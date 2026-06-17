NEET Re-Exam च्या अनुषंगाने टेलिग्रामवर बंदी! पण व्हॉट्सॲप बिनधास्त सुरू...यामागचं कारण तुम्हाला चक्रावून सोडेल

भारत सरकारने NEET पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्राम अॅपवर देशव्यापी निर्बंध लादले आहेत. २१ जूनला होणाऱ्या परीक्षेच्या तयारीत फ्रॉड करणारे, पेपर लिक करणारे सक्रिय असल्याने ही कारवाई करण्यात आली. मात्र यामुळे एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे इतके लोकप्रिय असलेले व्हॉट्सअॅप मात्र याला का स्पर्शही केला गेला नाही?.फसवणूककर्त्यांचा टेलिग्रामचा गुप्त आश्रयनॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने दिलेल्या माहितीनुसार, “PAPER LEAKED NEET”, “Re-NEET 2026” आणि “Private Mafia” सारख्या टेलिग्राम चॅनेल्सवर परीक्षेचे बनावट पेपर विक्रीसाठी खुलेपणे जाहिराती होत होत्या. लाखो रुपये मागून उमेदवारांना फसवले जात होते. विविध चॅनेल्स आणि ग्रुप्स बंद करण्याचे प्रयत्न केले तरी समस्या कायम राहिल्याने NTA ने टेलिग्रामवर बंदीची शिफारस केली..YouTube Growth Tips: यूट्यूबवर सबस्क्राईबर्स वाढवून महिन्याला लाखो कसे कमवायचे? कंपनीने स्वतःच सांगितली भन्नाट ट्रिक.व्हॉट्सअॅप का सुटले?दोन्ही अॅप्स संदेशवहनासाठी लोकप्रिय आहेत, तरीही फक्त टेलिग्रामला लक्ष्य का केले गेले? याचे उत्तर अॅप्सच्या रचनेत आणि फीचर्समध्ये दडले आहे. टेलिग्राम फसवणूककर्त्यांसाठी अधिक सोयीचे ठरत आहे..Unknown प्रोफाइलच आकर्षणटेलिग्राममध्ये फोन नंबर लपवून फक्त युजरनेमने प्रोफाइल तयार करता येते. चॅनेल्सला अनलिमिटेड सदस्य जोडता येतात आणि ओळख गुप्त ठेवता येते. याउलट व्हॉट्सअॅपमध्ये असे पूर्ण unknown फीचर अद्याप उपलब्ध नाही. यामुळे गुन्हेगार टेलिग्रामकडे आकर्षित होतात..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.मोठ्या फाइल्स आणि एडिटची सोयटेलिग्रामवर 2GB पर्यंत फाइल्स बिनदबाबा शेअर करता येतात. परीक्षेचे बनावट पेपर किंवा PDF सहज पाठवता येतात. शिवाय जुने मेसेज एडिट करता येतातNTA नुसार, फ्रॉड करणारे याच फीचरचा वापर करून बनावट पुरावे तयार करत होते. या एडिट फीचरवरही ३० जूनपर्यंत भारतात निर्बंध घालण्यात आले आहेत..व्हॉट्सअॅपची कडक नजरमेटा कंपनी व्हॉट्सअॅपवर AI साधनांच्या मदतीने सार्वजनिक ग्रुप्स आणि वापरकर्त्यांच्या वर्तणुकीवर नजर ठेवते. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन असल्याने खासगी संभाषण दिसत नाही पण संशयास्पद पॅटर्न ओळखले जातात. यामुळे फसवणूककर्ते व्हॉट्सअॅप टाळतात..Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स.पावेल दुरोवची भूमिकाटेलिग्रामचे संस्थापक पावेल दुरोव यांनी सरकारांशी सहकार्य न करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. यामुळे अॅप गुन्हेगारीसाठी अधिक आकर्षक ठरते. मात्र नुकत्याच टेलिग्रामनेही मोडरेशन वाढवले असून लाखो संशयास्पद चॅनेल्स आणि ग्रुप्स बंद केले आहेत.NEET उमेदवारांनी अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि बनावट माहितीपासून सावध राहावे, असे आवाहन NTA ने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.