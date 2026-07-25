विज्ञान-तंत्र

Project Kusha : शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच उद्ध्वस्त होणार? 'मिशन सुदर्शन चक्र'ची जोरदार तयारी, 3 कुशा इंटरसेप्टरची करणार मोठी चाचणी

Project Kusha: India's New Long-Range Air Defence System : भारत आपल्या हवाई संरक्षणाला अधिक मजबूत करत आहे. प्रोजेक्ट कुशा अंतर्गत तीन शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स लवकरच चाचणीला येतील.
India to test three Kusha interceptors under Mission Sudarshan Chakra

India to test three Kusha interceptors under Mission Sudarshan Chakra

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारत आपल्या हवाई सीमेचे रक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. 'मिशन सुदर्शन चक्र' अंतर्गत DRDO लवकरच तीन शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल्सची चाचणी घेणार आहे. या मिसाइल्स हवाई हल्ल्यांपासून देशाचे संरक्षण करतील.

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