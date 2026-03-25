Gaganyan Video : गगनयान अंतराळवीरांचा 'सुपरमॅन' मोड ऑन! व्हॉमिट कॉमेटमध्ये तरंगतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) च्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या विशेष प्रशिक्षणात गगनयानचे चार अंतराळवीर आता पृथ्वीवरील गुरुत्वाकर्षण नसलेल्या अवस्थेची तयारी करत आहेत. यासाठी एअरबस A330 आणि IL-76 सारख्या विशेष विमानांचा वापर केला जात आहे. हे विमान आकाशात मोठ्या वक्र रेषेत उड्डाण करतात आणि काही क्षणांसाठी अंतराळवीरांना पूर्णपणे वजनरहित वाटते..अलीकडेच अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला यांनी या प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ शेअर केले आहेत. त्यात ते आनंदाने तरंगताना दिसत आहेत. शुभांशु म्हणतात, "अंतराळ प्रशिक्षण हे केवळ अभ्यासक्रम नाही, तर एक विशाल ज्ञानकोश आहे. तो खूप आव्हानात्मक, आश्चर्यांनी भरलेला आणि कधीही संपणार नाही असा आहे.".शून्य गुरुत्वाकर्षण कसे अनुभवतात?पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षण बंद करता येत नाही. म्हणून हे विमान प्रचंड वेगाने वर चढते आणि नंतर खाली झेप घेते. यामुळे ३० ते ४० सेकंदांसाठी अंतराळवीरांना खऱ्या अंतराळासारखे वाटते. याला 'व्हॉमिट कॉमेट' असेही म्हणतात कारण काहींना या वेगामुळे उलटी होऊ शकते. पण शुभांशु शुक्ला यांना हे अनुभव खूप रोमांचक वाटले. ते म्हणतात, "हे माझे खऱ्या शून्य गुरुत्वाकर्षणाशी पहिले भेट होते. त्या क्षणी मी पृथ्वीच्या हातातून सुटल्यासारखे स्वतंत्र आणि मुक्त झालो.".हे प्रशिक्षण फक्त शारीरिक तयारीसाठी नाही तर अंतराळात कसे हलावे, काम कसे करावे आणि दिशा कशी ठेवावी यासाठीही महत्त्वाचे आहे. अंतराळात प्रत्येक हालचाल वेगळी असते. यासाठीच इस्रो हे कठोर प्रशिक्षण देत आहे.गगनयान मोहीम भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे. यात भारतीय अंतराळवीर प्रथमच स्वतःच्या देशाच्या ध्वजासह अंतराळात जाणार आहेत. जगातील फक्त तीन देशांनंतर भारत चौथा देश बनणार आहे जो स्वतःच्या अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवेल..अंतराळवीरांचे हे प्रशिक्षण पाहिल्यावर अभिमान वाटतो. ते म्हणतात, "आम्ही सुपरमॅनसारखे वाटतो!" खरोखरच, पृथ्वी सोडून आकाशात उडण्याची तयारी करणारे हे चार शूरवीर भारताच्या अंतराळ इतिहासाची नवी पानं लिहित आहेत.भारत आता अंतराळात मानव पाठवण्याच्या जवळ येत आहे. शुभांशु शुक्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या या तयारीमुळे देशभरातून उत्साह आणि अभिमान वाढला आहे. लवकरच भारतीय अंतराळवीर अंतराळात भारतीय नाव रोवतील, हे नक्की!