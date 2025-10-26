Premium|study Room : ऑक्टोबर २०२५ चालू घडामोडी, ब्ल्यू फ्लॅग समुद्रकिनारे ते ‘वंदे मातरम्’चा १५० वा वर्धापन दिन

ऑक्टोबर २०२५ महिन्यात भारताने उंटसंवर्धनासाठी राष्ट्रीय उंट शाश्वतता उपक्रम सुरू केला, कोपरगाव येथे सहकारी संस्थेद्वारे चालणारा पहिला बायोगॅस आणि पोटॅश प्रकल्प उभारला, तर नाशिकमध्ये नवी फिल्म सिटी आणि वेंगुर्ला येथे पाण्याखालील संग्रहालयाची घोषणा झाली. याचबरोबर ‘वंदे मातरम्’च्या १५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशात राष्ट्रभावनेचा उत्सव साजरा झाला. या अंकात भारताच्या विकासात्मक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय घडामोडींसोबतच जागतिक क्रीडा आणि विज्ञानातील महत्त्वपूर्ण टप्प्यांचा आढावा घेतला आहे.१. राष्ट्रीय उंट शाश्वतता उपक्रमभारतामधील घटत्या उंटसंख्येवर उपाय म्हणून मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय उंट शाश्वतता उपक्रम (National Camel Sustainability Initiative - NCSI) सुरू करण्यात येत आहे.या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे देशातील घटती उंटसंख्या नियंत्रित करणे आणि उंटसंवर्धनाला चालना देणे.सध्या भारतातील सुमारे ९० टक्के उंट राजस्थान आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये आढळतात.२. मदरसा बोर्ड रद्द करणारे भारतातील पहिले राज्य - उत्तराखंडमदरसा बोर्ड रद्द करणारे भारतातील पहिले राज्य म्हणजे उत्तराखंड आहे.या निर्णयासाठी राज्य सरकारने ‘उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक, २०२५’ मंजूर केले आहे.या विधेयकाद्वारे मदरशांचे शिक्षण राज्याच्या सर्वसाधारण शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट केले जाणार असून, धर्मनिरपेक्ष आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अंमलबजावणी हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे..३. भारताचा पहिला सहकारी संस्थेद्वारे चालविला जाणारा CBG आणि पोटॅश ग्रॅन्यूल प्रकल्प - महाराष्ट्रातील कोपरगावभारताचा पहिला सहकारी संस्थेद्वारे चालविला जाणारा CBG आणि पोटॅश ग्रॅन्यूल प्रकल्प महाराष्ट्रातील कोपरगाव येथे सुरू करण्यात आला आहे.या प्रकल्पामध्ये कंप्रेसड बायोगॅस (CBG) आणि पोटॅश ग्रॅन्यूल (Potash Granules) ही दोन प्रमुख उत्पादने तयार केली जातात.साखर उद्योगातील उपउत्पादनांपासून आणि सेंद्रिय कचऱ्यापासून ही उत्पादने निर्मित केली जातात.या अभिनव प्रकल्पाला राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) यांचे महत्त्वपूर्ण पाठबळ मिळाले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागात हरित ऊर्जा आणि सेंद्रिय खतनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.४. आग्नेय आशियातील पहिला कोरल लार्वा क्रायोबँक फिलिपाईन्स या देशात सुरूआग्नेय आशियातील पहिला कोरल लार्वा क्रायोबँक फिलिपाईन्स या देशात सुरू करण्यात आला आहे.या क्रायोबँकचा मुख्य उद्देश म्हणजे कोरलच्या आनुवंशिक विविधतेचे (genetic diversity) तसेच भित्ती परिसंस्थांचे (reef ecosystems) दीर्घकालीन संरक्षण करणे होय.या उपक्रमात फिलिपाईन्स, तैवान, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंड हे देश सहभागी आहेत.हा प्रकल्प समुद्री जैवविविधतेचे संवर्धन आणि हवामान बदलामुळे कोरलवर होणाऱ्या परिणामांना कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते..Premium|study Room: कार्यसंस्कृतीचे नैतिक पैलू आणि महत्त्व.५. ज्युडो ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये भारताला पहिले पदकपेरू येथे पार पडलेल्या ज्युडो ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये भारताला पहिले पदक मिळवून देणारी खेळाडू म्हणजे मणिपूरची लिंथोई चानंबम होय.तिने महिला ६३ किलो वजन गटात कांस्यपदक जिंकून भारतासाठी ऐतिहासिक कामगिरी केली.६. ७ ऑक्टोबर - जागतिक कापूस दिनजागतिक कापूस दिन दरवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो.या दिनाला संयुक्त राष्ट्र महासभेने ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिकृत मान्यता दिली.हा दिवस साजरा करण्याचा प्रस्ताव बेनीन, बुर्किना फासो, चाड आणि माली या Cotton-4 देशांनी दिला होता, तर नंतर कोत द'आयव्होर (Côte d'Ivoire) या देशाने या गटात प्रवेश केला.पहिला जागतिक कापूस दिन २०१९ मध्ये जिनिव्हा (Geneva) येथे जागतिक व्यापार संघटना (WTO) च्या मुख्यालयात साजरा करण्यात आला होता.७. ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रगान १५० वा वर्धापन दिन‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीताच्या १५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त राष्ट्रीय उत्सव साजरा करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) केली आहे.हे गीत बंकिमचंद्र चटर्जी (Bankim Chandra Chatterjee) यांनी रचले असून ते प्रथम त्यांच्या ‘आनंदमठ’ (Anandamath) या कादंबरीत १८८२ साली प्रकाशित झाले.‘वंदे मातरम्’ हे गीत प्रथम रवींद्रनाथ टागोर (Rabindranath Tagore) यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या १८९६ च्या अधिवेशनात सार्वजनिकरीत्या गायले होते.हे राष्ट्रगीत संस्कृत भाषेत रचले असून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात याने देशभक्तीचे प्रतीक म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे..८. महाराष्ट्रातील नवीन फिल्म सिटीमहाराष्ट्रातील नवीन फिल्म सिटी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे उभारण्यात येणार आहे.ही प्रस्तावित फिल्म सिटी मुंबईतील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या धर्तीवर विकसित केली जाणार आहे.या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे राज्यातील चित्रपट उद्योगाला प्रादेशिक स्तरावर प्रोत्साहन देणे, स्थानिक कलाकारांना संधी उपलब्ध करून देणे आणि फिल्म टुरिझम (Film Tourism) ला चालना देणे हा आहे.९. भारताचे पहिले पाण्याखालील संग्रहालय - वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग)भारताचे पहिले पाण्याखालील संग्रहालय महाराष्ट्र राज्यातील वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथील INS गुलडार (INS Guldar) च्या आजूबाजूला असलेल्या निवती रॉक्स (Nivti Rocks) परिसरात उभारले जाणार आहे.या संग्रहालयाचा उद्देश समुद्री जैवविविधता (marine biodiversity) आणि सागरी वारशाचे (marine heritage) संरक्षण करणे तसेच सागरी पर्यटनाला (marine tourism) चालना देणे हा आहे.हे संग्रहालय भारतातील पहिले पाण्याखालील संग्रहालय म्हणून ओळखले जाईल आणि महाराष्ट्राच्या किनारी भागासाठी एक नवा पर्यटन आकर्षण ठरेल.१०. दक्षिण भारतातील पहिले १००% सौरऊर्जेवर चालणारे गाव - कोंडारेड्डीपल्ली (तेलंगणा)दक्षिण भारतातील पहिले १००% सौरऊर्जेवर चालणारे गाव म्हणून तेलंगणा राज्यातील कोंडारेड्डीपल्ली गावाला घोषित करण्यात आले आहे.या गावात १,५०० किलोवॅट क्षमतेची छतावरील सौर पॅनेल व्यवस्था बसवण्यात आली आहे.गावातील ४८० घरांमध्ये वैयक्तिक सौर युनिट्स बसवण्यात आली असून, शाळा व सरकारी कार्यालये ६० किलोवॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जेवर चालवली जातात.या उपक्रमामुळे कोंडारेड्डीपल्ली हे ऊर्जा स्वावलंबनाचे (energy self-reliance) आदर्श उदाहरण बनले आहे..Premium|Study Room: क्षण आठवणींचा आणि नोंदणीचाही!.११. ‘कोंकण २०२५’ नौदल युद्धसराव‘कोंकण २०२५’ हा द्विपक्षीय नौदल सराव भारत आणि ब्रिटन देशांदरम्यान सुरू झाला आहे.हा सराव ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर सुरु झाला.या आवृत्तीत पहिल्यांदाच भारताचे INS Vikrant आणि यूकेचे HMS Prince of Wales हे Carrier Strike Groups एकत्र काम करत आहेत.१२. जगातील सर्वात उंच मोटारीसाठीचा रस्ता - लडाखमधील मिग ला पासBorder Roads Organisation (BRO) ने लडाखमधील मिग ला पास (Mig La Pass) येथे जगातील सर्वात उंच मोटार चालणारा रस्ता बांधला आहे.हा रस्ता १९,४०० फूट (सुमारे ५,९१० मीटर) उंचीवर बांधण्यात आला असून, तो सध्याच्या 'खारदुंग ला' व 'उमलिंग ला' पेक्षाही अधिक उंच आहे.या रस्त्यामुळे लडाखमधील सीमाभागात संपर्क आणि लष्करी दळणवळण अधिक मजबूत झाले आहे..१४.'AUSTRAHIND 2025' युद्धसराव'AUSTRAHIND 2025' हा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संयुक्त लष्करी सराव आहे.या सरावाची चौथी आवृत्ती 'पर्थ', ऑस्ट्रेलिया येथे आयोजित करण्यात आली आहे. १५. महाराष्ट्रातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांना 'ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन'ऑक्टोबर २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील पाच समुद्रकिनाऱ्यांना 'ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन' मिळाले.ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन मिळालेले किनारे: श्रीवर्धन, नागाव (रायगड), पारनाका (पालघर), गुहागर आणि लाडघर (रत्नागिरी).'ब्ल्यू फ्लॅग सर्टिफिकेशन' हे डेन्मार्कमधील फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन (FEE) या संस्थेमार्फत दिले जाते.हा सन्मान स्वच्छता, सौंदर्य आणि पर्यावरणीय शाश्वतता या ३३ निकषांवर आधारित असतो.'ब्ल्यू फ्लॅग' म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्वच्छ, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक समुद्रकिनारा व्यवस्थापनाची मान्यता. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.