Premium|Study Room : भगतसिंग: क्रांतीची ज्वाला आणि भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रेरणादायी नायक

सारांश1. भगतसिंग यांचे जीवन भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात अमिट ठसा उमटवणारे आहे. 2. त्यांच्या विचारांची घडण लेनिन यांच्या समाजवादी विचारसरणीमुळे झाली. 3. लाहोरमध्ये शिक्षण घेत असताना त्यांनी क्रांतिकारी चळवळींचा अभ्यास केला.4. केंद्रीय विधानसभेत बॉम्ब टाकून त्यांनी ब्रिटिश सरकारला जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. 5. फाशीच्या शिक्षेनंतरही त्यांच्या बलिदानाने भारतीय तरुणांमध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण केली..विपुल वाघमोडेभारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात काही व्यक्तिमत्त्वे अशी आहेत, ज्यांनी आपल्या अल्पायुष्यातही राष्ट्राच्या चेतनेवर अमिट ठसा उमटवला. अशाच तेजस्वी क्रांतिकारकांमध्ये भगतसिंग यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. देशभक्ती, त्याग आणि क्रांतीची जाज्वल्य भावना यांचे प्रतीक असलेले भगतसिंग हे भारतीय तरुणांचे प्रेरणास्थान बनले. ‘इंकलाब जिंदाबाद’ हा घोष भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रेरणादायी नारा ठरला आणि त्यामागे भगतसिंगांचे विचार आणि धैर्य दडलेले होते.भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्वात विचारशील आणि वैचारिक क्रांतिकारकांपैकी एक म्हणजे भगतसिंग. त्यांना केवळ क्रांतिकारक म्हणून पाहणे अपूर्ण ठरेल. प्रत्यक्षात ते एक सखोल वाचन करणारे विचारवंत, समाजवादी दृष्टिकोन असलेले राजकीय कार्यकर्ते आणि आधुनिक भारताच्या सामाजिक परिवर्तनाचे स्वप्न पाहणारे तरुण होते. त्यांच्या विचारांची घडण अनेक जागतिक क्रांती, तत्त्वज्ञान आणि विशेषतः लेनिन यांच्या समाजवादी विचारसरणीमुळे झाली..Premium|Study Room : २०२५ मध्ये भारताची परराष्ट्रनीती; संतुलन आणि स्वायत्तता.बालपणापासून देशभक्तीने पेटलेले भगतसिंग!भगतसिंग यांचा जन्म २८ सप्टेंबर १९०७ रोजी पंजाबमधील बंगा (आताचा पाकिस्तान) या गावात झाला. त्यांचे वडील किशनसिंग आणि काका अजितसिंग हेही स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय होते. त्यामुळे त्यांच्या घरात देशभक्तीचे वातावरण होते.लहानपणापासूनच भगतसिंग यांच्या मनात देशप्रेमाची भावना प्रबळ होती. १९१९ मधील जालियनवाला बाग हत्याकांड या घटनेने त्यांच्या मनावर खोल परिणाम केला. या घटनेनंतर त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष करण्याचा निर्धार केला. असे सांगितले जाते की त्यांनी जालियनवाला बाग येथे जाऊन रक्तरंजित माती बाटलीत भरून स्मृती म्हणून जपली होती.भगतसिंगांच्या विचारांची जडणघडण कशी झाली?भगतसिंग यांनी लाहोर येथील नॅशनल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. या काळात त्यांनी इतिहास, राजकारण आणि क्रांतिकारक साहित्याचा सखोल अभ्यास केला. कार्ल मार्क्स, लेनिन आणि इतर क्रांतिकारक विचारवंतांच्या लेखनाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला.त्यांनी केवळ शस्त्रसज्ज क्रांतीवर भर दिला नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची गरजही अधोरेखित केली. त्यांचे विचार राष्ट्रवादाबरोबरच समाजवादाकडे झुकणारे होते. भारताला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नव्हे तर सामाजिक न्यायही मिळावा, अशी त्यांची भूमिका होती.भगतसिंग यांच्या घरात स्वातंत्र्यलढ्याचे वातावरण होते; परंतु त्यांच्या विचारांची खरी जडणघडण वाचन, अभ्यास आणि जागतिक क्रांतींच्या इतिहासातून झाली. त्यांनी इतिहास, राजकारण, समाजशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान या विषयांवरील अनेक पुस्तके वाचली.लाहोरमधील नॅशनल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असताना त्यांनी जगातील क्रांतिकारी चळवळींचा अभ्यास केला. त्यांना विशेषतः रशियन क्रांतीचा इतिहास आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान याबद्दल आकर्षण होते. त्यांच्या मते भारताचे स्वातंत्र्य केवळ ब्रिटिश सत्तेपासून मुक्त होण्यात मर्यादित नसून, समाजातील शोषण, विषमता आणि अन्याय संपवणेही तेवढेच आवश्यक होते..क्रांतिकारक चळवळीत प्रवेशभगतसिंग यांनी तरुणपणीच क्रांतिकारक संघटनांमध्ये प्रवेश केला. ते हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन (Hindustan Socialist Republican Association) या संघटनेशी जोडले गेले. या संघटनेचे उद्दिष्ट ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हे होते.१९२८ मध्ये लाला लाजपत राय यांच्या मृत्यूने भगतसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. लाहोरमध्ये सायमन आयोगाच्या विरोधातील निदर्शनांदरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारामुळे लाला लाजपत राय जखमी झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेचा बदला घेण्यासाठी भगतसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ब्रिटिश अधिकारी जेम्स सॉंडर्स याची हत्या केली..Premium|Roosevelt vs Wilson: अमेरिकेच्या इतिहासातील विल्सन विरुद्ध रुझवेल्ट: राजकीय ताणतणावाची कथा.केंद्रीय विधानसभेतील बॉम्बस्फोटभगतसिंग यांच्या मते ‘क्रांती’ म्हणजे केवळ हिंसक संघर्ष नव्हे. त्यांच्या प्रसिद्ध विधानानुसार: “क्रांती म्हणजे समाजातील अन्यायपूर्ण व्यवस्था बदलण्याची प्रक्रिया आहे.” त्यांच्या दृष्टीने क्रांतीचा उद्देश समाजात समता, न्याय आणि स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे हा होता. यामुळेच त्यांनी केंद्रीय विधानसभेत बॉम्ब टाकल्यानंतर स्पष्ट केले की हा बॉम्ब कोणाला मारण्यासाठी नव्हता, तर ब्रिटिश सरकारला आणि जनतेला जागृत करण्यासाठी होता.१९२९ मध्ये भगतसिंग आणि बाटूकेश्वर दत्त यांनी दिल्लीतील Central Legislative Assembly (केंद्रीय कायदे मंडळ) येथे बॉम्ब फेकला. हा बॉम्ब कोणालाही ठार मारण्यासाठी नव्हता; तर ब्रिटिश सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि जनतेला जागृत करण्यासाठी होता. बॉम्ब टाकल्यानंतर त्यांनी पळून जाण्याऐवजी स्वतःला अटक करून दिले. त्यावेळी त्यांनी 'इंकलाब जिंदाबाद' आणि 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या. या घटनेमुळे संपूर्ण देशात स्वातंत्र्यलढ्याची लाट निर्माण झाली..तुरुंगातही न झुकलेले भगतसिंग!तुरुंगात असताना भगतसिंग यांनी राजकीय कैद्यांना योग्य वागणूक मिळावी यासाठी उपोषण केले. जवळपास ६४ दिवस चाललेल्या या उपोषणामुळे ब्रिटिश सरकारवर मोठा दबाव आला. या काळात त्यांनी अनेक लेख आणि पत्रे लिहिली. 'मी नास्तिक का आहे' हा त्यांचा प्रसिद्ध लेख त्यांच्या वैचारिक परिपक्वतेचे उदाहरण मानला जातो. त्यांच्या लेखनातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक समता आणि स्वातंत्र्याची तळमळ दिसून येते.फाशीनेही न विझलेली क्रांतीची ज्वाला!लाहोर कट प्रकरणात भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. २३ मार्च १९३१ रोजी या तिघांना लाहोरच्या तुरुंगात फाशी देण्यात आली. त्यावेळी भगतसिंग केवळ २३ वर्षांचे होते. मात्र त्यांच्या बलिदानामुळे भारतीय तरुणांमध्ये प्रचंड देशभक्तीची भावना निर्माण झाली. त्यांचे बलिदान भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले..निष्कर्षभगतसिंग हे केवळ एक क्रांतिकारक नव्हते, तर ते विचारवंत, लेखक आणि तरुणांच्या स्वप्नांचे प्रतीक होते. त्यांच्या जीवनातून धैर्य, त्याग आणि राष्ट्रनिष्ठा यांचा प्रेरणादायी संदेश मिळतो. आजही त्यांचे विचार आणि बलिदान भारतीय समाजाला जागृत ठेवतात. देशासाठी जगणे आणि आवश्यक असल्यास देशासाठी प्राण देणे, हीच भगतसिंगांच्या जीवनाची खरी ओळख आहे. 