विज्ञान-तंत्र

NEET Re-Exam च्या अनुषंगाने टेलिग्रामवर बंदी! पण व्हॉट्सॲप बिनधास्त सुरू...यामागचं कारण तुम्हाला चक्रावून सोडेल

Telegram vs WhatsApp: Why Only One Faces Ban in India : NEET Re-Exam पूर्वी टेलिग्रामवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण व्हॉट्सअॅपवर का नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे
why not whatsapp ban in india amid neet 2026 re-exam

why not whatsapp ban in india amid neet 2026 re-exam

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारत सरकारने NEET पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्राम अॅपवर देशव्यापी निर्बंध लादले आहेत. २१ जूनला होणाऱ्या परीक्षेच्या तयारीत फ्रॉड करणारे, पेपर लिक करणारे सक्रिय असल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

मात्र यामुळे एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे इतके लोकप्रिय असलेले व्हॉट्सअॅप मात्र याला का स्पर्शही केला गेला नाही?

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