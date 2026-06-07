June Bike Launch : जून महिन्यात 'या' टॉप 5 बाइक होणार लाँच; जास्त मायलेज अन् परवडणारी किंमत, पेट्रोल दरवाढीची चिंता मिटणार

जून महिना हा भारतीय दुचाकी बाजारासाठी नेहमीच एक नवीन उत्साह घेऊन येतो. पावसाळ्याची चाहुल लागत असतानाच अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या आपल्या सर्वोत्तम गाड्या बाजारात आणण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. यंदाच्या जून २०२६ मध्ये ग्राहकांची गरज ओळखून कंपन्यांनी केवळ लुकवर भर दिला नसून खिशाला परवडणाऱ्या किंमतीत दमदार मायलेज देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जर तुम्हीही या महिन्यात नवीन बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर पुढील माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल..हिरोची पहिली फ्लेक्स-फ्युएल बाइकया यादीत सर्वात पहिले आणि मोठे नाव येते ते म्हणजे हिरो मोटोकॉर्पचे.. कंपनीने या महिन्यात Hero Splendor Plus Flex Fuel आणि HF Deluxe Flex Fuel या दोन लोकप्रिय गाड्यांचे नवीन व्हर्जन बाजारात आणले आहे. या बाईक्स पेट्रोलसोबतच 'इथेनॉल' (E20 ते E85) वर देखील धावू शकतात. यामुळे इंधनाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी होणार असून, या गाड्या तब्बल ७० ते ७५ किमी प्रतिलीटरपेक्षा जास्त मायलेज देतील, असा अंदाज आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याची किंमत अवघ्या ७२,००० ते ८३,००० रुपयांच्या (एक्स-शोरूम) आसपास सुरू होते..ChatGPT मध्ये आलं दमदार सेफ्टी फीचर! फ्री युजर्ससाठी मोठं गिफ्ट; चोरी व्हायला देणार नाही तुमचा डेटा, कसं वापरायचं पाहा.Bajaj Avenger Street 220ज्यांना कमी किंमतीत स्टायलिश आणि आरामदायी रायडिंगचा अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी बजाजने एक मोठी गोड बातमी आणली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच Bajaj Avenger Street 220 चे अपडेटेड मॉडेल बाजारात दाखल झाले आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अत्यंत आरामदायक असलेली ही बाईक आता नवीन फीचर्ससह उपलब्ध आहे. सुमारे १.३० लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये येणारी ही क्रूझर बाईक शहरात आणि हायवेवर उत्तम मायलेज देते, ज्यामुळे ती तरुणांची पहिली पसंती बनत आहे..TVS Apache RTX 300यादीतील पुढची बाईक अशा लोकांसाठी आहे ज्यांना परफॉर्मन्ससोबतच बजेटचा ताळमेळ राखायचा आहे. टीव्हीएस कंपनी या महिन्यात आपली बहुप्रतिक्षित TVS Apache RTX 300 लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. सुमारे २ लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत येणारी ही स्पोर्ट्स बाईक दिसायला अत्यंत आक्रमक आणि धावण्यात तितकीच वेगवान आहे. टीव्हीएसच्या प्रगत इंजिन तंत्रज्ञानामुळे या रेसिंग बाईककडूनही ग्राहकांना एका चांगल्या मायलेजची अपेक्षा आहे..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.Yamaha Aerox Eया यादीतील शेवटचा आणि सर्वात आधुनिक पर्याय म्हणजे Yamaha Aerox E ही प्रीमियम परफॉर्मन्स इलेक्ट्रिक स्कूट/बाईक. पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींना पूर्णपणे पूर्णविराम देण्यासाठी यामाहा या महिन्याच्या शेवटी आपली ही इलेक्ट्रिक जादू भारतात चालवण्यासाठी सज्ज आहे. साधारण २.५० लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये येणारे हे मॉडेल एकदा चार्ज केल्यावर दमदार रेंज (मायलेज) देईल. आकर्षक डिझाईन आणि अत्याधुनिक फीचर्समुळे ही गाडी जून महिन्यातील सर्वात मोठी गेमचेंजर ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.