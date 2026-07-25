Project Kusha : शत्रूची क्षेपणास्त्रे हवेतच उद्ध्वस्त होणार? 'मिशन सुदर्शन चक्र'ची जोरदार तयारी, 3 कुशा इंटरसेप्टरची करणार मोठी चाचणी

भारत आपल्या हवाई सीमेचे रक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. 'मिशन सुदर्शन चक्र' अंतर्गत DRDO लवकरच तीन शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल्सची चाचणी घेणार आहे. या मिसाइल्स हवाई हल्ल्यांपासून देशाचे संरक्षण करतील..Kusha Project काय आहे?प्रोजेक्ट कुशा अंतर्गत तीन इंटरसेप्टर विकसित करण्यात येत आहेत. यात १२० किलोमीटर, १५० किलोमीटर आणि ४०० किलोमीटर रेंजच्या मिसाइल्सचा समावेश आहे. या मिसाइल्स S-400 आणि Akash सिस्टीम दरम्यानची दरी भरतील.डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) ने नुकताच कुशा M-1 इंटरसेप्टरची यशस्वी चाचणी घेतली. आता M-2 आणि M-3 च्या चाचण्या लवकरच होणार आहेत. या सर्व चाचण्या पुढील १२ महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..Whatsapp New Feature : आता कुणीच उघडू शकणार नाही तुमचं व्हॉट्सॲप; आलं नवीन सेफ्टी फीचर, नाही टाकावा लागणार कोणताही पिन.का गरज होती या प्रोजेक्टची?ऑपरेशन सिंदूर आणि इराण-इस्रायल संघर्षानंतर भारताला समजले की, युद्ध आता मिसाइल्स आणि ड्रोनद्वारे होणार आहे. त्यामुळे दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई संरक्षणाची गरज निर्माण झाली. कुशा प्रोजेक्ट या गरजेतून जन्माला आला आहे.ही मिसाइल्स केवळ हवाई हल्ले रोखणार नाहीत तर देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणांचे रक्षण करतील. S-400 सिस्टीमच्या यशस्वी वापरानंतर भारत आता स्वदेशी क्षमता वाढवत आहे..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.सरकारने या प्रोजेक्टला प्राधान्य दिले आहे. कुशा मिसाइल्स यशस्वी झाल्यास भारताची हवाई सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. याशिवाय S-400 च्या आणखी सिस्टीम्स घेण्याची प्रक्रिया देखील वेगाने सुरू आहे.देशाच्या संरक्षणात ही एक महत्त्वाची प्रगती आहे. लवकरच या मिसाइल्स भारतीय वायुसेनेच्या शस्त्रागारात सामील होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.