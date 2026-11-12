Nvidia CEO Exit: ३३ वर्षांच्या प्रवासाला २ अफेअर्समुळे 'ब्रेक'! जगातील बलाढ्य कंपनीच्या सीईओचा तडकाफडकी राजीनामा; एआय जगताला हादरा

New York: जगातील आघाडीची एआय चिप निर्माता कंपनी एनव्हिडियाचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळातूनही ते बाहेर पडणार आहेत. त्यांच्या जागी कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस यांच्याकडे सीईओपदाची तात्पुर्ती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या घडामोडीमुळे जागतिक तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे..हुआंग यांच्या दोन कथित विवाहबाह्य संबंधांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू केली होती. या प्रकरणाला चीनशी संबंधित कथित हेरगिरीच्या संशयाचीही पार्श्वभूमी आहे. या आरोपांबाबत स्वतंत्र चौकशी सुरू होती. त्यानंतर हुआंग यांनी पद सोडल्याचे रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .काय आहे प्रकरण?हुआंग यांचे दोन महिलांशी कथित विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यापैकी एक महिला अॅलिस हुआंग या एनव्हिडियाच्या एका व्यावसायिक भागीदार कंपनीशी संबंधित होत्या. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना अॅलिस यांचे चीनच्या गुप्तचर संस्थेशी संबंध असल्याचा संशय होता, असे वृत्तात म्हटले आहे. दुसरे प्रकरण एनव्हिडियातीलच एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यात येत होता. ही अधिकारी हुआंग यांना थेट रिपोर्ट करत असल्याचेही वृत्तात म्हटले होते..AI Cancer Cure: पुढील १० वर्षांत कर्करोग इतिहासजमा होणार? अँथ्रोपिकच्या प्रमुखांची मोठी भविष्यवाणी.कंपनीने चौकशी का सुरू केली?हुआंग यांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात पत्नीशी प्रतारणा केल्याची कबुली दिली होती. आपल्या कृतीमुळे कुटुंबीयांना दुखावल्याबद्दल त्यांनी माफी मागितली होती. असे असले तरी त्यांनी कोणत्याही कथित हेरगिरीत सहभाग असल्याचे मान्य केले नव्हते. दरम्यान, अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने देण्यात आलेल्या वृत्तांनंतर एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाने स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा कंपनीच्या गोपनीय माहितीला धोका निर्माण झाल्याचे आढळून आलेले नाही. तरीही सर्व उपलब्ध माहितीची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..आता एनव्हिडियाची धुरा कोणाकडे?हुआंग यांनी १९९३ मध्ये एनव्हिडियाची सहस्थापना केली होती. सुरुवातीला संगणकांसाठी ग्राफिक्स चिप तयार करणाऱ्या या कंपनीला त्यांनी एआय क्षेत्रातील जागतिक आघाडीच्या कंपनीपर्यंत पोहोचवले. आज एनव्हिडियाचे प्रोसेसर एआय मॉडेल्सचे प्रशिक्षण आणि विविध एआय सेवा चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. हुआंग यांच्या जागी कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ म्हणून काम पाहणार आहेत. हुआंग यांचा कायमस्वरूपी उत्तराधिकारी निवडण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे..शेअर बाजारावर परिणामहुआंग यांच्या पदत्यागाच्या वृत्ताचा एनव्हिडियाच्या शेअर्सवर मोठा परिणाम झाला. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेतील बाजार सुरू होण्यापूर्वी कंपनीच्या शेअरमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली होती. एनव्हिडिया ही केवळ चिप तयार करणारी कंपनी नाही. जगभरातील अनेक एआय कंपन्या, डेटा सेंटर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग या कंपनीच्या चिप्स आणि सॉफ्टवेअरवर अवलंबून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.