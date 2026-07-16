भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा

OnePlus India Exit Rumours : वनप्लस ब्रँडने भारतीय बाजारात प्रीमियम स्मार्टफोन म्हणून मोठी ओळख कमावली आहे. फ्लॅगशिप किलर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या ब्रँडच्या उत्पादनांवर लाखो भारतीय ग्राहकांचा विश्वास आहे. पण आता एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, जी वनप्लस प्रेमींना चिंतेत टाकणारी आहे..जागतिक तंत्रज्ञान विश्लेषक मार्क गुरमन यांच्या रिपोर्टनुसार, वनप्लस भारतातून २०२७ पर्यंत पूर्णपणे बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या मूळ मालकीच्या ओप्पो कंपनीकडून जागतिक स्तरावर मोठे पुनर्रचना सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे..E-Bike Safety Tips : चार्जिंगला लावलेल्या ई-बाईकला आग; भीषण स्फोटात दोघांचा मृत्यू, 'या' 5 चुका ठरू शकतात जीवघेण्या.का घेत आहे हा निर्णय?ओप्पो कंपनी आपल्या जागतिक मोबाइल व्यवसायात मोठे बदल करत आहे. यात चीनबाहेरील अनेक बाजारपेठांमधील ऑपरेशन्स कमी करण्याचा भाग आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील व्यवसाय आता लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे, तर भारतात हा प्रक्रिया २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..IRCTC ची नवीन वेबसाइट लॉन्च! लॉग इन आणि तिकीट बूकिंग कसं करायचं? पाहा एका क्लिकवर.वनप्लसने या बातमीला चुकीचे म्हंटले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की अमेरिका आणि युरोप व्यवसाय बंद होऊ शकतो पण भारतात सुरू राहणार आहे. मात्र या बातमीने सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक नेटिझन्सनी निराशा व्यक्त करत “खूप वाईट बातमी” असे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.