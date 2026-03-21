Helmet Expiry Check: तुमचं हेल्मेट एक्सपायर झालंय? घरबसल्या ‘या’ ट्रिक्सने लगेच करा चेक

1. दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे अत्यावश्यक आहे. 2. हेल्मेटची गुणवत्ता आणि टिकाउपणा तपासणे गरजेचे आहे. 3. अपघातानंतर हेल्मेट ताबडतोब बदलणे आवश्यक आहे.4. स्वस्त हेल्मेट तुमच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकतात. 5. योग्य हेल्मेट निवडणे आणि वेळेवर बदलणे जीवनरक्षक ठरू शकते..how to check helmet expiry date at home: दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे गरजेचे आहे. तसेच एक नियम देखील आहे. डोक्याला गंभीर दुखापतींपासून वाचवण्यासाठी हे मदत करते. तरीही बरेच लोक याकडे दुर्लक्ष करतात. काही लोक हेल्मेट घालतात, पण त्याची गुणवत्ता, योग्य फिटिंग आणि टिकाउपणा याकडे दुर्लक्ष करतात. खरंतर काही दिवसांनंतर हेल्मेटची ताकद कमी होते. यामुळे गरजेच्या वेळी ते पूर्ण संरक्षण देऊ शकत नाही. यामुळे हेल्मेट घालणेच नव्हे तर त्याची योग्य काळजी घेणे आणि नियमितपणे बदलणे महत्वाचे आहे. .हेल्मेटचे आयुर्मान किती?एका चांगल्या उत्पादकाने बनवलेले हेल्मेट बराच काळ टिकते, परंतु अपघात झाल्यास ते ताबडतोब बदलले पाहिजे. अपघातादरम्यान, हेल्मेटचे आतील भाग जे बाहेरुन दिसत नाही, ते असुरक्षित होतात. व्हिझर खराब झाल्यास धोका वाढेलकालांतराने हेल्मेटचे व्हिझर खराब होऊ शकते, त्यावर ओरखडे पडू शकतात आणि त्याची पारदर्शकता कमी होऊ शकते. रात्रीच्या वेळी समोरुन येणारा प्रकाश विखुरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे पाहणे कठीण होते आणि अपघातांचा धोका वाढतो..जुगाड टाळा , सुरक्षेला प्राधान्य द्या बरेच लोक तुटलेले हेल्मेट टेप किंवा इतर तात्पुरत्या साधनांनी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करतात. पण हे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. खराब झालेले हेल्मेट बदलणेच नेहमी सर्वोत्तम असते. हेल्मेट खरेदी पुढील गोष्टी ठेवा लक्षात हेल्मेट खरेदी करताना त्याच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष द्या. एक मजबूत बाह्य कवच, एक स्पष्ट व्हिझर, एक चांगला पट्टा आणि एक भक्कम थर्माकॉल असणे आवश्यक आहे. तसेच, आरामदायक फिटिंगसाठी योग्य आकाराचे हेल्मेट खरेदी करा..स्वस्त हेल्मेट धोकादायक ठरू शकतात स्वस्त किंवा ब्रँड नसलेले हेल्मेट तुमच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकते. तुमची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नेहमी ISI मार्क असलेले हेल्मेटच निवडा. विचारपूर्वक निवडा , सुरक्षित रहाहेल्मेट हे केवळ एक उपकरण नाही, तर ते जीवनरक्षक आहे. योग्य हेल्मेट निवडणे आणि ते वेळेवर बदलणे तुम्हाला गंभीर धोक्यापासून वाचवू शकते.