FASTag + AI ची कमाल! टोल नाक्यावर नो स्टॉप; न थांबता कट होईल Toll, जाणून घ्या सरकारचा नवा प्लॅन

देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाला टोल प्लाझावर लागणारी लांब रांग आणि थांबण्याचा त्रास माहिती आहे. पण आता हे दिवस संपणार आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की डिसेंबर २०२६ पर्यंत अनेक महामार्गांवर पूर्णपणे अडथळामुक्त टोल प्रणाली सुरू होणार आहे. यामुळे वाहन चालकांना कुठेही थांबावे लागणार नाही. फक्त पुढे जात असताना टोल आपोआप कापला जाईल..FASTag + AI ची जादूया नवीन योजनेत FASTag आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर केला जाणार आहे. प्लाझावर बसवलेले उच्च-क्वालिटी कॅमेरे वाहनाच्या नंबर प्लेटला ओळखतील. त्याच वेळी FASTag द्वारे टोलची रक्कम थेट बँक खात्यातून कापली जाईल. थांबणे, पैसे देणे किंवा वाद घालणे याची काहीही गरज पडणार नाही. गडकरी यांनी लॉजिस्टिक्स पॉवर समिट अँड अवॉर्ड्स २०२६ मध्ये सांगितले की, "या प्रणालीमुळे टोल प्लाझावर वेळ वाचेल आणि वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल." यामुळे प्रवास अधिक जलद, सोपा आणि आनंददायक होईल..नियम न पाळणाऱ्यांना दंडजर एखाद्या वाहनाने टोल न भरला किंवा नियम मोडला तर कॅमेरा लगेच ओळखेल. अशा वाहनाला ई-नोटीस पाठवली जाईल. वेळेवर पैसे न भरल्यास FASTag सस्पेंड होऊ शकते आणि दंडही बसू शकतो. यामुळे सर्वजण नियम पाळतील आणि प्रणाली सुरळीत चालेल.लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याचे ध्येयगडकरी म्हणाले की, भारताला जागतिक महासत्ता बनवायचे असेल तर लॉजिस्टिक्सचा खर्च खूप कमी करावा लागेल. सध्या हा खर्च १६ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. अमेरिका-युरोपमध्ये तो १२ टक्के तर चीनमध्ये ८-१० टक्के आहे. IIT मद्रास, कानपूर आणि IIM बेंगळुरूच्या अहवालानुसार द्रुतगती मार्ग आणि आर्थिक कॉरिडॉरमुळे हा बदल झाला आहे..हरित इंधनाकडे वाटचालगडकरी यांनी तेल आयातीबद्दलही बोलले. भारत आपल्या ८७ टक्के तेल गरज परदेशातून आणतो. यासाठी दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च होतात आणि प्रदूषणही वाढते. त्यामुळे हरित हायड्रोजन, जैवइंधन यांसारख्या पर्यायी इंधनाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. हायड्रोजन स्टेशन स्वस्त झाले तर भविष्यात हे इंधन सर्वसामान्यांना परवडेल..५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची स्वप्नभारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. सरकारचे ध्येय ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे आहे. यासाठी चांगले रस्ते, कमी वाहतूक खर्च आणि अडथळामुक्त टोल प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ही योजना यशस्वी झाली तर लाखो वाहन चालकांचा प्रवासाचा अनुभव पूर्णपणे बदलून जाईल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत हे बदल प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे.