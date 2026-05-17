Mobile Recharge Hike : लवकरच मोबाईल रिचार्ज महाग होण्याची शक्यता, पेट्रोल-डिझेल दरवाढीनंतर दुसरा मोठा धक्का

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीनंतर सर्वसामान्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आता मोबाईल रिचार्ज आणि प्लॅन्स महाग होण्याची चर्चा जोरात आहे. देशभरात पेट्रोलची किंमत अनेक शहरांत १०७ रुपयांवर गेली आहे. यामुळे रोजच्या खर्चात वाढ झाली आहे. आता टेलिकॉम कंपन्याही रिचार्ज दर वाढवण्याचा विचार करत आहेत..मोबाईल टॉवर चालवणे महाग पडणारमोबाईल नेटवर्क सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी हजारो टॉवर दिवस-रात्र काम करतात. या टॉवरना वीज आणि डिझेलची मोठी गरज असते. एका रिपोर्टनुसार, टॉवरच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च फक्त वीज आणि इंधनावर होतो. इंधन दरवाढीमुळे हा खर्च आणखी वाढणार आहे. कंपन्यांना टॉवर सुरू ठेवणे आता आव्हानात्मक होत आहे..ग्रामीण भागात डिझेलवर अवलंबूनशहरांप्रमाणे ग्रामीण आणि डोंगरी भागात अजूनही अनेक मोबाईल टॉवर डिझेल जनरेटरवर चालतात. इंधन महाग झाल्याने या भागातील नेटवर्क चालवण्याचा खर्चही वाढेल. टेलिकॉम कंपन्या दरवर्षी डिझेलवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करतात. दरवाढीचा थेट परिणाम या खर्चावर होईल.5G चा विस्तारदेशात 5G नेटवर्क वेगाने पसरत आहे. मात्र 5G टॉवरना जुन्या टॉवरच्या तुलनेत खूप जास्त वीज लागते. हाय पॉवरमुळे ऑपरेटिंग खर्च वाढतो. यामुळे कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील समस्या देखील या क्षेत्राला त्रास देत आहेत..कंपन्या वाढवतील टॅरिफवाढत्या खर्चामुळे टेलिकॉम कंपन्या लवकरच कॉलिंग, डेटा आणि रिचार्ज प्लॅन्स महाग करू शकतात. येत्या काही महिन्यात युजर्सना याचा परिणाम दिसू शकतो. पेट्रोल-डिझेल नंतर आता मोबाईलचा खर्च वाढला तर सामान्य माणसाच्या खिशाला दुहेरी झळ बसेल.सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?रोज इंधन, किराणा आणि आता मोबाईल रिचार्ज महाग झाल्यास कुटुंबाचा बजेट बिघडणार आहे. विद्यार्थी, छोटे व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील लोकांना याचा सर्वाधिक त्रास होईल. सरकार आणि कंपन्यांनी याकडे लक्ष देऊन सामान्य माणसाला दिलासा देण्याची गरज आहे.