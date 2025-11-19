विज्ञान-तंत्र

Oppo New Mobile : ओप्पोचा ब्रँड मोबाईल भारतात लॉन्च! पण Oppo Find X9 5G की OnePlus 15 5G..कोणता आहे बेस्ट? पाहा संपूर्ण Review

Oppo Find X9 5G VS OnePlus 15 5G : कोणता स्मार्टफोन आहे तुमच्यासाठी योग्य?
Oppo Find X9 5G VS OnePlus 15 5G Review

Oppo Find X9 5G VS OnePlus 15 5G Review

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mobile Review : भारतात नुकताच ओप्पोने आपला बहुप्रतिक्षित फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Find X9 5G लॉन्च केला आहे. हा फोन दमदार परफॉर्मन्स, अप्रतिम कॅमेरा आणि मोठ्या बॅटरीमुळे चर्चेत आहे. पण याच किंमतीत वनप्लसनेही आपला OnePlus 15 5G बाजारात आणला असून दोन्ही फोन एकमेकांसमोर काट्याची टक्कर देत आहेत. चला तर मग या दोन्ही स्मार्टफोनचा रिव्यू पाहूया

<div class="paragraphs"><p>Oppo Find X9 5G VS OnePlus 15 5G Review</p></div>
Viral News : ऑफिसमध्ये मॅनेजर बनायचा हिटलर! सुट्टी-वर्क फ्रॉम होमवर विचारायचा शंभर प्रश्न; वैतागून तरुणाने केला धक्कादायक प्रकार
Loading content, please wait...
mobile
Mobile Phone
OnePlus
Smartphone Launch
Oppo
Budget smartphones India
Oppo smartphone launch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com