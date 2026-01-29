विज्ञान-तंत्र

Plane Fire Video : थोडक्यात बचावले नासाचे वैमानिक! लँडिंगदरम्यान विमानाला लागली आग, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

NASA WB-57 Belly Landing Shocking Video : नासाच्या WB-57 संशोधन विमानाने लँडिंग गियर अपयशी झाल्याने ह्यूस्टनच्या एलिंग्टन विमानतळावर बेली लँडिंग केली.
NASA WB-57 Belly Landing Shocking Video

NASA WB-57 Belly Landing at Houston Ellington Airport After Landing Gear Failure Emergency

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video : नासाच्या एका खास संशोधन विमानाने मोठा धोका टाळून सुरक्षित लँडिंग केली आहे. हे WB-57 कॅनबेरा विमान एलिंग्टन विमानतळावर उतरताना त्याचे लँडिंग गियर अचानक खराब झाले. तरीही दोन धाडसी पायलटांनी अप्रतिम कौशल्य दाखवून विमानाला कोणतीही हानी न होता सुरक्षित उतरवले.

Video
Video Clip
video viral
NASA
viral video
Plane Crash

