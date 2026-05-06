Tata Motors टाटा एस गोल्ड+ XL लाँच; अधिक पेलोड, अधिक कमाई, उद्योजकांसाठी नवे संधीचक्र

प्रतिष्ठित टाटा एसच्या २१ वर्षपूर्तीचे औचित्य साधत टाटा मोटर्स या भारतातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपनीने आज ऑल-न्यू टाटा एस गोल्ड+ एक्सएल लाँच केली. या लाँचमुळे लास्ट-माईल मोबिलिटी क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. अधिक वजन क्षमता (पेलोड) आणि लांब बॉडी लक्षात घेऊन डिझाइन केलेला हा नवीन व्हेरिएंट लास्ट-माईल लॉजिस्टिक्सच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एस पोर्टफोलिओचा विस्तार करतो..टाटा एस गोल्ड+ एक्सएल ब्रँडचा समृद्ध वारसा पुढे नेत आहे. या ब्रँडने भारतातील छोट्या मालवाहतूक क्षेत्राला नवीन आकार दिला असून आजही वाढत्या आणि वैविध्यपूर्ण उद्योजक वर्गाच्या आकांक्षांना पाठबळ देत आहे.या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून टाटा मोटर्सने 'इक्कीस साल बेमिसाल' ही देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. ही मोहीम त्या उद्योजकांचा गौरव करते ज्यांनी आपल्या व्यवसायाच्या केंद्रस्थानी 'छोटा हत्ती' ठेवून उपजीविका उभारली आहे.या मोहिमेमध्ये ग्राहक-केंद्रित उपक्रमांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे महिला उद्योजकांसाठी २१,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त लाभ देण्यात येत आहेत. या उपक्रमांमुळे सर्वसमावेशक विकासासाठी टाटा मोटर्सची दीर्घकालीन कटिबद्धता अधिक दृढ झाली आहे..नवीन मॉडेल लाँच करताना टाटा मोटर्स लिमिटेडच्या एससीव्हीपीयू विभागाचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि बिझनेस हेड श्री. पिनाकी हल्दर म्हणाले, "ऑल-न्यू एस गोल्ड+ एक्सएलच्या लाँचसह टाटा मोटर्स भारतातील सर्वात क्रांतिकारी व्यावसायिक वाहनाचा पुढील अध्याय सुरू करत आहे. ही अशी वेईकल आहे जी आधुनिक आंतर-शहरी आणि लास्ट-माईल लॉजिस्टिक्सच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सतत विकसित होत आहे.एसची उपयुक्तता आता अधिक वजन वाहून नेणाऱ्या कामांसाठी वाढवत, एस गोल्ड+ एक्सएल हे आजच्या उद्योजकांना अधिक कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि मालकीचा अभिमान देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.".२००५ मध्ये लाँच झालेला टाटा एस भारतातील चारचाकी छोट्या व्यावसायिक वाहन श्रेणीत आघाडीवर आहे. या वाहनाने मोठ्या प्रमाणावर उद्योजकतेला चालना देत लास्ट-माईल लॉजिस्टिक्सची व्याख्या बदलली आहे.टाटा एसचे सातत्यपूर्ण महत्त्व उद्योगातील एका महत्त्वाच्या विक्रमातून दिसून येते—गेल्या २१ वर्षांत दर ४.२५ मिनिटाला एका एसची विक्री झाली आहे. या वाहनाने देशभरातील २६ लाखांहून अधिक मालकांचा विश्वास, आदर आणि निष्ठा संपादन केली आहे..ऑल-न्यू टाटा एस गोल्ड+ एक्सएल: अधिक पेलोड, अधिक कमाई, अधिक मूल्यटाटा एस गोल्ड+ एक्सएल मालकाचा नफा वाढवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. ८ फूट लांब मालवाहू बॉडी आणि १ टन पेलोड क्षमतेसह ही वेईकल प्रत्येक ट्रिपमध्ये अधिक माल नेण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे वाढीव वापर आणि कठीण डिलिव्हरी सायकलमध्येही अधिक कमाईची संधी निर्माण होते.प्रगत लिन नॉक्स ट्रॅप तंत्रज्ञानामुळे या वाहनात डिझेल एक्झॉस्ट फ्लुइड (DEF)ची आवश्यकता नाही. त्यामुळे वाहन चालवण्यातील गुंतागुंत आणि देखभालीचा खर्च कमी होतो. परिणामी, मालकीचा एकूण खर्च घटतो, वाहन अधिक वेळ रस्त्यावर कार्यरत राहते आणि मालकाला मानसिक समाधान मिळते..एस गोल्ड+ एक्सएलमध्ये ७०० सीसी टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे, जे २२ पीएस पॉवर आणि ५५ एनएम टॉर्क प्रदान करते. हे इंजिन आव्हानात्मक लास्ट-माईल कामांमध्ये सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह कामगिरी देण्यासाठी डिझाइन केले आहे.हे सर्व सुधारित बदल एकत्रितपणे एस गोल्ड+ एक्सएलला सध्याच्या एस मालकांसाठी आकर्षक अपग्रेड बनवतात. तसेच भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या लास्ट-माईल परिसंस्थेमध्ये सामील होणाऱ्या नवीन उद्योजकांसाठी हे एक सक्षम प्रवेशद्वार ठरते..प्रबळ एससीव्ही परिसंस्थेचे पाठबळटाटा एस गोल्ड+ एक्सएलला टाटा मोटर्सच्या सर्वसमावेशक स्मॉल कमर्शियल वेईकल परिसंस्थेचे दृढ पाठबळ लाभले आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये एस प्रो, एस, इंट्रा आणि योद्धा यांचा समावेश असून ७५० किलो ते २ टनांपर्यंतच्या पेलोड गरजा पूर्ण केल्या जातात.ही वाहने डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, बाय-फ्युएल आणि इलेक्ट्रिक अशा विविध पॉवरट्रेन्समध्ये उपलब्ध आहेत.या वाहनाला टाटा मोटर्सच्या एंड-टू-एंड लाइफसायकल सपोर्ट उपक्रम 'संपूर्ण सेवा २.०'चे पाठबळ आहे. देशभरात पसरलेल्या २,५०० पेक्षा अधिक सर्व्हिस आणि स्पेअर पार्ट्स आऊटलेट्सचे जाळे तसेच प्रशिक्षित तंत्रज्ञांची 'स्टार गुरु' परिसंस्था यांचा देखील याला आधार आहे..यामुळे ग्राहकांना मालकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण सहकार्य मिळण्याची खात्री मिळते.ऑल-न्यू एस गोल्ड+ एक्सएलच्या माध्यमातून टाटा मोटर्स भारतातील उद्योजकीय विकासाला गती देण्याप्रती आपली कटिबद्धता अधिक दृढ करत आहे. हा वारसा पुढे नेत आहे जो उपजीविका घडवतो, लॉजिस्टिक्स अधिक सक्षम करतो आणि प्रत्येक प्रवासातून प्रगती साधतो.