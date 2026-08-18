विज्ञान-तंत्र

YouTube वर आता Views चा खेळ बदलणार! २४ ऑगस्टपासून लागू होणार नवे नियम, नेमका काय झालाय बदल?

YouTube Views Count New Rules From 24 August 2026 : युट्यूबच्या म्हणण्यानुसार लाँग व्हिडिओ, लाइव्ह स्ट्रीम आणि इतर व्हिडिओ फॉरमॅट्ससाठीही हा बदल लागू होणार आहे.
YouTube new rules 2026

YouTube new rules 2026

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

YouTube वर व्हिडिओ बनवणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. YouTube ने आगामी २४ ऑगस्टपासून व्हिडिओचे व्ह्यू मोजण्याची पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युट्यूबच्या म्हणण्यानुसार लाँग व्हिडिओ, लाइव्ह स्ट्रीम आणि इतर व्हिडिओ फॉरमॅट्ससाठीही हा बदल लागू होणार आहे.

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