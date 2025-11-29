Summaryस्कॅमरला तुमचे चॅट्स, कॉन्टॅक्ट्स आणि मेसेजेसचा पूर्ण कंट्रोल मिळतो.ते तुमचा नंबर वापरून फिशिंग, पैशांची मागणी आणि घोटाळे करतात.पोलिस तपासात नंबर तुमचाच दिसल्याने तुम्हाला कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात..Cyber Fraud : घरी बसून पैसे कमवा" किंवा "छोटे टास्क पूर्ण करून आर्थिक लाभ मिळवा" असे अनेक प्रकारचे मेसेजेस सध्या सोशल मीडियावर येत असतात, पण हे खूप धोकादायक आहे.गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) इशारा दिला आहे की हे मेसेज प्रत्यक्षात एका मोठ्या घोटाळ्याचा भाग आहेत जे तुमचे व्हॉट्सअॅप पूर्णपणे हायजॅक करू शकते..ही फसवणूक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन कमाईचे आश्वासन देणाऱ्या जाहिरातींपासून सुरू होते. स्कॅमर तुमच्याशी संपर्क साधतात आणि तुम्हाला सांगतात की तुम्हाला फक्त एक छोटे डिजिटल काम पूर्ण करायचे आहे. त्यानंतर ते तुम्हाला व्हॉट्सअॅप वेब क्यूआर कोड दाखवणाऱ्या वेबसाइट किंवा अॅपची लिंक पाठवतात.ते तुम्हाला ते नोंदणी कन्फर्म असल्यासारखे स्कॅन करण्यास सांगतात. परंतु तुम्ही ते स्कॅन करताच, तुमचे व्हॉट्सअॅप एका अज्ञात डिव्हाइसशी जोडले जाते, जसे तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपवर व्हॉट्सअॅप वेब चालवता. .प्रकरण तिथेच संपत नाही. एकदा स्कॅमरचे डिव्हाइस तुमच्या व्हॉट्सअॅपशी कनेक्ट झाले की, त्यांना तुमचे चॅट्स, कॉन्टॅक्ट्स अॅक्सेस करण्याचे, मेसेज पाठवण्याचे आणि तुमच्या खात्याचा गैरवापर करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. हे सर्व तुम्हाला आजिबात माहिती न होता घडते. तुम्हाला कळतही नाही की तुमचे खाते ताब्यात घेण्यात आले आहे. म्हणूनच या घोटाळ्याला 'WhatsApp Mule Scam' म्हणतात, कारण स्कॅमर तुमचा नंबर जगभरात फसवणूक करण्यासाठी वापरतात..Whatsapp ला आलं 'सायबर कवच'! ऑन करताच हॅकर्सना बसणार दणका; Strict Account फीचरने फ्रॉड कॉल्सचा प्रॉब्लेम संपवणार, एकदा वापरुन बघाच.I4C नुसार, ही Mule अकाउंट्स आंतरराष्ट्रीय फसवणुकीसाठी वापरली जातात. स्कॅमर तुमच्या नावाने लोकांना फिशिंग लिंक्स पाठवतात, पैसे मागतात किंवा इनव्हेसमेंट घोटाळे घडवतात. कारण तुमच्या नंबरवरून संदेश पाठवले जातात,त्यामुळे पीडित त्यांच्यावर सहज विश्वास ठेवतात. आणि जेव्हा पोलिस चौकशी करतात तेव्हा तुमचा मोबाईल नंबर समोर येतो, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात..तुमचे खाते अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी ट्रू व्हेरिफिकेशन चालू ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे.लक्षात ठेवा, खऱ्या कंपन्या तुम्हाला तुमचे व्हॉट्सअॅप अकाउंट लिंक करण्यास कधीही सांगत नाहीत. काही पैशांसाठी तुमची डिजिटल ओळख धोक्यात आणणे अत्यंत धोकादायक असू शकते..FAQs 1) हा WhatsApp Mule Scam म्हणजे काय? हा स्कॅम असा असतो ज्यात स्कॅमर तुमचा WhatsApp त्यांच्या डिव्हाइसवर लॉगिन करून फसवणूक करण्यासाठी तुमचा नंबर ‘म्युल’ म्हणून वापरतात.2) QR कोड स्कॅन केल्यावर नेमकं काय होतं? स्कॅमरचे डिव्हाइस तुमच्या WhatsApp खात्याशी लिंक होते, आणि त्यांना तुमच्या अकाउंटचा पूर्ण ऍक्सेस मिळतो.3) स्कॅमर माझ्या WhatsApp वर काय करू शकतात? ते तुमच्या नावाने मेसेज पाठवू शकतात, फिशिंग लिंक्स पाठवू शकतात, पैसे मागू शकतात आणि तुमची माहिती चोरू शकतात.4) ही फसवणूक ओळखता कशी येईल? ऑनलाइन कमाई, डिजिटल टास्क किंवा QR स्कॅन करण्याचे मेसेज मिळाल्यास तो स्कॅम असण्याची 99% शक्यता आहे.5) माझं WhatsApp सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे? Two-Step Verification सक्षम करा, अनोळखी QR कोड किंवा लिंक कधीही स्कॅन/क्लिक करू नका.6) माझं WhatsApp हॅक झालं तर काय करावं? Instantly WhatsApp मधून सर्व linked devices लॉगआउट करा आणि Two-Step Verification तातडीने सेट करा; गरज असल्यास सायबर क्राईमला तक्रार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.