Premium|Study Room : आजचे शीतयुद्ध पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे का ठरत आहे?

जगामध्ये पुन्हा एकदा तणावाची स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील मतभेद केवळ युक्रेनमधील युद्धापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. या संघर्षाचा परिणाम आता आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, शस्त्रास्त्र स्पर्धा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये जाणवत आहे. अनेक तज्ज्ञ या वाढत्या तणावाला 'शीतयुद्ध २.०' असे म्हणू लागले आहेत. मात्र, हे आजचे शीतयुद्ध पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आणि अनेक बाजूंनी पसरलेले आहे. हा केवळ विचारधारेचा संघर्ष नाही, तर तो आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक वर्चस्व मिळवण्याचा एक मोठा खेळ आहे..मागील इतिहास : पहिल्या शीतयुद्धाची आठवणदुसऱ्या महायुद्धानंतर जग दोन मुख्य गटांमध्ये विभागले गेले होते. एका बाजूला अमेरिका आणि तिच्यासोबत भांडवलशाही विचारांचे मित्रराष्ट्र, तर दुसऱ्या बाजूला सोव्हिएत संघ आणि त्याचे कम्युनिस्ट समर्थक देश होते. ही लढाई प्रामुख्याने विचारसरणीची होती, पण तिचे परिणाम शस्त्रास्त्र स्पर्धा, अंतराळ मोहिम आणि विविध देशांमधील 'प्रॉक्सी युद्धे' म्हणजे इतर देशांच्या असून जास्त शक्तिशाली देशांनी लढलेली युद्धे यांतून दिसली. त्या काळात 'नाटो' आणि 'वॉर्सा पॅक्ट' सारख्या संघटनांनी जगाचे दोन तुकडे केले होते. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर, काही काळ अमेरिकेचे वर्चस्व होते आणि जग 'एकध्रुवीय' पद्धतीने चालले. परंतु, चीनचा झपाट्याने वाढणारा प्रभाव आणि रशियाचे पुन्हा सामर्थ्यशाली होणे, यामुळे तो एकध्रुवीय काळ आता संपत आला आहे..Premium|Study Room : जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ते अयोध्येतील दीपोत्सव, वाचा सकाळ डायरीमध्ये..सध्याची युद्धापलीकडील स्पर्धा२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण हे या नव्या शीतयुद्धाचे एक महत्त्वाचे वळण ठरले. यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी तातडीने रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले. रशियन बँकांचे व्यवहार थांबवले आणि ऊर्जा व्यापारावरही मर्यादा आणल्या. 'नाटो' संघटनेचा विस्तार पुन्हा सुरू झाला आणि रशियावर चहुबाजूने दबाव वाढला. याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने चीनशी आपली मैत्री वाढवली आणि पश्चिमी शक्तींना आव्हान देत 'बहुध्रुवीय जगाची' कल्पना पुढे आणली. या सगळ्यामुळे संघर्ष आता केवळ युद्धभूमीवर राहिलेला नाही; तो 'सायबर हल्ले' आणि माहितीवर नियंत्रण मिळवण्यापर्यंत पसरला आहे. ऊर्जा पुरवठा, चलन व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान ही देखील या स्पर्धेची नवी मैदाने बनली आहेत..नवे शीतयुद्ध: स्वरूप आणि परिणामया नव्या शीतयुद्धात पूर्वीसारखी स्पष्ट विचारसरणीची लढाई नाही. हा संघर्ष आता केवळ लोकशाही विरुद्ध कम्युनिझम एवढा राहिलेला नाही. आजची स्पर्धा ही प्रभाव, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञानावर नियंत्रण मिळवण्यावर आधारित आहे. देश एकमेकांवर थेट हल्ला करत नाहीत, परंतु आर्थिक निर्बंध, सायबर युद्ध आणि 'प्रचार मोहिमा' वापरून आपला प्रभाव वाढवत आहेत. तेल, नैसर्गिक वायू आणि 'सेमीकंडक्टर' सारखी साधनेही आता सामरिक शस्त्रे बनली आहेत. 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता', अंतराळ संशोधन आणि 'क्वांटम तंत्रज्ञान' या क्षेत्रांमध्येही वर्चस्व मिळवण्याची चढाओढ सुरू आहे. एका बाजूला रशिया-चीन एकत्र येत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिका 'नाटो' आणि 'क्वाड' सारख्या गटांद्वारे आपला प्रभाव टिकवून आहे. या सर्व परिस्थितीत भारत, ब्राझील आणि आफ्रिकेसारखे देश आपली स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत..भारताची भूमिका काय?भारत नेहमीच स्वतंत्र आणि समतोल परराष्ट्र धोरण पाळत आला आहे. पहिल्या शीतयुद्धाच्या काळात भारताचे रशियाशी घनिष्ठ संबंध होते. संरक्षण, ऊर्जा आणि अंतराळ संशोधन अशा अनेक क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी एकमेकांना मदत केली. आजही भारताच्या संरक्षण सामग्रीचा मोठा हिस्सा रशियाकडूनच येतो. परंतु, त्याच वेळी गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधही खूप वाढले आहेत. व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण करार आणि 'क्वाड' गटातील सहभाग यामुळे भारत आता अमेरिकेशीही मजबूत संबंध ठेवतो.युक्रेन युद्धाच्या वेळी भारताने अत्यंत समतोल भूमिका घेतली. भारताने युद्ध थांबवण्याचे आणि संवादाने प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले, पण कोणत्याही एका बाजूला स्पष्ट पाठिंबा दिला नाही. अमेरिकेचा दबाव असतानाही भारताने रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले, कारण ते देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे होते. ही भूमिका भारताच्या स्वायत्ततेचे प्रतीक आहे. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांवर आधारित निर्णय घेतो, कोणत्याही बाह्य दबावाखाली येत नाही..Premium|Study Room : भारत अफगाणिस्तान संबंध ते केशवानंद भारती खटला.आव्हान आणि संधीभारताचा हा समतोल मार्ग सोपा नाही. अमेरिका वारंवार भारताला रशियाशी व्यापार कमी करण्यासाठी सांगते. परंतु, भारतासाठी रशियाशी संबंध तोडणे धोकादायक ठरू शकते, कारण यामुळे रशिया पूर्णपणे चीनच्या बाजूने जाईल आणि आशियातील लष्करी समतोल बिघडेल. त्यामुळे भारताला दोन्ही देशांशी अतिशय कुशलतेने संबंध ठेवावे लागतील. रशियाकडून ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य कायम ठेवत असताना, भारत अमेरिकेशी तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षेत्रात भागीदारी वाढवत आहे. यामुळे भारताची जागतिक भूमिका 'मध्यस्थ' म्हणून अधिक मजबूत होत आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "पूर्वीच्या 'अलिप्ततावादाचा' काळ संपला आहे; आता 'अनेकांशी मैत्री' करण्याचा काळ आहे.".नवे जागतिक चित्रआजचे शीतयुद्ध २.० हे भूतकाळाप्रमाणे दोन गटांत स्पष्टपणे विभागलेले नाही. जग आता 'बहुध्रुवीय' बनले आहे. अमेरिका आणि रशिया अजूनही प्रभावी असले तरी, चीन, युरोप आणि 'ग्लोबल साऊथ' यांचा प्रभावही वाढला आहे. भारत 'इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्रात सक्रिय राहून, जगात संवाद आणि शांतता टिकवण्याची महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. 'वसुधैव कुटुंबकम्' या भारतीय विचारसरणीवर आधारित परराष्ट्र धोरण जगाला एकतेचा संदेश देते. भारत 'जी-२०', 'ब्रिक्स' आणि 'एससीओ' सारख्या मंचांवर 'ग्लोबल साऊथ'च्या समस्या आणि चिंता मांडत आहे..भारताचा पुढील प्रवासपुढील काळात भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आपले स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणे. कोणत्याही एका देशाच्या दबावाखाली न येता निर्णय घेणे आवश्यक आहे. संरक्षण, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये विविध देशांशी भागीदारी निर्माण करून भारताने एकाच देशावर अवलंबून राहणे टाळले पाहिजे. 'जागतिक दक्षिणेचा' नेता म्हणून भारताने आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेच्या समस्यांना आवाज दिला पाहिजे. पुढील शीतयुद्ध हे पारंपरिक शस्त्रांनी नव्हे, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि नवनवीन संशोधनावर लढले जाईल. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवून भविष्यातील शक्ती बनण्यावर लक्ष केंद्रित करावे..निष्कर्ष : भारताची समतोल भूमिकाआजचे शीतयुद्ध २.० हे भिंतींनी विभागलेले किंवा अणुबॉम्बच्या भीतीखाली असलेले जग नाही, परंतु ही त्याच जुन्या स्पर्धेची नवी आवृत्ती आहे - प्रभाव, संपत्ती आणि विचारसरणीवर नियंत्रण मिळवण्याची धडपड. या सर्व परिस्थितीत भारताकडे एक अनोखी संधी आहे. तो या स्पर्धेत फक्त मोहरा न बनता, दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये 'पूल' बांधणारा देश ठरू शकतो. भारताने संवाद, समतोल आणि सहकार्य यांवर आधारित भूमिका कायम ठेवली, तर तो या नव्या युगात खरा नेतृत्वकर्ता ठरू शकतो..शीतयुद्ध २.० आपल्याला सांगते की जगाचे नेतृत्व तोच देश करेल जो संघर्षाच्या काळात 'पूल' बांधेल, 'भिंती' नव्हे. आणि या प्रवासात भारताचे स्थान निश्चितच मध्यभागी, समतोल राखणारे आणि निर्णायक असेल. 