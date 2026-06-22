मेटाने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपसाठी एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्वविषयक निर्णय घेतला आहे. कंपनीने क्रेडचे संस्थापक कुणाल शाह यांची व्हॉट्सॲपचे नवे जागतिक प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते विल कॅथकार्ट यांची जागा घेतील, ज्यांनी २०१९ पासून जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचे नेतृत्व केले होते. ३ अब्जाहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते असलेल्या व्हॉट्सॲपसाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. .कंपनी आता चॅटिंगच्या पलीकडे जाऊन पेमेंट्स, बिझनेस मेसेजिंग आणि एआय-आधारित सेवांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. मेटाला आशा आहे की कुणाल शाह यांचा अनुभव या प्लॅटफॉर्मला विकासाच्या पुढील टप्प्यावर नेण्यास मदत करेल. मेटाच्या मते, लोक त्यांच्या दैनंदिन जीवनात डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर कसा करतात याची कुणाल शाह यांना सखोल जाण आहे. म्हणूनच कंपनीने त्यांच्यावर व्हॉट्सॲपसारख्या जागतिक प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी सोपवली आहे. .भारत ही व्हॉट्सॲपची सर्वात मोठी बाजारपेठ मानली जाते. तसेच, बिझनेस मेसेजिंग आणि पेमेंट सेवांसाठी भारत हा कंपनीच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रदेशांपैकी एक आहे. त्यामुळे, या पदावर एका भारतीय उद्योजकाचे आगमन हे मेटाच्या भविष्यातील धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते. मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग म्हणाले, "कुणाल शाह व्हॉट्सॲपचे पुढील प्रमुख म्हणून मेटामध्ये सामील होतील. कुणालने क्रेडला भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक बनवले आहे. त्यांच्याकडे एक निर्मात्याची मानसिकता आणि जागतिक दृष्टिकोन आहे, जो त्यांना जगातील सर्वात मोठ्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचे नेतृत्व करण्यास मदत करेल. मी कुणालसोबत जवळून काम करण्यास आणि अब्जावधी लोकांसाठी व लाखो व्यवसायांसाठी व्हॉट्सॲपला सर्वोत्तम सेवा बनवणे सुरू ठेवण्यास उत्सुक आहे. .Tech Tips : कुणीतरी गुपचुप तुमच्या चॅट किंवा फोटोचा स्क्रीनशॉट घेतय? ओळखायची खतरनाक ट्रिक, 90% लोकांना नाही माहिती.मेटाचे मुख्य उत्पादन अधिकारी, ख्रिस कॉक्स म्हणाले की, कुणाल शाह हे भारतातील सर्वात आदरणीय उद्योजकांपैकी एक आहेत. लोकांच्या जीवनातील तंत्रज्ञानाची भूमिका समजून घेण्याची त्यांची क्षमता व्हॉट्सॲपच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते. मेटाला आशा आहे की, त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे प्लॅटफॉर्म वापरकर्ते आणि व्यवसाय या दोघांसाठीही अधिक मजबूत होईल. व्हॉट्सॲप जगातील सर्वात मोठे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म बनले आहे. कंपनीच्या मते, त्याचे ३ अब्जाहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते आहेत. हे प्लॅटफॉर्म आता केवळ मेसेजिंग आणि कॉलिंगपुरते मर्यादित राहिलेले नाही..बिझनेस मेसेजिंग, डिजिटल पेमेंट्स आणि एआय-आधारित वैशिष्ट्ये त्याच्या विस्ताराचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहेत. मेटाचा विश्वास आहे की, कुणाल शाह यांचा उत्पादन विकास आणि कंपनी उभारणीमधील अनुभव व्हॉट्सॲपला एक नवीन दिशा देऊ शकतो. कंपनी भविष्यात वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारण्यावर आणि नवीन व्यावसायिक संधी शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. कुणाल शाह यांची व्हॉट्सॲपच्या जागतिक प्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. .कुणाल शाह मुंबईचे रहिवासी आहेत. त्यांनी तत्त्वज्ञानात बी.ए. केले आणि नंतर एमबीए अर्धवट सोडले. २०१० मध्ये त्यांनी फ्रीचार्ज नावाची कंपनी सुरू केली, जी नंतर स्नॅपडीलने अधिग्रहित केली. त्यानंतर, २०१८ मध्ये त्यांनी 'क्रेड' (CRED) लाँच केले, जे लोकांना त्यांचे क्रेडिट कार्ड बिल भरल्याबद्दल बक्षीस देते. आज, क्रेड ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध फिनटेक कंपन्यांपैकी एक आहे. कुणाल शाह यांनी २०० हून अधिक स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूकही केली आहे..Zero Watt Bulb Myth : झिरो वॅट बल्बने खरंच लाईट बिल कमी येतं का? पैसे वाचवायचे असतील तर हे नक्की वाचा.कॅथकार्ट यांनी कुणाल शाह यांची प्रशंसा करताना म्हटले की, त्यांनी क्रेडला भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या टेक कंपन्यांपैकी एक बनवले आहे आणि त्यांना आपल्या वापरकर्त्यांची खरोखरच काळजी आहे. हा नेतृत्वबदल केवळ एक योगायोग नाही. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, मेटा भारतीय फिनटेक स्टार्टअप क्रेडमध्ये अंदाजे ९०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. या करारामुळे मेटाला क्रेडमध्ये २० टक्के हिस्सा मिळेल, ज्यामुळे कंपनीचे मूल्य अंदाजे ४.५ अब्ज डॉलर्स होईल. .यापूर्वी अनेक भारतीय वंशाच्या सीईओंनी जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांचे नेतृत्व केले आहे आणि कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत. मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला यांचे अंदाजित वार्षिक उत्पन्न सुमारे ८०६ कोटी रुपये आहे, तर गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांची कमाई ८३५ कोटी ते १,९०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. दरम्यान, सायबर सुरक्षा कंपनी पालो अल्टो नेटवर्क्सचे सीईओ निकेश अरोरा यांची अंदाजित कमाई १,०८० कोटी ते १,२५० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. .Fathers Day Offers : फादर्स डे निमित्त भन्नाट ऑफर! फक्त 6 रुपये खर्चात 330 दिवस चालणारा रिचार्ज प्लॅन; 10GB बोनस डेटा.यूट्यूबचे प्रमुख नील मोहन यांचे वार्षिक उत्पन्न ५०० कोटी ते ६७० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे आणि ॲडोबीचे सीईओ शंतनू नारायण यांची कमाई ३३५ कोटी ते ३७५ कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. कॉग्निझंटचे सीईओ रवी कुमार एस यांचाही या यादीत समावेश आहे, ज्यांचे अंदाजित वार्षिक उत्पन्न सुमारे १८६ कोटी रुपये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.