विज्ञान-तंत्र

मुंबईचे कुणाल शाह व्हॉट्सअ‍ॅपचे बॉस बनणार! ग्लोबल हेडपदी नियुक्ती; मेटाचा मोठा निर्णय, वाचा शाह नेमके आहेत कोण?

Kunal Shah News: लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपमध्ये एक मोठा बदल होणार आहे. जवळपास सात वर्षे व्हॉट्सॲप चालवणारे विल कॅथकार्ट पायउतार होत आहेत. 'क्रेड'चे भारतीय संस्थापक कुणाल शाह यांची नियुक्ती होणार आहे.
Kunal Shah

Kunal Shah

ESakal

Vrushal Karmarkar
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मेटाने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सॲपसाठी एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्वविषयक निर्णय घेतला आहे. कंपनीने क्रेडचे संस्थापक कुणाल शाह यांची व्हॉट्सॲपचे नवे जागतिक प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते विल कॅथकार्ट यांची जागा घेतील, ज्यांनी २०१९ पासून जगातील सर्वात लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचे नेतृत्व केले होते. ३ अब्जाहून अधिक सक्रिय वापरकर्ते असलेल्या व्हॉट्सॲपसाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

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