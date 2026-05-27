Premium|Study Room : भारतामधील प्रश्नपत्रिका फुटी; शिक्षण व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान!

लेखक - सुदर्शन कुडचेप्रस्तावनाभारतामध्ये स्पर्धा परीक्षा या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट जोडलेल्या आहेत. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शासकीय नोकरी आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात निर्णायक भूमिका बजावतात. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर मेहनत, आर्थिक त्याग आणि मानसिक ताण सहन करून या परीक्षांची तयारी करतात. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वाढत्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणामुळे देशभर मोठी चर्चा निर्माण झाली. लाखो विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या परीक्षेभोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील सुरक्षेच्या मर्यादा समोर आल्या.वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण२०२४ आणि २०२६ मधील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेभोवती निर्माण झालेला वाद हा भारतातील परीक्षा व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. देशभरातील सुमारे चोवीस लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनियमितता, गुणांमधील विसंगती आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला. तपास यंत्रणांनी पुढे उघड केले की काही ठिकाणी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिका बाहेर पोहोचली होती. काही आरोपी विद्यार्थ्यांनी प्रश्नपत्रिका परीक्षा आदल्या रात्री मिळाल्याची कबुली दिली होती. तपासामध्ये काही शाळांमधील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा संशय व्यक्त करण्यात आला. प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षित साठवणुकीच्या ठिकाणी अनधिकृत प्रवेश मिळवून प्रश्नपत्रिका बाहेर काढल्याचे तपासात समोर आले..इतर परीक्षा आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनाप्रश्नपत्रिका फुटीची समस्या केवळ एका परीक्षेपुरती मर्यादित नाही. विविध राज्यांमधील पोलीस भरती परीक्षा, शिक्षक भरती, कर्मचारी निवड परीक्षा आणि विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षांमध्येही अशा घटना समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यात आली, तर काही ठिकाणी पुन्हा परीक्षा घ्यावी लागली. काही अहवालांनुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीच्या डझनभर घटना घडल्या असून, त्याचा परिणाम लाखो विद्यार्थ्यांवर झाला आहे.परीक्षा गैरप्रकारांचा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणामप्रश्नपत्रिका फुटीचा सर्वात गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. अनेक विद्यार्थी दोन ते तीन वर्षे पूर्णवेळ तयारी करतात. काही विद्यार्थी सामाजिक माध्यमांपासून दूर राहतात, मित्रपरिवारापासून दूर राहून केवळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास त्यांच्यामध्ये प्रचंड मानसिक ताण निर्माण होतो. काही विद्यार्थ्यांनी सामाजिक माध्यमांवर व्यक्त केले की पुन्हा परीक्षा होण्याच्या शक्यतेमुळे त्यांची मानसिक स्थिती ढासळली होती. अनेक विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाच्या लयीत येणे कठीण गेले. काहींनी त्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम झाल्याचे सांगितले. एका विद्यार्थ्याने असे नमूद केले की अनेक महिन्यांच्या तयारीनंतर परीक्षा दिल्यानंतर अचानक निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे मानसिक थकवा वाढला. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे नुकसानप्रश्नपत्रिका फुटीचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर होतो. अनेक कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज घेतात किंवा मोठा आर्थिक त्याग करतात. परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवास, निवास आणि अभ्यासासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचणेही अनेक वेळा कठीण ठरते. काही विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रयत्न ही आयुष्य बदलणारी संधी असते. अशा वेळी परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी त्यांच्या भविष्यासाठी गंभीर अडथळा ठरू शकतात.प्रश्नपत्रिका फुटीचे व्यापक सामाजिक परिणामप्रश्नपत्रिका फुटीमुळे समाजामध्ये परीक्षा व्यवस्थेबद्दल अविश्वास वाढतो. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होते. यामुळे 'मेहनतीपेक्षा गैरप्रकार प्रभावी ठरतात' असा धोकादायक संदेश समाजात जाऊ शकतो. याशिवाय परीक्षा रद्द झाल्यास शासनावर मोठा आर्थिक भार पडतो. पुन्हा परीक्षा घेण्यासाठी सुरक्षा, प्रशासन आणि परीक्षा केंद्र व्यवस्थापनावर अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. भरती प्रक्रिया लांबल्यामुळे अनेक शासकीय विभागांमधील रिक्त पदे दीर्घकाळ भरली जात नाहीत.परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा आवश्यकया घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेमध्ये व्यापक सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर कठोर सुरक्षा आवश्यक आहे. तज्ज्ञांकडून संगणकीकृत परीक्षा पद्धती, कडक डिजिटल सुरक्षा आणि बहुस्तरीय निरीक्षण यांसारख्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. काही विद्यार्थ्यांनी सामाजिक माध्यमांवर ऑनलाइन आणि बहुपदरी परीक्षा पद्धतीचा पर्याय सुचवला आहे..निष्कर्षप्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना या केवळ परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी नसून त्या देशाच्या शिक्षण आणि रोजगार व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांची मेहनत, वेळ आणि मानसिक स्थैर्य या घटनांमुळे प्रभावित होते. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर सुरक्षा, पारदर्शक प्रशासन, तांत्रिक सुधारणा आणि जलद न्यायप्रक्रिया आवश्यक ठरणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे ही शासन आणि समाजासमोरील मोठी जबाबदारी असेल. 