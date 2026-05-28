Premium|Study Room : भारत-चीन संबंधांचा इतिहास आणि २१ व्या शतकातील आव्हाने

लेखक - गौरव कुमार बाळेभारत आणि चीन हे जगातील दोन सर्वात प्राचीन संस्कृती असलेले देश आहेत. आशिया खंडातील दोन महासत्ता म्हणून त्यांच्यातील संबंधांचा केवळ या क्षेत्रावरच नव्हे, तर जागतिक भू-राजकारणावर खोलवर परिणाम होतो. सुमारे ३,४८८ किलोमीटरची सामायिक सीमा लाभलेल्या या दोन देशांमधील नाते सध्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानात्मक वळणावर उभे आहे.ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि वादाचे मूळभारत आणि चीनमधील संबंधांचा इतिहास पाहता, १९५० च्या दशकात 'हिंदी-चिनी भाई-भाई' अशा घोषणांनी त्याची सुरुवात झाली होती. भारताने १९५० मध्ये चीनच्या जनवादी गणराज्याला (PRC) मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक म्हणून पुढाकार घेतला होता. १९५४ मध्ये दोन्ही देशांनी 'पंचशील' करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामध्ये परस्पर अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याची तत्त्वे मांडण्यात आली होती.मात्र, १९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात तिबेटचा मुद्दा आणि सीमा निश्चितीवरून तणाव निर्माण झाला. १९५९ मध्ये दलाई लामा यांनी भारतात आश्रय घेतल्याने चीन संतप्त झाला. याचे पर्यावसान १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात झाले. या युद्धामुळे दोन्ही देशांमधील विश्वासाला जो तडा गेला, तो आजही पूर्णपणे भरून निघालेला नाही. १९६२ नंतर अनेक दशके संबंध गोठलेले होते, परंतु १९८८ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या चीन भेटीने संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक नवीन पर्व सुरू झाले, ज्यामध्ये सीमेवर शांतता राखत आर्थिक संबंधांना प्राधान्य देण्याचे ठरवण्यात आले..Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन.प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) आणि सामरिक पेचभारत आणि चीनमधील सीमा अधिकृतपणे रेखांकित नसल्यामुळे तिला 'प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा' (LAC) म्हटले जाते. ही सीमा तीन क्षेत्रांमध्ये विभागलेली आहे : पश्चिम (लडाख), मध्य (हिमाचल आणि उत्तराखंड) आणि पूर्व (अरुणाचल प्रदेश). चीन अरुणाचल प्रदेशाला 'दक्षिण तिबेट' म्हणत आपला दावा सांगतो, तर भारत अक्साई चीन हा आपला अविभाज्य भाग असल्याचे मानतो.मे २०२० मध्ये लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकीने गेल्या चार दशकांतील शांततेचा भंग केला. या घटनेत २० भारतीय जवान शहीद झाले. यानंतर दोन्ही देशांनी सीमेवर प्रत्येकी ५०,००० ते ६०,००० सैनिक, क्षेपणास्त्रे आणि आधुनिक विमाने तैनात केली आहेत.विसाहून अधिक फेऱ्यांच्या लष्करी चर्चेनंतरही देपसांग आणि डेमचोकसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतून सैन्य पूर्णपणे मागे घेतलेले नाही. भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, 'सीमेवरील परिस्थिती सामान्य झाल्याशिवाय द्विपक्षीय संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत.'चीनवरील आर्थिक अवलंबित्वाचे परिणामआश्चर्याची बाब म्हणजे, सीमेवर तणाव असतानाही चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ११८.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. मात्र, या व्यापारात भारतासाठी मोठी 'व्यापारी तूट' (Trade Deficit) आहे. भारताने चीनकडून १०१.७ अब्ज डॉलर्सची आयात केली, तर निर्यात केवळ १६.६ अब्ज डॉलर्स इतकीच मर्यादित राहिली.भारत प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रसामग्री आणि औषध निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल (API) यांसाठी चीनवर अवलंबून आहे. हे आर्थिक अवलंबित्व भारताच्या 'सामरिक स्वायत्ततेसाठी' (Strategic Autonomy) धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच, भारताने 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'पीएलआय' (PLI) योजनांच्या माध्यमातून अंतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे धोरण अवलंबले आहे..Premium|Study Room : ट्रम्प यांचा चीन दौरा; अमेरिका चीनकडे दुर्लक्ष का करू शकत नाही?.चीनचा सामरिक विस्तार आणि भारताचे प्रत्युत्तरचीन आपल्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) या प्रकल्पाद्वारे भारताच्या शेजारील देशांमध्ये (पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार) बंदरे आणि रस्ते बांधून भारताला घेरत आहे, ज्याला 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' म्हटले जाते. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर आणि श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर ही याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने 'ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी' आणि 'नेबरहूड फर्स्ट' धोरणांतर्गत शेजारील राष्ट्रांशी संबंध मजबूत केले आहेत.तसेच, हिंदी महासागरात चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी भारत आता अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत 'क्वाड' (QUAD) गटाच्या माध्यमातून सहकार्य करत आहे. भारताचा हा प्रयत्न आशिया-प्रशांत क्षेत्रात 'शक्ती संतुलन' राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि जागतिक मंचजागतिक राजकारणात भारत आणि चीन अनेकदा ब्रिक्स (BRICS) आणि शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) मध्ये एकत्र येतात. हवामान बदल आणि जागतिक व्यापार यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांचे मतैक्य असले तरी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला चीनचा असलेला विरोध हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. चीनचा 'विस्तारवाद' आणि भारताचा 'लोकशाही राष्ट्रवाद' यांच्यात सध्या जागतिक नेतृत्वासाठी एक अदृश्य स्पर्धा सुरू आहे..निष्कर्षभारत-चीन संबंध हे केवळ दोन देशांमधील सीमावाद नसून, ते २१ व्या शतकातील आशियाच्या नेतृत्वासाठीचा संघर्ष आहे. भारतासाठी 'सुरक्षा' आणि 'विकास' यांचा समतोल राखणे हे मोठे आव्हान आहे. चीनच्या आर्थिक ताकदीला तोंड देण्यासाठी भारताला आपले अंतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि मित्र राष्ट्रांशी सामरिक भागीदारी मजबूत करणे गरजेचे आहे. भविष्यात हे दोन्ही देश 'शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचा' मार्ग अवलंबतात की नाही, यावरच जागतिक स्थैर्य अवलंबून असेल. 