वात वेगवान इंटरनेट स्पीड कोणत्या दिशेने मिळेल याबद्दल सांगणार आहोत. या दिशानिर्देशांचा अवलंब करून, तुम्ही इंटरनेटचा स्पीड कमालीचा वाढवू शकता.

या गोष्टींवर विचार करा

हॉल एरियामध्ये - जर तुम्ही तुमच्या घराच्या हॉल एरियामध्ये वायफाय राउटर इन्स्टॉल केले असेल, तर समजा तुमच्या संपूर्ण घराच्या जवळपास प्रत्येक कोपऱ्यात तुम्हाला इंटरनेटचा वेगवान स्पीड मिळेल.

खरं तर, ओपन एरियामध्ये वायफाय राउटर बसवण्याचा करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वायफायचा स्पीड वाढतो आणि प्रत्येक खोलीत चांगली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होते. (Wi-Fi)

त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही एखाद्या खोलीत वायफाय राउटर स्थापित केले तर इतर खोल्यांमध्ये किंवा घराच्या इतर भागांमध्ये वायफाय सिग्नल उपलब्ध असणे आवश्यक नाही. या प्रकरणात, जर तुम्हाला चांगली कनेक्टिव्हिटी हवी असेल, तर तुम्ही हॉलच्या परिसरात वायफाय राउटर स्थापित करणे आवश्यक आहे.

मिड फ्लोअर

जर तुम्ही 3 मजली किंवा त्याहून वरच्या घरात राहत असाल आणि तुम्हाला तुमच्या घराच्या प्रत्येक मजल्यावर बेस्ट कनेक्टिव्हिटी हवी असेल, तर तुम्हाला वायफाय राउटरच्या स्थानाची विशेष काळजी घ्यावी लागेल.

जर तुम्ही वायफाय राउटरचे लोकेशन योग्य ठिकाणी सेट केले तर तुमच्या बहुमजली घरातही जवळपास प्रत्येक मजल्यावर चांगली इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध असेल असे समजा. हे करण्यासाठी तुम्हाला जास्त प्रयत्न करण्याची गरज नाही.(Technology)

तुम्हाला फक्त एवढेच करायचे आहे की तुमचे घर बहुमजली असेल तर तुम्हाला वायफाय राउटर बसवलेल्या अनेक मजल्यांमधून मधला मजला निवडावा लागेल.

असे घडते की वरच्या मजल्यावर आणि खालच्या मजल्यावर बेस्ट इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे, ज्यामुळे संपूर्ण घरात इंटरनेट चालवणे खूप सोपे होते. जर तुम्हीही अशा घरात राहत असाल आणि तुम्हाला घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात इंटरनेट कव्हरेज हवे असेल तर तुम्ही नेहमी वायफाय राउटर फक्त मधल्या मजल्यावरच लावा.