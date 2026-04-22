Premium|Study Room : बॅलेटपासून डिजिटलपर्यंतचा भारतातील ईव्हीएमचा प्रवास

अभिजित मोदेभारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि येथे प्रत्येक निवडणूक जगभरातील लक्षाचे केंद्र असते. ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) ही तंत्रज्ञानाची अनोखी देणगी आहे, जी पारंपरिक बॅलेट पेपर पद्धतीला पूर्णपणे बदलून गेली. १९७० च्या दशकात सुरू झालेल्या या प्रवासाने मतदान प्रक्रिया जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवली.ईव्हीएम म्हणजे काय?भारतात ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) ही एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आहे, जी मतदारांना मतदान करण्यासाठी वापरली जाते. ही मशीन बॅलेट पेपरऐवजी वापरली जाते, ज्यामुळे मतदान जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक होते. भारत हा जगातील पहिला देश आहे, ज्याने संसदीय आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी पूर्णपणे ईव्हीएमचा वापर केला.ईव्हीएमची सुरुवात आणि विकासईव्हीएमची कल्पना १९७० च्या दशकात आली. १९७७ मध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ला प्रोटोटाइप बनवण्याचे काम दिले गेले. १९७९ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने पहिला नमुना तयार केला. या कंपन्या बेंगलुरू आणि हैदराबाद येथील सरकारी कंपन्या आहेत, ज्या ईव्हीएम बनवतात.१९८० मध्ये निवडणूक आयोगाने (ECI) पहिल्या ईव्हीएमचे प्रदर्शन केले. १९८२ मध्ये केरळच्या परावूर विधानसभा मतदारसंघात ५० मतदान केंद्रांवर पहिला प्रयोग केला गेला. हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता..कायदेशीर मान्यता आणि सुरुवातीचा वापर१९८४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने A. C. जोस विरुद्ध सिवन पिल्लई खटल्यात ईव्हीएम वापरावर स्थगिती दिली, कारण कायद्यात तरतूद नव्हती. १९८९ मध्ये जनप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये कलम ६१ए जोडले गेले, ज्यामुळे ईव्हीएम कायदेशीर झाली. १९९८ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीत १६ विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला. २००१ नंतर अनेक राज्य निवडणुकांमध्ये वापर वाढला.पूर्ण वापर आणि व्हीव्हीपॅटची ओळख२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतातील सर्व ५४३ जागांसाठी पहिल्यांदा १००% ईव्हीएम वापरला गेला. यात NDA ते UPA सरकार बदल झाला. २०१० मध्ये सर्व पक्षांच्या बैठकीत VVPAT (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) स्वीकारले गेले. ही ईव्हीएमला जोडलेली प्रिंटर आहे, जी मतदाराला त्याचे मत कागदावर दाखवते. २०१३ मध्ये नागालँडमधील नोकसेन मतदारसंघात VVPAT चा पहिला प्रयोग केला गेला आणि २०१७ पर्यंत देशभरातील सर्व ईव्हीएमवर १००% VVPAT प्रणाली लागू करण्यात आली.वाद आणि न्यायालयीन निर्णयविरोधी पक्ष नेहमी १००% VVPAT (व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) स्लिप्सच्या सत्यापनाची मागणी करतात, जेणेकरून मतदारांना त्यांचे मत पडले की नाही याची खात्री पटेल..प्रमुख कायदेशीर टप्पे• २०१३ : सुब्रमण्यम स्वामी खटला – सर्वोच्च न्यायालयाने VVPAT ची अनिवार्यता मान्य केली, ज्यामुळे ईव्हीएम प्रणाली अधिक विश्वासार्ह झाली.• २०१९ : निर्णय – प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातून कमीतकमी ५% VVPAT स्लिप्सची ईव्हीएम मतांशी जुळणी बंधनकारक करण्यात आली.• २०२४ : ADR याचिका – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या याचिकेवर न्यायालयाने ईव्हीएम-VVPAT प्रणाली विश्वासार्ह ठरवली. १००% तपासणी नाकारली असली, तरी निवडणूक आयोगाला (ECI) निर्देश दिले: मायक्रोकंट्रोलर कोडची तपासणी, सीलची सुरक्षितता, बारकोड ट्रॅकिंग आणि इतर तांत्रिक उपाययोजना राबवाव्यात.हे निर्णय ईव्हीएम प्रणालीला मजबूत करतात आणि लोकशाहीला पारदर्शकता देतात.ईव्हीएमची सुरक्षितता, वैशिष्ट्ये, फायदे आणि नवीन बदलईव्हीएम निर्मिती भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) या दोन सरकारी कंपन्यांद्वारेच केली जाते, ज्यामुळे एकाधिकार टिकून आहे आणि सायबर सुरक्षितता सुनिश्चित होते. या मशीनमध्ये इंटरनेट, ब्लूटूथ किंवा वाय-फाय नसल्याने हॅकिंगचा धोका नाही; ती पूर्णपणे स्टँडअलोन पद्धतीने कार्य करते.या प्रणालीचे मुख्य फायदे म्हणजे मतमोजणी अत्यंत जलद होते, अमान्य मते जवळजवळ शून्य राहतात, बूथ कॅप्चरिंग रोखले जाते आणि ती पर्यावरणस्नेही आहे, कारण लाखो कोटी कागद वाचवले जातात. आतापर्यंत भारतात सुमारे ३२० कोटी मतदारांनी ईव्हीएमद्वारे मतदान केले आहे, ज्यामुळे निवडणुका अधिक कार्यक्षम झाल्या आहेत.२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्त्वाचे नवीन बदल घडले आहेत. आता ईव्हीएमवर उमेदवारांचे रंगीत फोटो दिसतील, ज्यामुळे मतदारांना ओळख सोपी होईल. तसेच, मतदारांना माहिती देण्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर केला जाईल. विशेष म्हणजे, २०२६ च्या एप्रिलमध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाने भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच निवडणुकीनंतर ईव्हीएम डायग्नोस्टिक चेक करण्याची परवानगी दिली. यामुळे पारदर्शकता आणखी वाढेल आणि विश्वासार्हतेचा पाया मजबूत होईल..सारांशभारतातील ईव्हीएम ही केवळ एक मशीन नसून, लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग झाली आहे. १९८२ च्या पहिल्या प्रयोगापासून २०२६ पर्यंतच्या या प्रवासात तिने ३२० कोटी मतदारांना सक्षम केले, निवडणुका जलद आणि चुकीमुक्त केल्या. VVPAT सारख्या सुधारणांनी पारदर्शकता वाढवली असली, तरी वाद कायम आहेत; पण सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांनी तिची विश्वासार्हता सिद्ध केली. भविष्यातील नवीन बदल जसे रंगीत फोटो आणि डायग्नोस्टिक चेक यामुळे ही प्रणाली आणखी मजबूत होईल. ईव्हीएमने भारताला तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मजबूत लोकशाही दाखवली. ही कथा प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणादायी आहे..