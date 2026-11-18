सोशल मीडिया कंपनी 'मेटा'ने (Meta) भारतातील इन्स्टाग्राम युजर्ससाठी आपल्या 'रिकमेंडेशन सिस्टिम'मध्ये (Recommendation Systems) मोठा बदल केला आहे. नव्या प्रणालीनुसार, आता भारतीय युजर्सच्या फीड, रील्स आणि एक्सप्लोर विभागात लैंगिकदृष्ट्या सूचक (Sexually Suggestive) आणि हिंसाचार दर्शवणारा कंटेंट मोठ्या प्रमाणात रोखला जाईल. मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर २०२६) जारी केलेल्या निवेदनात मेटाने म्हटले आहे की, या बदलांमुळे भारतात युजर्सकडून कंटेंट रिपोर्ट करण्याचे प्रमाण एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत निम्म्यावर म्हणजेच सुमारे ५० टक्क्यांनी घटले आहे..युजरने रिपोर्ट करण्याची वाट न पाहता एआय ठेवणार नजर यापूर्वी एखादी आक्षेपार्ह पोस्ट हटवण्यासाठी किंवा लपवण्यासाठी युजर्सच्या रिपोर्टवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता गॅजेट्स नाऊने दिलेल्या माहितीनुसार, मेटा प्रगत एआय (AI) मॉडेल्सचा वापर करत आहे. हे मॉडेल्स पोस्ट रेकमेंड करण्यापूर्वीच 'रिकमेंडेशन गाईडलाईन्स'नुसार तिची तपासणी करतात. विशेष म्हणजे, हा कंटेंट पूर्णपणे डिलीट केला जाणार नाही (जर तो कम्युनिटी स्टँडर्ड्सचे उल्लंघन करत नसेल), तर ज्यांनी संबंधित अकाउंट फॉलो केलेले नाही, अशा नवीन युजर्सपर्यंत तो पोहोचवला जाणार नाही. मात्र, मेटाने नेमके किती पोस्ट रोखले किंवा तक्रारींची अचूक आकडेवारी जाहीर केलेली नाही..Sona Mohapatra On Salman Khan : सैनिकांच्या बलिदानावरचा सिनेमा आणि 'दोन पेग'चं गाणं? सलमान खानवर सोना मोहापात्राचा संताप; म्हणाली, "कोणाच्या करिअरला...".केंद्र सरकार आणि I4C च्या दबावानंतर मेटाचे पाऊल? गेल्या काही महिन्यांपासून भारत सरकार आणि सायबर यंत्रणांकडून मेटाच्या अल्गोरिदमवर कडक नजर ठेवली जात आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये गृहमंत्रालयाच्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) सोबत झालेल्या बैठकीतही मेटाने आक्षेपार्ह AI कंटेंट रोखल्याचा दावा केला होता, परंतु I4C ने ही कारवाई 'अपुरी' असल्याचे नोंदवले होते. याशिवाय, १० ऑक्टोबर रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटाला दिशाभूल करणारा आणि हिंसाचार भडकवणारा कंटेंट रोखण्यासाठी रँकिंग सिस्टिमचा आढावा घेण्याची सूचना केली होती, असे समोर आले आहे..Youngest Demat Account Holder : वय अवघे ६ दिवस अन् थेट शेअर बाजारात एन्ट्री! १२ दिवसांचा जुना रेकॉर्ड मोडत दिल्लीच्या चिमुकल्याने रचला नवा विश्वविक्रम.युजर्सच्या हातातही असतील 'ही' महत्त्वाची सुरक्षा साधने इन्स्टाग्रामने भारतीय युजर्ससाठी उपलब्ध असलेले सुरक्षा पर्यायही पुन्हा अधोरेखित केले आहेत:Sensitive Content Control: Settings and Activity > Content Preferences मधून संवेदनशील कंटेंट मर्यादित करता येतो.Hidden Words: कमेंट्स आणि मेसेज रिक्वेस्ट्समधील नको असलेले शब्द व इमोजी फिल्टर करता येतात.Political Content Control: फॉलो न केलेल्या अकाउंट्सवरील राजकीय कंटेंट कमी पाहण्याचा पर्याय.Teen Accounts: १३ ते १७ वयोगटातील किशोरवयीन युजर्ससाठी बाय-डिफॉल्ट '13+ कंटेंट सेटिंग' लागू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.