विज्ञान-तंत्र

भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा

OnePlus फोन वापरताय? 2027 पर्यंत भारतात कंपनी होणार; सर्व्हिस आणि अपडेट्सचं काय? जाणून घ्या
Fact Check : Is OnePlus Planning Full Exit from India by 2027

Fact Check : Is OnePlus Planning Full Exit from India by 2027

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

OnePlus India Exit Rumours : वनप्लस ब्रँडने भारतीय बाजारात प्रीमियम स्मार्टफोन म्हणून मोठी ओळख कमावली आहे. फ्लॅगशिप किलर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या ब्रँडच्या उत्पादनांवर लाखो भारतीय ग्राहकांचा विश्वास आहे. पण आता एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जी वनप्लस प्रेमींना चिंतेत टाकणारी आहे.

Loading content, please wait...
India
Technology
mobile
OnePlus
Oppo