Oracle Layoffs : ओरॅकलमध्ये २१ हजार कर्मचारी काढल्यानंतर आता पुन्हा कर्मचारी कपात, AI गुंतवणुकीसाठी मोठा निर्णय

अमेरिकेतील प्रसिद्ध आयटी कंपनी 'ओरॅकल'मध्ये आणखी कर्मचारी कपातीची तयारी सुरु आहे.कंपनीने नुकतेच जागतिक स्तरावर मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले होते आणि आता पुन्हा एकदा कपात होण्याची शक्यता आहे. 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) मधील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कंपनीला आपला कर्मचारी वेतनावरील खर्च कमी करायचा असल्याचे समजते..'बिझनेस इनसाइडर'च्या वृत्तानुसार, कंपनी लवकरच कर्मचारी कपातीचा हा दुसरा टप्पा सुरू करू शकते. या अहवालात नमूद केले आहे की, कंपनीने व्यवस्थापकांना अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवण्यास सांगितले आहे ज्यांच्यावर नियोजित कपातीचा परिणाम होऊ शकतो; ही कपात लवकरच अंमलात येण्याची अपेक्षा आहे..Oracle Layoffs : AI ने हिसकावली रोजी रोटी ! ओरॅकलने २१ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले, भविष्यातही नोकऱ्यांवर येणार गंडांतर .कंपनीच्या दुसऱ्या तिमाहीची सुरुवात १ सप्टेंबरपासून होत आहे आणि त्यापूर्वीच ही कपात होण्याची दाट शक्यता आहे. काही टीम्समधील कर्मचाऱ्यांची १०% किंवा त्याहून अधिक कपात होऊ शकते. कंपनीने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली होती, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली होती. ओरॅकलच्या कर्मचारी संख्येत २१,००० ची घट झाली आहे . जे एकूण कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे १३% आहेत. आणि मागील फेरीनंतर आता कंपनीत १,४१,००० कर्मचारी कार्यरत आहेत. .या कर्मचारी कपातीमागे AI हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. एआय क्षेत्रातील तीव्र होत चाललेल्या स्पर्धेमुळे, या क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यासाठी कंपनीला खर्च कमी करायचा आहे. बाजारातील आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी ओरॅकल एआय-संबंधित खर्च वाढवत आहे आणि हेच या नोकरकपातीचे मुख्य कारण आहे. कंपनीने २०२६ या आर्थिक वर्षात एआय-संबंधित पायाभूत सुविधांवर ५५.७ अब्ज डॉलर्स खर्च केले. या गुंतवणुकीसाठी निधी उभारण्याकरिता कंपनीने यापूर्वीच ४३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात कर्ज व इक्विटीद्वारे आणखी ४० अब्ज डॉलर्स उभारण्याची त्यांची योजना आहे..FAQs१. ओरॅकलमध्ये पुन्हा कर्मचारी कपात होणार आहे का?होय. कंपनी लवकरच कर्मचारी कपातीचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची शक्यता आहे.२. ओरॅकलमध्ये किती कर्मचाऱ्यांवर कपातीचा परिणाम झाला आहे?यापूर्वीच्या कपातीनंतर कंपनीच्या कर्मचारी संख्येत सुमारे २१,००० ने घट झाली आहे.३. ओरॅकल कर्मचारी कपात का करत आहे?AI क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कर्मचारी वेतनावरील आणि इतर खर्च कमी करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे.४. या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम कोणत्या कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो?काही विशिष्ट टीम्समधील कर्मचाऱ्यांची संख्या १०% किंवा त्याहून अधिक कमी होण्याची शक्यता आहे.५. सध्या ओरॅकलमध्ये किती कर्मचारी कार्यरत आहेत?मागील कर्मचारी कपातीनंतर ओरॅकलमध्ये सुमारे १,४१,००० कर्मचारी कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. ६. ओरॅकल AI वर किती खर्च करत आहे?आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीने AI-संबंधित पायाभूत सुविधांवर ५५.७ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत.७. ओरॅकल आणखी निधी कसा उभारणार आहे?कंपनीने आधीच ४३ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले असून, कर्ज आणि इक्विटीद्वारे आणखी ४० अब्ज डॉलर उभारण्याची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.