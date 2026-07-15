Smartphone Price Hike : मोबाईल घेणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का! Samsung, Vivo अन् Poco ने वाढवले दर, किती हजारांनी वाढल्या किंमती? पाहा

स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सध्या मार्केटमध्ये एक नवी चिंता निर्माण झाली आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या फोनचा विचार करत असता, तेव्हाच त्याची किंमत वाढलेली दिसते. Nothing आणि Realme नंतर आता प्रमुख ब्रँड्सनी देखील आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्स महाग केले आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा बजेट पूर्णपणे बिघडला आहे..सर्वात आधी Samsung ने ग्राहकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. कंपनीच्या Galaxy M47 मॉडेलची किंमत लॉन्चनंतर केवळ दोन आठवड्यांतच लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली. 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 28,999 रुपयांवरून 36,999 रुपये झाली आहे. तर 6GB + 128GB व्हेरिएंट आता 32,999 रुपयांना मिळेल. म्हणजे एका झटक्यात 8000 रुपयांपर्यंतची वाढ.Monsoon Update : चार दिवस धो-धो कोसळून आता पाऊस कुठे गायब झाला? वाढत्या उन्हावर वैज्ञानिकांनी केला मोठा खुलासा.Vivo ने देखील आपल्या T सीरीजला महाग केले आहे. T5 Pro ची किंमत 32,999 रुपयांवरून 35,999 रुपये झाली. T5X मध्ये 1,000 रुपयांची वाढ झाली असून, T4 Lite च्या 4GB + 64GB व्हेरिएंटची किंमत 14,999 रुपयांऐवजी 16,999 रुपये झाली आहे. Vivo ने यापूर्वीच आपल्या X, V आणि T सीरीजमध्ये वाढ केली होती, आता पुन्हा एकदा ग्राहकांच्या खिशावर भार पडला आहे..Poco नेही मागे राहिले नाही. Poco X8 Pro Max ची किंमत 2,000 रुपयांनी वाढून 46,999 रुपये झाली आहे. X8 Pro मध्ये देखील इतकीच वाढ झाली. M8 सीरीजमधील 6GB + 128GB व्हेरिएंट आता 21,999 रुपयांना मिळेल, तर 8GB व्हेरिएंटमध्ये देखील 2,000 रुपयांची वाढ झाली..Mobile Health Disease : मोबाईलचा अतिवापर खराब करतंय तुमचं शरीर; होत आहेत 'हे' 6 आजार, रिपोर्टमधून धक्कादायक खुलासा.का वाढत आहेत किमती?तज्ज्ञांच्या मते, मेमरी चिप्स आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांच्या वाढत्या किंमतीमुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होत आहे. यापूर्वी Apple ने iPad आणि MacBook महाग केले होते..आता Samsung, Vivo, Poco, Nothing आणि Realme सारख्या ब्रँड्सनी देखील हाच मार्ग अवलंबला आहे. ग्राहकांना सध्या कुठल्याही प्रकारचा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. नवीन फोन घेण्यापूर्वी किंमती नीट तपासून घ्या नाहीतर बजेटचं गणित बिघडू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.