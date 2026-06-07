विज्ञान-तंत्र

June Bike Launch : जून महिन्यात 'या' टॉप 5 बाइक होणार लाँच; जास्त मायलेज अन् परवडणारी किंमत, पेट्रोल दरवाढीची चिंता मिटणार

Best New Bikes Launching in June 2026 in India : जून २०२६ मध्ये हिरो, बजाज, टीव्हीएस आणि यामाहा यांच्या नवीन बाईक्स बाजारात आल्या आहेत. बजेटमध्ये उपलब्ध या गाड्या प्रत्येक ग्राहकासाठी उत्तम पर्याय आहेत.
best top 5 new bikes launching in June 2026 with excellent mileage also flex-fuel options budget-friendly prices

best top 5 new bikes launching in June 2026 with excellent mileage also flex-fuel options budget-friendly prices

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

जून महिना हा भारतीय दुचाकी बाजारासाठी नेहमीच एक नवीन उत्साह घेऊन येतो. पावसाळ्याची चाहुल लागत असतानाच अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या आपल्या सर्वोत्तम गाड्या बाजारात आणण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत.

यंदाच्या जून २०२६ मध्ये ग्राहकांची गरज ओळखून कंपन्यांनी केवळ लुकवर भर दिला नसून खिशाला परवडणाऱ्या किंमतीत दमदार मायलेज देण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जर तुम्हीही या महिन्यात नवीन बाईक खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर पुढील माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल.

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