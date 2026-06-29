विज्ञान-तंत्र

NASA: पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येतंय 'ब्रह्मास्र'! विनाश वाचवण्यासाठी 'नासा' करतंय ३० हजार कोटींचा खर्च, इतिहासातली पहिलीच घटना

A Race Against Atmospheric Re-entry: २००४ मध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्विफ्ट ऑब्झर्व्हेट्रीला अंतराळात आता २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पूर्ण झाला आहे. एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतर आता या टेलिस्कोपची बॅटरी कमकुवत झाली आहे.
NASA is launching a historic 300 billion dollar rescue mission

NASA is launching a historic 300 billion dollar rescue mission

esakal

संतोष कानडे
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NASA Swift Telescope: अमेरिकेची अंतराळ संस्था 'नासा'चा अत्यंत जुना 'स्विफ्ट टेलिस्कोप' हा उपग्रह धोक्यात आला आहे. उपग्रह हळूहळू आपली ठरलेली कक्षा सोडून पृथ्वीच्या दिशेने खाली येत आहे. वेळेत या टेलिस्कोपला अंतराळातील वरच्या कक्षेत पोहोचवलं गेलं नाही, तर पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताच ते जळून खाक होऊन त्याचा विनाश होऊ शकतो.

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