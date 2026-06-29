NASA: पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येतंय 'ब्रह्मास्र'! विनाश वाचवण्यासाठी 'नासा' करतंय ३० हजार कोटींचा खर्च, इतिहासातली पहिलीच घटना

NASA Swift Telescope: अमेरिकेची अंतराळ संस्था 'नासा'चा अत्यंत जुना 'स्विफ्ट टेलिस्कोप' हा उपग्रह धोक्यात आला आहे. उपग्रह हळूहळू आपली ठरलेली कक्षा सोडून पृथ्वीच्या दिशेने खाली येत आहे. वेळेत या टेलिस्कोपला अंतराळातील वरच्या कक्षेत पोहोचवलं गेलं नाही, तर पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताच ते जळून खाक होऊन त्याचा विनाश होऊ शकतो..महत्त्वाची बाब म्हणजे, नासा या टेलिस्कोपला कोणत्याही परिस्थितीत गमावू इच्छित नाही. कारण दोन दशकांनंतरही हे टेलिस्कोप अवकाशातील अत्यंत महत्त्वाची माहिती पाठवत आहे. ब्रह्मांडात होणारे 'गामा-रे बर्स्ट'सारखे शक्तिशाली विस्फोट आणि अंतराळातील इतर मोठ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याचे मुख्य काम हे टेलिस्कोप करते..Vadache Mhasve Tree : अडीच एकरात पसरलाय आशियातील दुसरा सर्वात मोठा वटवृक्ष; 1882 मध्ये ब्रिटिशांनीही घेतलेली नोंद, साताऱ्यातील 'या' महाकाय वडाची गोष्ट माहीत आहे का?.२००४ मध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्विफ्ट ऑब्झर्व्हेट्रीला अंतराळात आता २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पूर्ण झाला आहे. एवढ्या प्रदीर्घ काळानंतर आता या टेलिस्कोपची बॅटरी कमकुवत झाली असून, त्याचे सोलर पॅनेल्स देखील पहिल्यासारख्या पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत. यामुळेच ते आपली कक्षा गमावून खाली येत आहे..या उपयुक्त उपग्रहाला वाचवण्यासाठी नासाने एक मोठे पाऊल उचलले असून, ही जबाबदारी 'कॅटॅलिस्ट स्पेस टेक्नॉलॉजी' या कंपनीकडे सोपवली आहे. ही कंपनी स्विफ्टला पुन्हा वरच्या सुरक्षित कक्षेत पोहोचवण्यासाठी 'बूस्टर सिस्टम' उपलब्ध करून देणार आहे. या संपूर्ण बचाव मोहिमेसाठी जवळपास ३०० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार आहे..तामिळनाडूत पक्षफुटीचे लोण! मुख्यमंत्री विजय यांचा AIDMKला धक्का, सहाव्या आमदाराचा राजीनामा; TVKमध्ये प्रवेश करणार.या मोहिमेसाठी नासा 'पेगासस रॉकेट'चा वापर करणार आहे. अंतराळ विज्ञानाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या जुन्या उपग्रहाला वाचवण्यासाठी अशा प्रकारची विशेष मोहीम राबवली जात असल्याने ही मोहीम खूप खास ऐतिहासिक मानली जातेय.'नासा'चे विज्ञान प्रमुख निक फॉक्स यांनी स्पष्ट केले की, स्विफ्ट टेलिस्कोप आजही चांगले काम करत असून सतत महत्त्वाची माहिती देत आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या उपग्रहाच्या कक्षेत सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ही बचाव मोहीम पूर्ण करण्याचे नासाचे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.