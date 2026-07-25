विज्ञान-तंत्र

PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स

NEET Paper Leak PM Modi Viral Video : पंतप्रधान मोदींचा नीट पेपरफुटीवरचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. अवघ्या १२ तासांत त्यांच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये ११ लाखांची वाढ झाली.
What Did PM Modi Say About NEET Scam Viral Video

What Did PM Modi Say About NEET Scam Viral Video

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ वेगाने पसरला आहे. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणावरुन विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेवर ते बोलले आहेत. या व्हिडिओमुळे त्यांच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे.

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