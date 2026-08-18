YouTube वर आता Views चा खेळ बदलणार! २४ ऑगस्टपासून लागू होणार नवे नियम, नेमका काय झालाय बदल?

YouTube वर व्हिडिओ बनवणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. YouTube ने आगामी २४ ऑगस्टपासून व्हिडिओचे व्ह्यू मोजण्याची पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युट्यूबच्या म्हणण्यानुसार लाँग व्हिडिओ, लाइव्ह स्ट्रीम आणि इतर व्हिडिओ फॉरमॅट्ससाठीही हा बदल लागू होणार आहे. .आतापर्यंत एखाद्या व्हिडिओला व्ह्यू मिळण्यासाठी काही ठरावीक निकष महत्त्वाचे मानले जात होते. आता मात्र व्हिडिओ सुरू होताच सार्वजनिक व्ह्यू काउंटमध्ये वाढ होऊ शकते. म्हणजेच, एखाद्याने व्हिडिओ सुरू केला आणि काही सेकंदांत तो बंद केला, तरी तो व्ह्यू मोजला जाऊ शकतो..YouTube Growth Tips: यूट्यूबवर सबस्क्राईबर्स वाढवून महिन्याला लाखो कसे कमवायचे? कंपनीने स्वतःच सांगितली भन्नाट ट्रिक.यामुळे एखाद्या व्हिडिओवर दिसणारी व्ह्यूची संख्या आधीपेक्षा वेगाने वाढलेली दिसू शकते. मात्र, याचा अर्थ प्रेक्षकांनी तो व्हिडिओ पूर्ण पाहिला, असा अजिबात होत नाही. त्यामुळे क्रिएटर्सनी केवळ व्ह्यू काउंट पाहून व्हिडिओ किती यशस्वी झाला, हे ठरवू नये, असं YouTube कडून सांगण्यात आलं आहे..महत्त्वाचं म्हणजे, प्रेक्षक व्हिडिओवर किती वेळ थांबले, हे पाहणं आता अधिक गरजेचं ठरणार आहे. प्रेक्षकांनी सुरुवातीचे काही सेकंद पाहून व्हिडिओ बंद केला की तो शेवटपर्यंत पाहिला, हे समजण्यासाठी Analytics मधील इतर आकडे पाहावे लागणार आहेत. तसेच, पूर्वीप्रमाणे अधिक अर्थपूर्ण डेटा ‘Engaged Views’च्या माध्यमातून उपलब्ध राहणार आहे..Google चा मोठा धमाका! आता YouTube-Instagram वरचा तुमचा प्रत्येक Video-Post लाखो लोकांना दिसणार? क्रिएटर्ससाठी आली गेमचेंजर सुविधा.याचा थेट परिणाम कमाईवर होईल का? तर याचं उत्तर नाही. फक्त व्ह्यू काउंट वाढल्यामुळे YouTube वरून मिळणारं उत्पन्न वाढणार नाही. कमाईसाठी वॉच टाइम, प्रेक्षकांचा सहभाग आणि इतर महत्त्वाचे मेट्रिक्स यापुढेही महत्त्वाचे राहणार आहेत..YouTube ने हा बदल करण्यामागे वेगवेगळ्या व्हिडिओ फॉरमॅट्समध्ये व्ह्यू मोजण्याची पद्धत अधिक समान करण्याचा उद्देशाने केली आहे. Shortsमध्ये अशा प्रकारची पद्धत आधीपासूनच वापरली जाते. एकंदरितच २४ ऑगस्टनंतर व्हिडिओवरील व्ह्यूची संख्या मोठी दिसणार असली तर तरी प्रेक्षक खरंच किती वेळ व्हिडिओसोबत जोडलेले राहिले, हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.