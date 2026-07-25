PM Modi Latest Video : 'या' एका व्हिडिओमुळे इंस्टाग्रामवर पंतप्रधान मोदी ट्रेंडिंग; १२ तासात वाढले १.१ मिलियन फॉलोअर्स

सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ वेगाने पसरला आहे. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणावरुन विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेवर ते बोलले आहेत. या व्हिडिओमुळे त्यांच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे..काय म्हटले पंतप्रधानांनी?पंतप्रधान मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना म्हटले की, पेपरफुटी ही किरकोळ बाब नाही. ही घटना लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी वेदनादायी आहे. सरकारने याबाबत कठोर पावले उचलली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोषींना अटक करण्यात आली असून त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे..Project Kusha : शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच उद्ध्वस्त होणार? 'मिशन सुदर्शन चक्र'ची जोरदार तयारी, 3 कुशा इंटरसेप्टरची करणार मोठी चाचणी.सरकारने २२ लाख विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षेची संधी दिली आणि १९ जून रोजी निकाल जाहीर केला. पेपरफुटीसारख्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यावर हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करण्यात येईल जेणेकरून दोषींना कठोर शिक्षा होईल..Whatsapp New Feature : आता कुणीच उघडू शकणार नाही तुमचं व्हॉट्सॲप; आलं नवीन सेफ्टी फीचर, नाही टाकावा लागणार कोणताही पिन.व्हायरल झाल्याचे परिणामया व्हिडिओमुळे पंतप्रधान मोदींच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये १२ तासांत ११ लाखांची वाढ झाली. सध्या त्यांचे एकूण फॉलोअर्स १०२ दशलक्षांवर पोहोचले आहेत. व्हिडिओला १५.६ दशलक्ष लाईक्स आणि २८८ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.सध्याची स्थितीदरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणात जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू आहे. शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांचे उपोषण संपवले आहे. सरकारने पेपरफुटीसाठी कठोर शिक्षेचे विधेयक मंजूर केले असून ते लवकरच संसदेत मांडले जाणार आहे.पंतप्रधान मोदींचा हा व्हिडिओ विद्यार्थ्यांच्या मनातील संताप शांत करण्याचा प्रयत्न आहे. सोशल मीडियावर त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.