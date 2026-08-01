100 मुलांचा बाप! रशियाकडून दहशतवादाला मदत केल्याचा आरोप; आजही 15 कोटी भारतीय वापरतात त्याचे अॅप, नेमकं प्रकरण काय?

Telegram CEO News: जगभरात लोकप्रिय असलेल्या मेसेजिंग अॅप Telegram चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल ड्युरॉव्ह यांच्याविरोधात रशियाने मोठी कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिसने ड्युरॉव्ह यांच्यावर दहशतवादी कारवायांना मदत केल्याचा गंभीर आरोप केला असून त्यांना aअटक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले. ड्युरॉव्ह यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत हा खटला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे..आरोप काय?रशियन सुरक्षा यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, टेलेग्राम वर असे अनेक चॅनेल, ग्रुप आणि बॉट्स सक्रिय होते, ज्यांचा वापर युक्रेनच्या गुप्तचर संस्थांकडून रशियामधील हल्ल्यांचे नियोजन करण्यासाठी केला जात होता आणि हे प्लॅटफॉर्म हटविण्यासाठी कंपनीने कोणतेही पाऊल उचलले नाही.रशियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थाच्या माहीतीनुसार, ड्युरॉव्ह यांच्यावर दहशतवादी कारवायांना मदत केल्याच्या आरोपांशी संबंधित गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'वाँटेड' घोषित करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. मात्र सुरक्षा यंत्रणेच्या हे दावे अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत..Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर.ड्युरॉव्ह यांचे प्रत्युत्तरड्युरॉव्ह यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर प्रतिक्रिया देताना रशियाच्या निर्णयावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, टेलेग्रामवर रशियाची सरकारी देखरेख आणि सेन्सॉरशिप लागू करण्यास त्यांनी नकार दिल्यामुळेच रशियाने त्यांना 'दहशतवादी' ठरवलं आहे. रशियन कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर इंटरनेटवर माहिती प्रकाशित करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच इंटरनेटवर नेमकं कोणावर बंदी घालता येते, हेच अधिकाऱ्यांना समजत नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला..अटक आणि इंटरपोलकायदा तज्ज्ञांच्या मते, हा खटला लवकरच रशियन न्यायालयात जाऊ शकतो. जर न्यायालयाने गैरहजेरीत अटक वॉरंट मंजूर केले, तर रशिया इंटरपोलसह आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांच्या मदतीने ड्युरॉव्ह यांना ते ज्या देशात आहेत तेथून रशियात आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. Sputnik च्या वृत्तानुसार, ते दोषी आढळल्यास त्यांना कमाल जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते..युक्रेनला मदत केल्याचा आरोपरशियन सुरक्षा संस्थांचा दावा आहे की, युक्रेनच्या गुप्तचर संस्थांनी Telegram वरील काही सेवांचा वापर करून रशियन नागरिकांशी संपर्क साधला. काही एजंटांनी महिलांच्या नावाने बनावट प्रोफाइल तयार करून लोकांना पोलिसांवर हल्ले किंवा इतर हिंसक कृत्यांसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही चौकशीरशियाबरोबरच फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही Telegram संदर्भात वेगवेगळ्या चौकशा सुरू आहेत. फ्रान्समध्ये बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्री, फसवणूक आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसंदर्भातील तपास सुरू आहे. तर ऑस्ट्रेलियामध्ये दहशतवादी हल्ले आणि सामूहिक गोळीबाराशी संबंधित व्हिडिओ वेळेत न हटवल्याचा आरोप Telegram वर करण्यात आला आहे..Gold Rate Today: ऑगस्टच्या पहिल्याच दिवशी सोनं स्वस्त! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम सोन्याचा नवा भाव किती?.100 लोकांचा बाप एका मीडिया अहवालांनुसार, ड्युरॉव्ह यांना 100 हून अधिक जैविक मुले आहेत. त्यामध्ये त्यांच्या सहा अधिकृत मुलांसह स्पर्म डोनेशनद्वारे जन्मलेल्या 100 पेक्षा जास्त मुलांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. ही मुले जगातील 12 वेगवेगळ्या देशांमध्ये राहतात. तसेच सध्या भारतामध्ये Telegram चे सुमारे 15 कोटी वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे भारत हा Telegram साठी सर्वात मोठ्या वापरकर्ता बाजारांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे या घटनेचा पुढे भारतावर परिणाम होतो हे देखील महत्त्वाचे ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.