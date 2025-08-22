Shubhanshu Shukla : अवकाशात खूप भिती वाटते, पण....गगनयान मिशनबद्दल काय बोलले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला? पाहा व्हिडिओ.

शुभांशू शुक्ला यांनी ISS मधील अनुभवातून गगनयान मोहिमेसाठी मोलाची माहिती मिळवली.गगनयान मोहीम २०२७ मध्ये भारताला मानवी अंतराळ उड्डाणात चौथा देश बनवेल.इस्रोने रॉकेट आणि प्रशिक्षण पूर्ण केले असले तरी २३०० चाचण्या बाकी आहेत..Shubhanshu Shukla Video : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) च्या महत्वाकांक्षी गगनयान मोहिमेच्या तयारीला वेग आला असून भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांनी या मोहिमेसाठी पूर्ण तयारी दर्शवली आहे. इस्रोने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अॅक्सियम मोहिमेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात (ISS) दोन आठवडे घालवलेल्या शुभांशू यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत आपले अनुभव शेअर केले. “अंतराळात भीती वाटणे स्वाभाविक आहे पण माझ्या मागे असलेल्या विश्वासू टीममुळे मी माझे आयुष्य त्यांच्यावर सोपवले,” असे ते म्हणाले..शुभांशू यांनी ISS मध्ये दोन आठवडे अनेक वैज्ञानिक प्रयोग केले आणि फोटो काढले. या अनुभवाने त्यांना गगनयान आणि भारतीय अंतराळ स्थानकासाठी मोलाची माहिती मिळाली. “अवकाशात २० दिवस घालवल्यानंतर शरीर गुरुत्वाकर्षणाशी जुळवून घेण्यास विसरते. हे अनुभव जमिनीवर शिकता येत नाहीत” असे त्यांनी सांगितले..Charging Port Repair Tips : मोबाइल चार्ज होत नाही? घरच्या घरी 'या' सोप्या ट्रिकने दुरुस्त करा पोर्ट, बघा एका क्लिकवर.गगनयान मोहीम २०२७ मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या तीन वैमानिकांना ४०० किमी कक्षेत तीन दिवसांसाठी अवकाशात घेऊन जाईल. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास भारत रशिया, अमेरिका आणि चीननंतर मानवांना अंतराळात पाठवणारा चौथा देश बनेल. या मोहिमेचा खर्च २०१९३ कोटी रुपये असून यामुळे अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताची ताकद वाढेल. २०३५ पर्यंत अंतराळ अर्थव्यवस्था १.८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असे अंदाज आहेत..फेसबुक अन् इन्स्टाग्राममध्ये आलं भन्नाट फीचर! रील अन् व्हिडिओ बनवणाऱ्यासाठी खूप फायद्याचं, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.इस्रोने गगनयानसाठी HLVM3 रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, सर्व्हिस मॉड्यूल आणि क्रू एस्केप सिस्टीम तयार केली आहे. चार वैमानिकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून व्योममित्र रोबोटसह मानवरहित चाचणी उड्डाण डिसेंबर २०२५ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र २३०० हून अधिक चाचण्या आणि रॉकेटचे अंतिम एकत्रीकरण बाकी आहे. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास भारताला स्वतःचे अंतराळ स्थानक बांधण्यासह संशोधन, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी मिळतील. शुभांशू यांचा आत्मविश्वास आणि इस्रोची मेहनत भारताला अंतराळ क्षेत्रात नवी उंची गाठण्यास सज्ज करत आहे..FAQsWhat is the Gaganyaan mission?गगनयान मोहीम म्हणजे काय?गगनयान ही इस्रोची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम आहे, ज्याअंतर्गत २०२७ मध्ये तीन भारतीय वैमानिकांना ४०० किमी कक्षेत तीन दिवसांसाठी अवकाशात पाठवले जाईल.Who is Shubhanshu Shukla, and what is his role?शुभांशू शुक्ला कोण आहेत आणि त्यांची भूमिका काय आहे?शुभांशू शुक्ला हे भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन आणि गगनयान मोहिमेसाठी निवडलेले अंतराळवीर आहेत, ज्यांनी अॅक्सियम मोहिमेत ISS मध्ये दोन आठवडे घालवले.What are the benefits of the Gaganyaan mission for India?गगनयान मोहिमेचा भारताला काय फायदा होईल?गगनयानमुळे भारताला अंतराळ अर्थव्यवस्थेत स्थान, स्वतःचे अंतराळ स्थानक, संशोधन, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी मिळतील.What preparations has ISRO made for Gaganyaan?इस्रोने गगनयानसाठी कोणती तयारी केली आहे?इस्रोने HLVM3 रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, सर्व्हिस मॉड्यूल आणि क्रू एस्केप सिस्टीम तयार केली असून, वैमानिकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.What challenges remain for the Gaganyaan mission?गगनयान मोहिमेसाठी कोणती आव्हाने बाकी आहेत?२३०० हून अधिक चाचण्या, रॉकेटचे अंतिम एकत्रीकरण, मानवरहित मोहिमा आणि क्रू प्रशिक्षण पूर्ण करणे बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.