Kimberly Powell: कोण आहेत एनव्हिडियाच्या सीईओची 'विकेट' घेणाऱ्या किंबर्ली पॉवेल? इंटर्न ते थेट कंपनीच्या उपाध्यक्षा

Washington: जगातील सर्वात बलाढ्य एआय कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एनव्हिडियात सध्या मोठे वादळ घोंघावत आहे. कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ जेन्सेन हुआंग यांच्यावर कथित विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप झाल्यानंतर त्यांनी आज राजीनामा दिला. जेन्सेन यांच्याच्या राजीनाम्यानंतर दोन नावे सर्वत्र चर्चेत आहेत. अॅलिस हुआंग आणि किंबर्ली पॉवेल!.सुरवातीला अॅलिस हुआंग यांच्याशी जेन्सेन यांचे नाव जोडले गेले होते. त्यानंतर ४८ वर्षीय किंबर्ली पॉवेल यांच्याशीही जेन्सेन यांचे अफेअर असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आणि एनव्हिडियात एकच खळबळ उडाली. त्या कंपनीत साध्या इंटर्न म्हणून दाखल झाल्या होत्या. तब्बल १८ वर्षांपासून त्या या कंपनीत काम करत आहेत. जेन्सेन यांच्याशी त्यांचे अफेअर असल्याच्या बातम्या आल्या आणि किंबर्ली पॉवेल नक्की कोण याची चर्चा सुरू झाली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .कोण आहेत किंबर्ली पॉवेल?किंबर्ली पॉवेल या एनव्हिडियाच्या हेल्थकेअर विभागाच्या उपाध्यक्ष आहेत. कंपनीच्या जगभरातील आरोग्यविषयक व्यवसायाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. वैद्यकीय उपकरणे, एआय तंत्रज्ञान, जैविक संशोधन, औषधांचा शोध आणि आरोग्यविषयक माहितीचे विश्लेषण अशा विविध क्षेत्रांत एनव्हिडियाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे काम त्या करतात. त्यांनी नॉर्थईस्टर्न विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले. त्यात कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग हा त्यांचा विशेष अभ्यासाचा विषय होता. एनव्हिडियात येण्यापूर्वी त्या प्लॅनर सिस्टिम्स या कंपनीत इंजिनिअरिंग आणि प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट क्षेत्रात काम करत होत्या..PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से.इंटर्नपासून उपाध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास!पॉवेल यांचा एनव्हिडियातील प्रवास २००८ मध्ये सुरू झाला. सुरुवातीला वैद्यकीय इमेजिंग उपकरणांमध्ये कंपनीच्या जीपीयू तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. डॉक्टरांना एमआरआय आणि सीटी स्कॅनसारख्या तपासण्यांमधील प्रतिमा अधिक प्रभावीपणे पाहता याव्यात आणि त्यांचे विश्लेषण करता यावे, यासाठी संगणकीय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे हे त्यांच्या कामाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. यानंतर त्यांनी कंपनीच्या उच्च शिक्षण आणि संशोधन व्यवसायाचे नेतृत्व केले. एनव्हिडिया एआय लॅब्स आणि स्टार्टअप्सना मदत करणाऱ्या एनव्हिडिया इनसेप्शन कार्यक्रमाशीही त्या संबंधित होत्या.२०१६ मध्ये त्यांची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बिझनेस डेव्हलपमेंट विभागाच्या वरिष्ठ संचालकपदी बढती झाली. त्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांच्याकडे हेल्थकेअर विभागाच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी आली..आज एआयचा वापर केवळ चॅटबॉट किंवा संगणकीय कामांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. औषधांचा शोध घेणे, वैद्यकीय प्रतिमांचे विश्लेषण करणे आणि जैविक संशोधनाचा वेग वाढवणे अशा कामांमध्येही एआयचा वापर वाढत आहे. या क्षेत्रांसाठी आवश्यक संगणकीय तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याच्या एनव्हिडियाच्या प्रयत्नांमध्ये पॉवेल यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. .अफेअरची चर्चा कशी सुरू झाली?जेन्सेन हुआंग यांचे पहिले प्रकरण बाहेर आल्यानंतर त्यांचे किंबर्ली पॉवेल यांच्याशीही अफेअर सुरू होते, असे वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सने प्रसिद्ध केले. एनव्हिडियात काम केलेल्या पाच व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे हे वृत्त देण्यात आल्याचा दावा बातमीमध्ये करण्यात आला होता. मार्चमध्ये सॅन होजे येथे झालेल्या एनव्हिडियाच्या वार्षिक GTC परिषदेदरम्यान एका हॉटेलमध्ये हुआंग आणि पॉवेल जवळीक साधताना दिसल्याचे कंपनीच्या दोघा कर्मचाऱ्यांच्या हवाल्याने बातमीमध्ये नमूद करण्यात आले होते. या घटनेचे चित्रीकरण एका व्यक्तीने केल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे. हुआंग यांच्या सुरक्षा पथकाने त्या व्यक्तीशी संपर्क साधून गोपनीयता करारावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितल्याचा दावा करण्यात आला. कथित व्हिडिओची सत्यता पडताळण्यात आलेली नाही, असेही न्यूयॉर्क टाइम्सने स्पष्ट केले आहे..आता पुढे काय?अफेअरच्या वृत्तानंतर पॉवेल यांनी अमेरिकेतील मिल्केन इन्स्टिट्यूटच्या ‘फ्युचर ऑफ हेल्थ समिट’मधील नियोजित सहभाग रद्द केला. या परिषदेत आरोग्य क्षेत्रातील एआय आणि भविष्यातील वैद्यकीय तंत्रज्ञानावर चर्चा होणार होती. दरम्यान, हुआंग यांच्याशी संबंधित कथित संबंधांच्या वृत्तामुळे एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळावरही दबाव वाढला आहे. जेन्सेन यांनी आज राजीनामा दिला आहे, मात्र पॉवेल यांच्याविरोधात काय कारवाई केली याबाबत कंपनीकडून अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.