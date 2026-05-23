Premium|Study Room : आपत्तीतील बचावात व्हीआयपी की सर्वसामान्य? आयएएस अधिकाऱ्यांसमोरील नैतिक दुविधेचा सखोल वेध

लेखक : अभिजित मोदेएका आपत्तीग्रस्त राज्यात वारंवार भूस्खलन, वनवा (जंगलातील आग), मेघगर्जना, ब्रेकिंग पूर, भूकंप इत्यादी होतात. यापैकी काही ऋतूसंबंधित असून अनेकदा अंदाजे नसतात. आपत्तीचे प्रमाण नेहमीच अपेक्षेपेक्षा जास्त असते. एका ऋतूत मेघगर्जनेने विनाशकारी पूर आणि भूस्खलन घडले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. रस्ते, पूल आणि वीजनिर्मिती युनिट्ससारखी पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली. यामुळे १ लाखांहून अधिक तीर्थक्षेत्रे, पर्यटक आणि स्थानिक लोक विविध मार्ग आणि ठिकाणी अडकले. तुमच्या जबाबदारीच्या क्षेत्रातील अडकलेल्या लोकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णालयातील रुग्ण, महिला आणि मुले, फिरणारे, पर्यटक, सत्ताधारी पक्षाचे प्रादेशिक अध्यक्ष त्यांच्या कुटुंबांसह, शेजारच्या राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि तुरुंगातील कैदी आहेत.प्रश्न :राज्याचे सिव्हिल सर्व्हिस अधिकारी म्हणून, तुम्ही या लोकांना कोणत्या क्रमात मदत कराल आणि का? स्पष्टीकरण द्या.परिचयही केस स्टडी एका आपत्तीप्रवण राज्यातील पूर आणि भूस्खलनाची स्थिती दाखवते, ज्यात अनेक प्रकारचे लोक अडकले आहेत. यात नैतिक दुविधा आहे. कोणाला आधी वाचवावे, जेणेकरून सर्वांत जास्त जीव वाचतील आणि न्याय होईल. ही केस दया, निष्पक्षता आणि जबाबदारी या नैतिक मूल्यांवर आधारित आहे. अधिकारी म्हणून, असुरक्षित गटांना प्राधान्य देऊन निर्णय घ्यावा, ज्यामुळे सर्वांचे भले होईल. हे न्याय आणि करुणेचे मूल्य शिकवते..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.भागधारक (स्टेकहोल्डर्स)अ) असुरक्षित गट : रुग्णालयातील रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मुले - हे शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत.ब) सामान्य लोक : पर्यटक, फिरणारे (हायकर्स) - ते सामान्य आरोग्याचे आहेत.क) विशेष दर्जा : सत्ताधारी पक्षाचे नेते, प्रादेशिक अध्यक्ष व कुटुंब, अतिरिक्त मुख्य सचिव - हे प्रभावशाली आहेत; पण असुरक्षितता कमी आहे.ड) कैदी : तुरुंगातील कैदी - राज्याची जबाबदारी, पण गुन्हेगारीमुळे शेवटचे.हे सर्व नैतिकदृष्ट्या समान आहेत, पण असुरक्षितता पाहून क्रम ठरवूया.मदत क्रम आणि कारणेप्राधान्य क्रमअ) रुग्णालयातील रुग्णब) महिला आणि मुले, ज्येष्ठ नागरिकक) पर्यटक आणि तीर्थक्षेत्रीड) कैदीई) अतिरिक्त मुख्य सचिवफ) सत्ताधारी पक्षाचे नेते, प्रादेशिक अध्यक्ष व कुटुंबग) फिरणारे (हायकर्स)अ) पहिले : रुग्णालयातील रुग्णरुग्णालयातील रुग्ण हे सर्वांत असुरक्षित गट आहेत, कारण त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार चालू आहेत आणि पूर, भूस्खलनामुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्याने व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन मशीन आणि इतर उपकरणे बंद पडली आहेत. हे रुग्ण कोणत्याही क्षणी जीव धोक्यात सापडू शकतात, कारण त्यांचे आरोग्य आधीच कमकुवत आहे आणि औषधे न मिळाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. नैतिकदृष्ट्या, जीव वाचवणे हे अधिकाऱ्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, ज्यामुळे दया, करुणा आणि मानवतेचे मूल्य जपले जाते. न्यायाच्या तत्त्वानुसार, ज्यांना तात्काळ धोका आहे त्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, रुग्णालय हे एका ठराविक ठिकाणी आहे, म्हणून तिथे मदत पोहोचवणे तुलनेने सोपे आहे आणि संख्या कमी असल्याने संसाधनांचा योग्य वापर होईल. हे निर्णय घेताना आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियमही पाळले जातात, ज्यात प्राणवायू आणि वैद्यकीय टीमला प्राधान्य दिले जाते.ब) दुसरे : महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकमहिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक हे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, म्हणून त्यांना दुसऱ्या क्रमांकावर प्राधान्य दिले जाते. मुले स्वतःचे रक्षण करू शकत नाहीत, महिलांना हार्मोनल बदल किंवा गर्भावस्थेमुळे धोका जास्त असतो, तर ज्येष्ठ नागरिकांना हृदयरोग, मधुमेह यांसारख्या आजारांमुळे हालचाल करणे कठीण जाते. पूरात थंडी, उपासमार किंवा दुखापतींमुळे त्यांची स्थिती आणखी खराब होऊ शकते. हे प्राधान्य देऊन करुणा आणि सामाजिक न्यायाचे मूल्य दाखवले जाते, कारण समाजातील असुरक्षित घटकांना संरक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार, जीव आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, ज्यामुळे हे गट वाचवणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, या गटांना मदत केल्याने समाजात विश्वास वाढतो आणि भावनिक आधार मिळतो..Premium|Study Room : लैंगिक शोषण, आमदारावर आरोप आणि कायद्यातील गुंतागुंत.. जिल्हाधिकारी म्हणून हा प्रश्न कसा सोडवाल?.क) तिसरे : पर्यटक आणि तीर्थक्षेत्रीपर्यटक आणि तीर्थक्षेत्री हे मोठ्या संख्येने अडकलेले सामान्य लोक आहेत, म्हणून त्यांना तिसऱ्या क्रमांकावर मदत केली जाते. यात १ लाखांहून अधिक लोक असल्याने, त्यांना वाचवल्याने सर्वाधिक जीवित वाचेल, जे उपयोगितावादाच्या (utilitarianism) तत्त्वावर आधारित आहे - म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांचा जास्तीत जास्त भला. ते विविध मार्ग आणि ठिकाणी अडकलेले असल्याने शोध आणि मदत मोहीम चालवणे आवश्यक आहे; पण त्यांचे आरोग्य सामान्य असल्याने तात्काळ धोका कमी आहे. नैतिकदृष्ट्या, हे लोक राज्यात येऊन धार्मिक किंवा पर्यटन कार्य करत असल्याने त्यांचे रक्षण करणे हे आतिथ्य आणि निष्पक्षतेचे मूल्य आहे. यामुळे राज्याची प्रतिमा सुधारते आणि भविष्यात पर्यटन वाढते.ड) चौथे : कैदीतुरुंगातील कैदी हे राज्याच्या जबाबदारीत आहेत, म्हणून त्यांना चौथ्या क्रमांकावर प्राधान्य दिले जाते. ते तुरुंगात सुरक्षित असले तरी पूरामुळे तुरुंगाची भिंत कोसळली किंवा पाणी शिरले तर धोका वाढू शकतो. गुन्हेगार असले तरी, माणुसकीनुसार जीव वाचवणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे निष्पक्षता आणि समानतेचे मूल्य राखले जाते. जर धोका फार जास्त असेल तर त्यांचे प्राधान्य वाढवावे; पण सामान्यतः इतर असुरक्षित गटांनंतर. हे निर्णय घेताना कायद्याचे पालन करणे आणि भेदभाव टाळणे हे नैतिक कर्तव्य आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्था मजबूत होते.ई) पाचवे : अतिरिक्त मुख्य सचिवशेजारच्या राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे प्रशिक्षित आणि अनुभवी अधिकारी आहेत, म्हणून त्यांना पाचव्या क्रमांकावर मदत केली जाते. ते स्वतःची काळजी घेऊ शकतात आणि शेजारच्या राज्याशी सहकार्य वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. पण राजकीय किंवा पदाचा पूर्वग्रह दाखवू नये, म्हणून सामान्य प्राधान्य दिले जाते. नैतिकदृष्ट्या, निष्पक्षता जपणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय विश्वास वाढतो आणि भ्रष्टाचार टाळला जातो.फ) सहावे : राजकीय नेते आणि कुटुंबसत्ताधारी पक्षाचे नेते, प्रादेशिक अध्यक्ष आणि त्यांचे कुटुंब हे प्रभावशाली असले तरी सहाव्या क्रमांकावर येतील, कारण ते शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि सुरक्षित राहण्याची क्षमता बाळगतात. प्राधान्य देऊन भ्रष्टाचाराची शंका येते, म्हणून निष्पक्षता आवश्यक आहे. हे समानता आणि कर्तव्यनिष्ठेचे मूल्य दाखवते, ज्यामुळे लोकशाही मजबूत होते आणि सामान्य माणसाचा विश्वास वाढतो.ग) शेवटचे : फिरणारे (हायकर्स)फिरणारे किंवा हायकर्स हे शारीरिकदृष्ट्या मजबूत आणि स्वतःच्या उपकरणांसह (टेंट, अन्न, जीपीएस) तयार असतात, म्हणून ते शेवटच्या क्रमांकावर येतील. ते काही वेळ तग धरू शकतात आणि इतरांना मदतही करू शकतात. नैतिकदृष्ट्या, संसाधनांचे योग्य वाटप करून जास्त गरजूंचा भला होतो, ज्यामुळे न्याय आणि कार्यक्षमता येते.निष्कर्षया क्रमाने मदत केल्यास असुरक्षितांना प्राधान्य मिळेल आणि सर्वांत जास्त जीव वाचतील, जे दया, न्याय आणि निष्पक्षतेचे नैतिक मूल्य आहे. महात्मा गांधी म्हणाले, 'सेवा ही खरी भक्ती आहे.' आपत्ती व्यवस्थापनात असे निर्णय घेऊन अधिकारी लोककल्याण करतात आणि विश्वास वाढवतात. हे सामाजिक एकतेचे प्रतीक आहे. 