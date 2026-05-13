Mobile Price Hike : शॉकिंग! स्मार्टफोन्सची किंमत होणार डबल; कमी फीचर्स अन् जास्त दर, मोबाईल महागण्याचं नेमकं कारण काय?

स्मार्टफोन आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातून बाहेर जाणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. यावर्षी फोनची किंमत ४० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ज्यांना गेल्या काही महिन्यांत फोन महाग झाल्याचे जाणवले ते फक्त भास नव्हते तर खर होत. वास्तविकता खूप गंभीर आहे..किमती का झपाट्याने वाढल्या?भारतातील वनप्लस, नथिंग, रेडमी, रियलमी, मोटोरोला सारख्या अनेक ब्रँड्सनी आपल्या फोनच्या किमती गुपचूप वाढवल्या आहेत. काही फोन २,००० रुपयांनी तर काही फ्लॅगशिप मॉडेल्स ५,००० ते ६,००० रुपयांनी महाग झाले आहेत. ही केवळ सुरुवात आहे पुढे आणखी वाढ होणार आहे.रॅम आणि स्टोरेज चिप्सचा तुटवडाया वाढीमागील मुख्य कारण आहे रॅम आणि नँड स्टोरेज चिप्सचा तीव्र तुटवडा. हे चिप्स प्रत्येक स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सर्व्हरमध्ये वापरले जातात. आता OpenAI, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा सारख्या मोठ्या एआय कंपन्या भव्य डेटा सेंटर्स उभारत आहेत. त्यांना प्रचंड प्रमाणात उच्च दर्जाच्या मेमरी चिप्सची गरज आहे..एआयमुळे होणारी महागाईजे कारखाने पूर्वी मोबाइल कंपन्यांसाठी चिप्स बनवत होते, ते आता एआय उद्योगाकडे वळले आहेत. यामुळे स्मार्टफोन कंपन्यांना चिप्स महाग पडत आहेत. नथिंगचे सीईओ कार्ल पेई यांनीही सांगितले की, DRAM आणि NAND चिप्सच्या किमती झपाट्याने वाढल्या असून हा खर्च ग्राहकांवर टाकावा लागतो.उदाहरणवनप्लस 15 ची किंमत ७२,९९९ रुपयांवरून ७७,९९९ रुपये झाली आहे. नथिंग फोन 4a प्रो ३९,९९९ रुपयांवरून ४४,९९९ रुपये झाला. रेडमी आणि रियलमीचे अनेक मॉडेल्सही २,००० ते ५,००० रुपयांनी महाग झाले आहेत. केवळ महाग फोन नव्हे तर मिडरेंज आणि बजेट फोनही यातून सुटले नाहीत..भविष्यात काय होणार?तज्ज्ञांच्या मते, रॅम आणि स्टोरेजचा तुटवडा कायम राहिला तर पुढील एक-दोन वर्षांत फोन २० ते ४० टक्के महाग होऊ शकतात. 12GB किंवा 16GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज असलेले फोन सर्वात जास्त प्रभावित होतील. काउंटरपॉइंट रिसर्चनुसार २०२६ पर्यंत सरासरी फोन किंमत ७ टक्क्यांनी वाढेल.बजेट फोनची चिंताभारतात बहुतेक लोक १५,००० ते ३०,००० रुपयांत फोन घेतात. या सेगमेंटमध्ये किंमत वाढल्यास खरेदी मंदावेल. लोक जुने फोन जास्त काळ वापरतील आणि रीफर्बिश्ड फोनची मागणी वाढेल. बजेट फोन कमी होऊन कंपन्या प्रीमियम फोनवर लक्ष केंद्रित करतील अशी भीती आहे.कधी सुधारणा होणार?नवीन कारखाने उभारले जात आहेत पण पुरवठा पूर्ववत होण्यास २०२७ पर्यंत वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत स्मार्टफोन खरेदी करताना काळजीपूर्वक निर्णय घ्या.