ना ओटीपी, ना लिंक तरीही हॅकिंग, Whatsappचा युजर्सना इशारा; लगेच अपडेट करा

Whatsapp Cyber Attack : व्हॉटसअॅपनं युजर्नसा सावध राहण्याचा इशारा दिलाय. सुरक्षेत त्रुटी आढळल्या असून हॅकिंग अटॅक झाल्याचं म्हटलंय. कोणत्याही लिंकवर क्लिक न करता किंवा संवादाशिवाय सायबर हल्ला केला गेला.
सूरज यादव
मेटाची मालकी असणारं मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉटसअॅपनं युजर्नसा सावध राहण्याचा इशारा दिलाय. सुरक्षेत त्रुटी आढळल्या असून हॅकिंग अटॅक झाल्याचं म्हटलंय. कंपनीने म्हटलं की, एक असा सायबर अटॅक झालाय ज्यात हॅकर्स कोणत्याही लिंकवर क्लिक न करता किंवा संवादाशिवाय थेट युजर्सच्या डिव्हाइसला टार्गेट करू शकत होते. अशा प्रकारच्या हल्ल्याला झिरो क्लिक अटॅक म्हटलं जातं.

