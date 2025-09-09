Whatsapp Web गंडलं! स्क्रोल करताना अनेक अडचणी; सारखं रिफ्रेश करून वापरकर्ते हैराण झाले

मुंबई : नुकतेच व्हॉट्सअॅपने वापरकर्त्यांसाठी नवे फीचर सुरु केले आहे. यामुळे वापरकर्त्यांचा कॅमेरा आणि व्हिडिओ कॉलिंगचा अनुभव पूर्वीपेक्षा अधिक मजेदार होत आहे. व्हॉट्सअॅपने नवीन अपडेटद्वारे कॅमेरा आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी एआय पॉवर्ड फीचर देत आहे. यामध्ये व्हिडिओ कॉलिंगदरम्यान विविध फिल्टरसह बॅकग्राउंड बदलत आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांचे मित्र परिवारासोबतचे व्हिडिओ कॉलिंग आणखीनच मजेशीर होत आहे. .व्हॉट्सअॅपच्या अपडेटबाबत आनंद असताना सोशल मीडियावरील अनेक वापरकर्त्यांनी व्हॉट्सअॅप वेबशी संबंधित तक्रार केली आहे. व्हॉट्सअॅपवर संभाषण करताना वर आणि खाली स्क्रोल करणे कठीण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या तासाभरात अनेक वापरकर्त्यांनी पूर्वीचे X म्हणजेच आताचे ट्विटरवर या समस्येबद्दल पोस्ट केली आहे..१० हजार व्ह्यूजसाठी गुगल अॅडसेन्स किती पैसे देते? जाणून घ्या नेमका आकडा....या पोस्टमध्ये एका वापरकर्त्याने 'व्हॉट्सअॅप वेबमध्ये काही चूक आहे का? मी वर किंवा खाली स्क्रोल करू शकत नाही.” असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या वापरकर्त्याने, “व्हॉट्सअॅप वेब इतके ढिले आहे आणि आता मी स्क्रोलही करू शकत नाही? असे म्हटले आहे. तर अनेकांनी “तुम्ही व्हॉट्सअॅप वेबमधून स्क्रोल करू शकता का?”, “आज, कोणाला व्हॉट्सअॅपवर स्क्रोल करण्यात समस्या येत आहेत का? कारण ऑफिसमधील ३ ते ४ वापरकर्त्यांना आज व्हॉट्सअॅप वेब व्यवस्थित चालत नसल्याचे दिसून येत आहे, तुम्हालाही असेच वाटत असेल, तर कृपया मला कळवा..” असे विचारले आहे..यामुळे कामावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअॅपने यामागचे कारण द्यावे. तसेच ही समस्या लवकरात लवकर सोडवावी, असे सांगितले आहे..Lalbaugcha Raja Visarjan: लालबागचा राजा विसर्जन विलंबाची चौकशी करा! मच्छीमार समितीची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.