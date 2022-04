Kia Seltos अन् Sonet नवीन अवतारात लॉन्च; बेस व्हेरियंटमध्ये 4 एअरबॅग्ज

किआ मोटर्सने (Kia Motors) आपली दोन लोकप्रिय वाहने Kia Seltos आणि Kia Sonet ची फेसलिफ्ट लॉन्च केली आहेत. यामध्ये अनेक फिचर अपडेट्स, नवीन कलर ऑप्शन्स आणि नवीन व्हेरियंट लाइनअप मिळतील. याशिवाय टॉप व्हेरियंटमध्ये आढळणारी काही वैशिष्ट्ये आता बेस मॉडेलमध्येही जोडली गेली आहेत. Kia Sonet ची किंमत आता 7.15 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर Kia Seltos ची नवीन प्रारंभिक किंमत 10.19 लाख रुपयांवर गेली आहे.

सुरक्षिततेसाठी मिळणार 4 एअरबॅग-

सुरक्षिततेसाठी, Kia India ने आता नवीन Seltos आणि Sonnet मध्ये साइड एअरबॅग समाविष्ट केल्या आहेत. आता त्यांच्या सर्व खालच्या व्हेरियंटमध्ये 4 एअरबॅग मिळतील. कंपनीने सेल्टोस आणि सॉनेटच्या या नवीन आवृत्त्या 'इम्पीरियल ब्लू' आणि 'स्पार्कलिंग सिल्व्हर' या दोन नवीन रंगांमध्ये सादर केल्या आहेत. या दोन्ही कार ग्राहकांना एडव्हान्सड कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी पूर्णपणे नवीन Kia Connect अॅपसह सुसज्ज आहेत. कंपनीने Kia Seltos मध्ये डिझेल इंजिनसह भारतातील पहिले इंटेलिजेंट मॅन्युअल ट्रान्समिशन (iMT) तंत्रज्ञान देखील सादर केले आहे. (Kia Seltos and Sonet launch in new incarnations; 4 airbags in base variant)

नवीन सेल्टोसची वैशिष्ट्ये-

नवीन Kia Seltos 13 नवीन बदलांसह अपडेट करण्यात आले आहे. कंपनीने Kia Seltos HTK+ प्रकारात 1.5 डिझेल इंजिनसह भारतातील पहिले इंटेलिजेंट मॅन्युअल ट्रान्समिशन (iMT) तंत्रज्ञान सादर केले आहे. Kia India ने पूर्वीपेक्षा अधिक चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी नवीन Seltos च्या सर्व ऑटोमॅटीक व्हेरियंटमध्ये मल्टी-ड्राइव्ह आणि ट्रॅक्शन मोडसह पॅडल शिफ्टर्स देखील समाविष्ट केले आहेत. इतर सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये साइड एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC), वाहन स्थिरता व्यवस्थापन (VSM), ब्रेक असिस्ट (BA), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC), हायलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (हायलाइन TPMS) आणि ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक यांचा समावेश आहे. याशिवाय HTX+ प्रकारात एअरबॅग देखील मिळतात. तसेच, डी-कट स्टीयरिंग व्हील, एसयूएस स्कफ प्लेट आणि टेलगेटवरील सेल्टोस लोगोच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

नवीन सॉनेटची वैशिष्ट्ये-

नवीन Kia Sonnet एसयूव्ही कार 9 नवीन बदलांसह अपडेट करण्यात आले आहे. सुरक्षितता वाढवण्यासाठी नवीन सॉनेट साइड एअरबॅग्ज आणि हायलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टमने सुसज्ज असेल. कंपनी IMT ट्रिम्सवर मानक म्हणून इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC), वाहन स्थिरता व्यवस्थापन (VSM), ब्रेक असिस्ट (BA), हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC) सारखी प्रमुख सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील ऑफर करत आहे. याशिवाय, आता HTX+ व्हेरियंटमध्ये एअरबॅग्ज ऑफर केल्या जातील. नवीन Kia Sonnet च्या ग्राहकांना HTX व्हेरियंटमध्ये प्रगत 4.2-इंच सेमी कलर इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मिळेल. सेमी लेदरेट सीट आता फक्त HTE व्हेरियंटमधून ऑफर केल्या जातील. नवीन सेल्टोस प्रमाणे, नवीन सॉनेटमध्ये डी-कट स्टीयरिंग व्हील आणि टेलगेटवरील सॉनेट लोगो यासारखे अनेक डिझाइन बदल देखील मिळतील.