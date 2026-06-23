विज्ञान-तंत्र

PUC नियमांमध्ये मोठा बदल! नवीन वाहनधारकांना मिळणार खास सूट; पण जुनी गाडीधारकांच्या अडचणी वाढणार? जाणून घ्या RTOचा प्लॅन

RTO PUC नियम बदलले आहेत. जुनी गाडी चालवणाऱ्यांसाठी धक्का, नवीन गाडी घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर
RTO PUC Rules Change 2026: What Vehicle Owners Must Know

RTO PUC Rules Change 2026: What Vehicle Owners Must Know

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

PUC New rules in india : वाहन चालवणाऱ्या प्रत्येकाला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) ची चिंता नेहमीच असते. पण आता ही चिंता बरीच कमी होणार आहे.

RTO कडून PUC नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमुळे अनेक वाहन मालकांना दरवर्षी PUC नूतनीकरणाची धावपळ करावी लागणार नाही.

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