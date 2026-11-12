विज्ञान-तंत्र

Nvidia CEO Exit: ३३ वर्षांच्या प्रवासाला २ अफेअर्समुळे 'ब्रेक'! जगातील बलाढ्य कंपनीच्या सीईओचा तडकाफडकी राजीनामा; एआय जगताला हादरा

Nvidia Leadership Crisis Jensen Huang exits after reports of two alleged affairs: हुआंग यांचे दोन महिलांशी कथित विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यापैकी एक महिला अॅलिस हुआंग या एनव्हिडियाच्या एका व्यावसायिक भागीदार कंपनीशी संबंधित होत्या. अॅलिस यांचे चीनच्या गुप्तचर संस्थेशी संबंध असल्याचा संशय अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना होता.
Nvidia Leadership Crisis Jensen Huang exits after reports of two alleged affairs

Nvidia Leadership Crisis Jensen Huang exits after reports of two alleged affairs

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New York: जगातील आघाडीची एआय चिप निर्माता कंपनी एनव्हिडियाचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सेन हुआंग यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळातूनही ते बाहेर पडणार आहेत. त्यांच्या जागी कंपनीच्या मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस यांच्याकडे सीईओपदाची तात्पुर्ती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या घडामोडीमुळे जागतिक तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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