नवीन प्रीमियम स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण येत्या काळात महागडे स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या अखेरपर्यंत प्रीमियम स्मार्टफोनच्या किमती २०२५ च्या तुलनेत ३० टक्क्यांहून अधिक वाढू शकतात. त्यामुळे अनेक फ्लॅगशिप स्मार्टफोनच्या किमती एक लाख रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे..स्मार्टफोनच्या किमती वाढण्यामागे मेमरी चिप्स महाग होणं हे प्रमुख कारण आहे. काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या अहवालानुसार, २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत स्मार्टफोन तयार करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चात मेमरी चिप्सचा वाटा सुमारे १३ टक्के होता. मात्र, २०२६ च्या अखेरपर्यंत हा वाटा ४३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे..Parenting Mobile Addiction : मूल रडतंय म्हणून हातात मोबाईल देताय? सावधान! 'डिजिटल पॅसिफायर'ची ही सवय मुलांच्या मेंदूवर करतेय गंभीर परिणाम.काउंटरपॉइंट रिसर्चचे संचालक तरुण पाठक यांच्या मते, एआय डेटा सेंटर्सची मागणी वाढल्यामुळे DRAM आणि NAND मेमरी चिप्स महाग होत आहेत. याचा थेट परिणाम स्मार्टफोनच्या उत्पादन खर्चावर होत आहे. त्यामुळे कंपन्यांना फोनमधील फीचर्स आणि हार्डवेअरच्या खर्चाबाबत नव्याने नियोजन करावं लागत आहे..स्मार्टफोनच्या किमती वाढण्याचं सत्र आधीच सुरू झालं आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार, Oppo च्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोनच्या किमतीत वार्षिक आधारावर ८२ ते ८७ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. तर प्रीमियम सेगमेंटमधील iPhone च्या किमतीतही २० ते २२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर Samsung आणि Xiaomi यांनीही त्यांच्या काही स्मार्टफोनच्या किमती २ हजार ते ४ हजार रुपयांनी वाढवल्या आहेत..iPhone 18e बद्दल 'हे' वाचलंत का? A20 चिप, 24MP सेल्फी कॅमेऱ्यासह आयफोन; पण 'या' एका कारणामुळे युजर्स होणार का नाराज? .Apple आणि Samsung च्या टॉप मॉडेल्सच्या किमती आधीच दोन लाख रुपयांच्या जवळ पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे ग्राहकही फोन खरेदी करताना कॅमेरा, बॅटरी, स्पीड आणि सर्व्हिसकडे लक्ष देत आहेत. कमी किमतीत चांगले फीचर्स देणाऱ्या Google आणि iQOO सारख्या कंपन्यांकडे ग्राहकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्मार्टफोन बाजारात किंमत आणि फीचर्स यांच्यातील स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.