ना ओटीपी, ना लिंक तरीही हॅकिंग, Whatsappचा युजर्सना इशारा; लगेच अपडेट करा

मेटाची मालकी असणारं मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉटसअॅपनं युजर्नसा सावध राहण्याचा इशारा दिलाय. सुरक्षेत त्रुटी आढळल्या असून हॅकिंग अटॅक झाल्याचं म्हटलंय. कंपनीने म्हटलं की, एक असा सायबर अटॅक झालाय ज्यात हॅकर्स कोणत्याही लिंकवर क्लिक न करता किंवा संवादाशिवाय थेट युजर्सच्या डिव्हाइसला टार्गेट करू शकत होते. अशा प्रकारच्या हल्ल्याला झिरो क्लिक अटॅक म्हटलं जातं..Elon Musk: मस्कच्या कंपनीत झाली चोरी! चीनच्या इंजिनिअर गुन्हा दाखल; जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण.झिरो क्लिक अटॅक हा दोन मोठ्या त्रुटींमुळे झालाय. यात पहिली त्रुटी व्हॉटसअपमध्ये आढळली होती. त्यामुळे हॅकर कोणत्याही प्रकारचा कंटेंट युजरच्या डिव्हाइसला पाठवू शकत होता. तर दुसरी त्रुटी अॅपल ऑपरेटिंग सिस्टिममध्ये होती. त्यात अलिकडेच पॅच अपडेट देण्यात आलाय. दोन्हीच्या माध्यमातून हॅकर्ससाठी काही निवडक युजर्सना टार्गेट बनवणं सोपं गेलं आणि हा हल्ला झाला असं कंपनीचं म्हणणं आहे..Manoj Toomu Meta : 23 वर्षांच्या भारतीय इंजीनियरला साडेतीन कोटी पगार, 'या' खास कौशल्यामुळे मेटाने त्याला दिली नोकरीची ऑफर.व्हॉटसअपने सांगितलं की, सायबर अटॅक जगभरात जास्ती जास्त २०० लोकांवरच झाला. काही रिपोर्ट्सनुसार पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, सिटिझन सोसायटीशी संबंधित लोकांना टार्गेट केल्याचा दावा केला जातोय. यामुळे हा हल्ला टार्गेटेड आणि संवेदनशिल असल्याचं म्हटलं जातंय..कंपनीने दावा केला की, त्रुटी तात्काळ दुरुस्त करून नवे अपडेट रोलआऊट केले आहे. सोबतच ज्या युजर्सवर हल्ला झाला त्यांना नोटिफिकेशन पाठवून सावध केलं आहे. अॅपलनेही त्यांच्या सिस्टिमसाठी नवीन सिक्युरीटी अपडेट रिजील केलंय. त्यामुळे पुन्हा या त्रुटीच्या आधारे सायबर हल्ला होणार नाही..सायबर सिक्युरीटी एक्सपर्टनी सांगितलं की, युजर्स त्यांच्या आयफोन, मॅक डिव्हाइसवर लगेच अपडेट इन्स्टॉल करा. व्हॉटसअपचंही नवं व्हर्जन अपग्रेड करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही संवेदनशील असं काम करताय तर तात्काळ लॉकडाऊन सारख्या खास फिचर्सचा वापर करा आणि अनोळखी लिंक, अॅपपासून सावध रहा असा इशारा दिलाय..