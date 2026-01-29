Plane Fire Video : थोडक्यात बचावले नासाचे वैमानिक! लँडिंगदरम्यान विमानाला लागली आग, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video : नासाच्या एका खास संशोधन विमानाने मोठा धोका टाळून सुरक्षित लँडिंग केली आहे. हे WB-57 कॅनबेरा विमान एलिंग्टन विमानतळावर उतरताना त्याचे लँडिंग गियर अचानक खराब झाले. तरीही दोन धाडसी पायलटांनी अप्रतिम कौशल्य दाखवून विमानाला कोणतीही हानी न होता सुरक्षित उतरवले..हे विमान नासाचे एक महत्त्वाचे वैज्ञानिक साधन आहे. लांब पंख आणि विशेष डिझाइनमुळे हे जवळपास ६०,००० फूटपेक्षा जास्त उंचीवर उड्डाण करते. अंतराळाच्या कडेवर पोहोचून वातावरणातील प्रयोग, अंतराळ मोहिमांसाठी उपकरणांची चाचणी आणि अनेक वैज्ञानिक संशोधन यासाठी याचा वापर होतो. असे विमान गमावणे म्हणजे नासासाठी मोठा तोटा ठरला असता..Black Box : विमानाचा ब्लॅक बॉक्स म्हणजे नेमकं काय? छोट्याशा यंत्रातून कशी कळते अपघाताची संपूर्ण माहिती..पाहा अचंबित करणारी टेक्नॉलॉजी.आज हे विमान एका नियमित मोहिमेवरून परत येत होते. विमानतळ जवळ आल्यावर लँडिंग गियर खाली येण्यास अपयश आले. ही स्थिती पायलटसाठी खूपच तणावपूर्ण असते. विमानाचे वजन जड असल्याने धावपट्टीवर घसरणे, आग लागणे किंवा विमान उलटण्याचा मोठा धोका होता. तरीही पायलटांनी शांत राहून विमानाचे पूर्ण नियंत्रण कायम ठेवले. ते हळूहळू खाली येऊन धावपट्टीवर अचूक आणि सुरक्षित उतरवले..जमिनीवर आपत्कालीन पथके, अग्निशमन दल आणि वैद्यकीय टीम पूर्ण सज्ज होती. पण विमान थांबेपर्यंत कोणतीही इजा झाली नाही, कोणालाही धक्का बसला नाही. हे यश पायलटांच्या धैर्य आणि प्रशिक्षणाचे उत्तम उदाहरण आहे. या घटनेने विमानाला काही नुकसान झाले असले तरी ते फारसे गंभीर नाही असे सांगितले जात आहे..आधार सेंटरच्या फेऱ्या मारणे विसरा! घरबसल्या मोबाईल नंबरपासून पत्त्यापर्यंत बदलता येणार सगळी माहिती; नवे Aadhaar App कसे वापरायचे? पाहा.नासाने या घटनेची तात्काळ चौकशी सुरू केली आहे. लँडिंग गियर का अचानक काम करेनासे झाले याचा शोध घेतला जाईल. या उड्डाणातील सर्व डेटाचे विश्लेषण करून भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील..या चमत्कारिक लँडिंगने एकदा पुन्हा सिद्ध केले की प्रशिक्षित आणि शांत मनाचे पायलट असतील तर कोणताही धोका हाताळता येतो. नासाच्या या पायलटांनी अवकाश संशोधनातील सुरक्षेचे नवे मानक उभे केले आहे. ही घटना आता विमानतळावर चर्चेचा विषय बनली असून सर्वजण या धाडसी पायलटांचे कौतुक करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.