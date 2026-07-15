विज्ञान-तंत्र

Smartphone Price Hike : मोबाईल घेणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का! Samsung, Vivo अन् Poco ने वाढवले दर, किती हजारांनी वाढल्या किंमती? पाहा

Samsung Vivo Poco Smartphone Price Hike 2026 : मोबाईल खरेदीदारांसाठी मोठा धक्का देणारी बातमी आहे. Samsung, Vivo आणि Poco ने किमती वाढवल्या आहेत. कोणत्या स्मार्टफोनची किंमत किती जाणून घ्या
Samsung Vivo Poco Smartphone Price Hike 2026 Galaxy M47 Vivo T5 Pro Poco X8 Pro

Samsung Vivo Poco Smartphone Price Hike 2026 Galaxy M47 Vivo T5 Pro Poco X8 Pro

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सध्या मार्केटमध्ये एक नवी चिंता निर्माण झाली आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या फोनचा विचार करत असता, तेव्हाच त्याची किंमत वाढलेली दिसते. Nothing आणि Realme नंतर आता प्रमुख ब्रँड्सनी देखील आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्स महाग केले आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा बजेट पूर्णपणे बिघडला आहे.

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