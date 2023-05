By

Third Party Insurance : कुठलंही नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढणे फार महत्वाचे आहे. 2018 पासून, सर्व नवीन बाइक्सच्या खरेदीसह, त्यांना 5 वर्षांसाठी थर्ड पार्टी विमा आणि 3 वर्षांसाठी कार खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मात्र थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे काय आणि तो इतका महत्त्वाचा का आहे? त्याचा फायदा काय आहे? हे अजूनही बऱ्याच लोकांना माहिती नाही. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स हा मालकाच्या सुरक्षेशी संबंधित नसला तर तो एवढा महत्वाचा का आहे ते आपण जाणून घेऊया.

थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे काय? (What is third party insurance)

सर्व प्रथम, नवीन वाहन खरेदी करताना, त्याच्या मालकास थर्ड पार्टी इन्शुरन्स घेणे बंधनकारक आहे. जरी वाहन मालकाला संरक्षण देत नसले तरी कोणत्याही रस्त्यावरील अपघातात त्या वाहनाने जखमी झालेल्या व्यक्तीला विमा संरक्षण मिळते.

हा विमा थर्ड पार्टीशी संबंधित असल्याने त्याला लायबिलीटी कव्हर असेही म्हणतात. हा विमा अनिवार्य करण्यामागेही एक मोठे कारण आहे.

वास्तविक, अशा लोकांची संख्या खूप जास्त आहे, जे एक वर्षानंतर आपल्या वाहनाचा विमा काढण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळे हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांसाठी थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य केला आहे.

Third Party Insurance

आर्थिक नुकसानापासून वाचवासाठी प्रभावी

वाहन मालकाला याचा काहीही उपयोग होत नसला तरी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स घेण्याचा नक्की फायदा काय आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडलाच असेल? माहितीसाठी, थर्ड पार्टी इन्शुरन्स वाहन मालकाला विमा कवच देत नाही, तरी ते त्यांच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरते.

हा विमा विमाधारकाचे सर्व वाहन अपघातांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी कार्य करतो. यामध्ये, अपघातानंतर हॉस्पिटलमध्ये झालेला खर्च किंवा इतर कायदेशीर कामाचा खर्च समाविष्ट आहे. या सर्वांचा क्लेम विमा कंपनीने दिला आहे.

समजून घ्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा नक्की अर्थ

थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अंतर्गत, वाहनाच्या अपघातात सहभागी व्यक्तीचे शारीरिक नुकसान झाल्यास, त्याची हानी विमा कंपनीद्वारे भरली जाते. याशिवाय विमा कंपनी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अंतर्गत मालमत्तेचे नुकसान भरपाई देखील देते.

येथे तुम्हाला हे लक्षात घ्यावे लागेल की थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अंतर्गत, विमा कंपनी केवळ अपघातामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करते. विमा कंपनी तृतीय पक्षाला क्लेम देते. इथे पहिला पक्ष चालक असतो आणि तिसरा पक्ष असतो ज्यांना वाहनाला धडक बसली आहे.

या आर्थिक नुकसानीचा क्लेम इन्शुरंस कंपनी देते

दुसऱ्या व्यक्तीच्या वाहनाला झालेल्या नुकसानीची भरपाई

दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची नुकसान भरपाई

गंभीर शारीरिक हानी किंवा दुसऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूसाठी भरपाई

अपघाताशी संबंधित कायदेशीर किंवा न्यायालयीन कार्यवाही

हे नुकसान या विम्यामध्ये समाविष्ट नाही

तुमच्या वाहनाच्या नुकसानीची भरपाई

चोरीला गेलेल्या वाहनाची भरपाई नाही

वाहन मालकाला शारीरिक हानी (Insurance)

थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसल्यास दंड

विशेष म्हणजे, अपघातामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यात थर्ड पार्टी इन्शुरन्स महत्त्वाची भूमिका बजावते. थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालवताना पकडल्यास 2000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा 3 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

दुसरीकडे, वाहनचालकाने वारंवार असा निष्काळजीपणा दाखवल्यास त्यास दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी होऊ शकतात.