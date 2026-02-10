Valentine Scam : सरकारचा इशारा ! व्हॅलेंटाईन च्या नावावर सुरुय स्कॅम, सरप्राईज गिफ्ट्स आणि ई-कार्ड्स करताहेत तुमचं खाते रिकामे, 'ही' चूक टाळा

व्हॅलेंटाईन वीक जवळ आला आहे , अशा वेळी प्रेमाचे संदेश, ई-कार्ड, सरप्राईज गिफ्ट्स आणि केक डिलिव्हरीबद्दलचे कॉल सामान्य झाले आहेत. हे सर्व ऐकायला चांगले वाटते, पण ते नेहमीच हे खरे प्रेम नसते. बऱ्याचदा त्यामागे फसवणूक लपलेली असते. सरकारी संस्था आणि सायबरसुरक्षा विभागांनी इशारा दिला आहे की व्हॅलेंटाईन वीक दरम्यान फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ होते. फसवणूक करणारे लोकांच्या भावनांचा फायदा घेऊन त्यांना जाळ्यात अडकवतात. त्यापासून कसे वाचायचे ते जाणून घेऊया.फसवणूक कशी केली जाते? अनेक लोक डिलिव्हरीच्या नावाखाली आनंदाने अज्ञात लिंक्स उघडतात किंवा ओटीपी शेअर करतात. लिंक उघडताच किंवा कॉलमध्ये नमूद केलेले नियम पाळताच, महत्वाची मोबाइल आणि बँक माहिती फसवणूक करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित केली जाते. यामुळे खात्यातून पैसे काढले जातात किंवा फोन पूर्णपणे फसवणूक करणाऱ्याडून हॅक केला जातो. व्हॅलेंटाईन वीक साजरा करणे चुकीचे नाही, परंतु थोडीशे सामान्य ज्ञान आणि सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. प्रत्येक सरप्राईज सुरक्षित असतेच असे नाही..अनोळखी भेटवस्तू आणि पार्सल धोकादायक जर तुमच्या नावावर एखादा अज्ञात व्यक्तीकडून केक, फुले किंवा भेटवस्तू आली तर ती लगेच स्वीकारण्याची घाई करू नका. बऱ्याचदा, हा फक्त एक युक्ती असते. फसवणूक करणारा स्वतःला डिलिव्हरी एजंट म्हणून कॉल करतो आणि ओटीपी किंवा फोन सेटिंग्ज बदलण्याची विनंती करतो. एकदा कॉल फॉरवर्डिंग सक्षम केले की, तुमच्या बँकेतील मेसेज आणि कॉल थेट फसवणूक करणाऱ्यापर्यंत पोहोचू शकतात. .प्रेमाचा संदेश आणि ई-कार्डशी संबंधित धोकेव्हॅलेंटाईन वीक दरम्यान "कोणीतरी तुम्हाला आवडते" किंवा "तुम्हाला व्हॅलेंटाईन कार्ड मिळाले" असे मेसेज सामान्य असतात. दिलेल्या लिंक्स अनेकदा बनावट असतात. अशा लिंक्स तुमचा फोन खराब करू शकतात आणि तुमची वैयक्तिक माहिती चोरू शकतात. .बनावट कॉल कसा ओळखायचा? जर कोणी कॉल करून डिलिव्हरी बॉय किंवा कंपनी कर्मचारी असल्याचा दावा केला आणि ओटीपी, बँक तपशील किंवा फोन सेटिंग्ज बदलल्याबद्दल विचारले तर ताबडतोब फोन बंद करा. कोणतीही खरी कंपनी फोनवर अशी माहिती विचारत नाही. .स्वतःला सुरक्षित ठेवाव्हॅलेंटाईन वीक दरम्यान थोडीशी काळजी घेतल्यास तुम्ही मोठ्या नुकसानीपासून वाचू शकता. अनोळखी लिंक्सवर क्लिक करू नका. तुमचा ओटीपी किंवा बँक तपशील कोणासोबतही शेअर करू नका. आधी अज्ञात भेटवस्तू किंवा पार्सल तपासा. शंका असल्यास, तुमच्या कुटुंबाशी किंवा पोलिसांशी बोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.