Recharge New Rules : मंथली प्लॅनच्या नावाखाली लूट थांबणार? वर्षात महिने १२ पण रिचार्ज १३; कंपन्यांना सरकारचा इशारा, ग्राहकांना होणार फायदा

टेलिकॉम कंपन्यांच्या '२८ दिवसांच्या' गणितामुळे ग्राहकांच्या खिशातून जो १३ व्या महिन्याचा अतिरिक्त खर्च जात होता त्यावर आता सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. 'महिना म्हणजे ३० दिवस' हे साधे समीकरण डावलून कंपन्यांनी ग्राहकांना वर्षाला १३ वेळा रिचार्ज करायला भाग पाडले होते. मात्र भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) दिलेल्या कडक निर्देशानंतर आता कंपन्यांना पूर्ण ३० दिवसांची वैधता असलेले प्लॅन्स आणणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे ग्राहकांची दरवर्षी होणारी एका महिन्याची अतिरिक्त लूट थांबण्यास मोठी मदत होणार असून कंपन्यांची ही नफेखोरी आता आटोक्यात आली आहे. .या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रिचार्जच्या तारखेचा गोंधळ कायमचा संपणार आहे. आतापर्यंत २८ दिवसांच्या चक्रामुळे प्रत्येक महिन्याला रिचार्जची तारीख मागे सरकत असे ज्यामुळे महिन्याचे बजेट ठरवणे कठीण व्हायचे. आता सरकारने कॅलेंडर मंथ प्लॅन आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही महिन्याच्या १० तारखेला रिचार्ज केला तर पुढील रिचार्जची तारीख ही पुढच्या महिन्याची १० तारीखच असेल. यामुळे ग्राहकांना आता आपल्या मोबाईल खर्चाचे नियोजन करणे अधिक सोपे आणि पारदर्शक झाले आहे. .या सुधारणांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रिचार्ज संपल्यानंतर मिळणारी सवलत. अनेकदा रिचार्ज संपताच इनकमिंग कॉल आणि मेसेज सेवा तत्काळ बंद केली जाते ज्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होते. आता सरकारने कंपन्यांना सूचना केल्या आहेत की, रिचार्ज संपल्यानंतरही किमान काही काळ इनकमिंग कॉल आणि महत्त्वाचे मेसेज (जसे की बँकेचे मेसेज, OTP) सुरू ठेवावेत. यामुळे तातडीच्या वेळी ग्राहकांचा संपर्क तुटणार नाही आणि त्यांना नवीन रिचार्ज करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. ही सुविधा विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी मोठी सुरक्षा ठरणार आहे. .थोडक्यात सांगायचे तर डिजिटल क्रांतीच्या या युगात ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा हा निर्णय मोठे पाऊल आहे. रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि Vi यांसारख्या कंपन्यांना आता ग्राहकांच्या सोयीनुसार ३० आणि ३१ दिवसांचे प्लॅन्स देणे भाग पडले आहे. सरकारने घेतलेल्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे सामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळाला असून रिचार्ज संपल्यानंतरही काही काळ सेवा सुरू राहिल्याने ग्राहकांचा मानसिक ताणही कमी झाला आहे.