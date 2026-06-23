PUC नियमांमध्ये मोठा बदल! नवीन वाहनधारकांना मिळणार खास सूट; पण जुनी गाडीधारकांच्या अडचणी वाढणार? जाणून घ्या RTOचा प्लॅन

PUC New rules in india : वाहन चालवणाऱ्या प्रत्येकाला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) ची चिंता नेहमीच असते. पण आता ही चिंता बरीच कमी होणार आहे. RTO कडून PUC नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमुळे अनेक वाहन मालकांना दरवर्षी PUC नूतनीकरणाची धावपळ करावी लागणार नाही..नवीन BS-VI खाजगी वाहनांना दिलासासहा वर्षांपर्यंतच्या नवीन BS-VI खाजगी वाहनांसाठी PUC ची वैधता आता तीन वर्षे करण्याची योजना आहे. म्हणजे दरवर्षी रिन्यू करायची गरज नाही. सहा ते दहा वर्षे जुन्या BS-VI वाहनांसाठी मात्र दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल. तर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना प्रत्येक सहा महिन्यांनी PUC अपडेट करावे लागेल. हे बदल वाहन मालकांवरचा आर्थिक आणि वेळेचा भार कमी करण्यासाठी आणले जात आहेत..Telegram Update : टेलीग्रामचा कमबॅक! NEET परीक्षेनंतर प्ले स्टोअरवर पुन्हा दिसू लागलं अॅप; बंदी हटल्यानंतरही 'हे' फीचर्स गायब?.जुनी वाहने आणि BS-4 साठी कठोर नियममार्च २०२० पूर्वीचे BS-4 खाजगी वाहन मालकांना आता दर सहा महिन्यांनी PUC नूतनीकरण करावे लागू शकते. तर बीएस-1 ते बीएस-3 वाहनांसाठी तर प्रत्येक तीन महिन्यांनी हे नूतनीकरण अनिवार्य करण्यात येणार आहे. BS-VI वाहने बीएस-4 पेक्षा खूप कमी प्रदूषण पसरवतात, तरीही जुनी वाहने नियंत्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे..व्यावसायिक वाहनांसाठी वेगळी तरतूदव्यावसायिक BS-VI वाहनांसाठीही नवीन नियम आहेत. सहा वर्षांपर्यंतच्या व्यावसायिक वाहनांना PUC वैधता दोन वर्षे राहील. सहा वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी खाजगी वाहनांप्रमाणेच नियम लागू होतील. यामुळे वाहतूक क्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रण सोपे होईल..Root Server ICANN : भारताच्या हातात येणार इंटरनेटची मुख्य चावी! नेमकं काय आहे रूट सर्व्हर? जाणून घ्या तुम्हाला कसा फायदा होणार.PUCC 3.0 प्रणाली आणि बदलांचा उद्देशहे सर्व बदल 'PUCC 3.0' नावाच्या नवीन प्रणालीचा भाग आहेत. सूत्रांच्या मते, या प्रणालीत PUC प्रक्रिया अधिक अचूक आणि पारदर्शक होईल. रीडिंगमध्ये कोणतीही तफावत राहणार नाही यासाठी सुधारणा केल्या जात आहेत. मुख्य उद्देश आहे वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे आणि लोकांना जुनी वाहने जास्त काळ न ठेवता नवीन इको-फ्रेंडली वाहने घेण्यास प्रोत्साहन देणे..मालकांना होणारा फायदानवीन नियमांमुळे नवीन वाहन घेणाऱ्यांना मोठी सूट मिळेल. प्रदूषण कमी होईल आणि वातावरण स्वच्छ राहील. RTO ने हे बदल लवकरात लवकर अमलात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. वाहन मालकांनी या बदलांची माहिती घेऊन नियमित काळजी घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.