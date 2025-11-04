Premium|Study Room : रुपयाची घसरण का झाली, कारणं आणि परिणाम

Find out why global pressures, import dependency, and investor sentiment are driving the Indian currency down—and how the RBI is managing the storm.लेखक - श्रीकांत जाधव भारतीय रुपयाची किंमत पुन्हा एकदा आर्थिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये रुपया विक्रमी घसरला डॉलरच्या तुलनेत ₹८८.८१ वर पोहोचला. इतिहासात कधीही न झालेली ही घसरण केवळ आकड्यांमधील बदल नाही; ती भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक दबावांचा आरसा आहे. जागतिक आर्थिक बदल, परकीय धोरणांतील अनिश्चितता, आणि वित्तीय बाजारातील सट्टेबाज प्रवृत्ती यांनी रुपयावर दडपण आणले आहे. परिणामतः, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) हस्तक्षेप करत अब्जावधी डॉलर्स विकून परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करावा लागला आहे.२०२५ मध्ये आशियातील प्रमुख चलनांमध्ये भारताचा रुपया हा सर्वाधिक घसरलेला ठरला आहे. महागाईचा दबाव, परकीय भांडवलाच्या ओघात आलेली घट, आणि आयात खर्च वाढत चालल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. याचे सर्वात मोठे दुष्परिणाम म्हणजे वाढती व्यापार तूट, इंधनदरवाढ आणि देशांतर्गत महागाईचा पुनरुज्जीवनाचा धोका.रिझर्व्ह बँकेकडे रुपयाची स्थैर्यता राखण्याची जबाबदारी आहे, परंतु तिची साधने मर्यादित आहेत. एका बाजूला चलनबाजाराला आधार देण्याची जबाबदारी तर दुसऱ्या बाजूला व्याजदर स्थिर ठेवून वाढ टिकवण्याचे लक्ष्य. या दुविधेत RBI व दिल्लीतील धोरणकर्ते दोघेही संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत..विनिमय दर धोरण : नियंत्रित चलनभारताचा रुपया अमेरिकन डॉलरशी स्थिररूपाने जोडलेला नाही. १९९० च्या दशकातील सुधारणा झाल्यानंतर भारताने बाजारनिश्चित विनिमय दर धोरण स्वीकारले. या प्रणालीला ‘नियंत्रित चलन’ (Managed Float) म्हणतात. या अंतर्गत, बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर रुपयाची किंमत ठरते; परंतु रिझर्व्ह बँक चलनातील अतिरेकी अस्थिरता टाळण्यासाठी काळानुसार हस्तक्षेप करते. त्यामुळे रुपया पूर्णपणे मुक्त नसला, तरी तो नियंत्रित स्वरूपात बाजाराशी जोडलेला आहे..Premium|Study Room : हिटलर हुकुमशहा कसा झाला?.सध्याच्या रुपयाच्या घसरणीमागील मुख्य घटकअमेरिकन डॉलरची प्रबळता२०२५ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलर पुन्हा सशक्त ठरला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवले. त्याचा परिणाम असा झाला की, गुंतवणूकदारांनी उच्च परतावा मिळवण्यासाठी अमेरिकेत भांडवल वळवले आणि उदयोन्मुख बाजारांतून निधी बाहेर काढला. परिणामी, भारतासारख्या बाजारांमध्ये डॉलरची मागणी वाढली रुपया एक अत्याधिक तरल चलन असल्याने तो अशा जागतिक लाटा सर्वात आधी अनुभवतो. जागतिक ‘risk-off’ कालखंडात गुंतवणूकदार सुरक्षिततेसाठी डॉलर खरेदी करता आणि या हालचालीमुळे रुपया आणखीनच कमी होतो.वाढता व्यापार तूट आणि आयातीवरील अवलंबित्वभारताच्या आयातीत कच्चे तेल, खतं, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे तेलदर वाढला की थेट रुपयावर दबाव निर्माण होतो. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत तेलदरात वाढ झाल्याने भारताची व्यापार तूट वाढली होती. जरी नंतर दर काहीसे उतरले, तरी ‘आयात-आवलंबी रचना’ कायम राहिली. रुपया कमकुवत झाल्यास त्याच वस्तूसाठी अधिक रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे सरकारचा आयात खर्च व परकीय चलन मागणी दोन्ही वाढतात. जर निर्यात त्याची भरपाई करू शकली नाही, तर रुपया आणखी घसरतो आणि देशाच्या बाह्य संतुलनावर परिणाम होतो..भांडवल प्रवाह आणि गुंतवणूकदारांचा भावविश्व२०२५ मध्ये परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय शेअर आणि रोख बाजारांतील गुंतवणूक कमी केली. अमेरिकेतील उच्च व्याजदर आणि भूराजकीय जोखीमामुळे भारत तुलनेने कमी आकर्षक ठरला. परिणामी, डॉलरचे बाह्य प्रवाह वाढले आणि रुपयावर दबाव वाढला. भांडवल प्रवाहातील अस्थिरता हे रुपयासाठी मोठा जोखीम घटक आहे. फक्त ‘भांडवल बाहेर जाण्याची शक्यता’ निर्माण झाली तरी तो परिणाम करतो. चलन म्हणून रुपया अत्यंत द्रवरूप आहे, म्हणूनच त्यावर जगातील गुंतवणूकदार तत्काळ प्रतिक्रिया देतात.परकीय धोरणात्मक धक्केअमेरिकेने २०२५ मध्ये भारताच्या काही निर्यात वस्तूंवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावले. या पावलामागे भारताच्या रशियाशी असलेल्या तेल व्यापाराविषयी विरोध हे एक कारण होते. त्याच वेळी, H-1B व्हिसावर शुल्क वाढ करण्यात आले, ज्यामुळे भारतीय आयटी उद्योगाला फटका बसला. या दोन्ही निर्णयांचा परिणाम भारतीय डॉलर-आवकवर झाला. निर्यात व सेवा क्षेत्रांमधून मिळणाऱ्या परकीय चलनाचे प्रमाण घटल्याने रुपया आणखी दबावाखाली आला..Premium|Study Room : राष्ट्रपती राजवटीवर परिणाम करणारे घटक.सट्टेबाज हालचाली आणि RBIचा प्रतिसादऑक्टोबर २०२५ मध्ये रुपया ₹८८.८० च्या जवळ पोहोचल्यानंतर सट्टेबाज गुंतवणूकदारांनी डॉलरवरील ‘लाँग पोझिशन्स’ घेतल्या. ‘रुपयावर हल्ला’ (speculative attack) अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे RBI ने ओळखले आणि आक्रसक हस्तक्षेप करून डॉलर विक्री केली. या हस्तक्षेपामुळे बाजारातील विश्वास परत आला आणि रुपया थोड्या प्रमाणात मजबूत झाला. RBI चा हस्तक्षेप केवळ तात्कालिक नसून, बाजाराला संदेश देणारा असतो की अनावश्यक अस्थिरता सहन केली जाणार नाही.आतील सर्जनशील समस्याजरी भारताची GDP वाढ आणि वित्तीय स्थिती तुलनेने सुदृढ असली, तरी काही दीर्घकालीन मर्यादा रुपया दुर्बल करतात. निर्यात क्षेत्र अनेकदा आयातीवर अवलंबून आहे; त्यामुळे रुपया घसरल्यामुळे मिळणारा फायदा अंशतःच मिळतो. व्यापार तूट अजूनही मोठी आहे आणि त्यावर तेल व सोने दरांचा प्रभाव जास्त आहे. राजकोषीय तूट, सार्वजनिक खर्चातील वाढ आणि सुधारणा प्रक्रियेतील विलंब या समस्या दीर्घकालीन स्थैर्यास अडथळा ठरतात..रुपया आणखी घसरल्यास काय?रुपया जर ₹९० च्या पलीकडे गेला आणि तिथे काही महिने टिकला, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम व्यापक असतील.आयातजन्य महागाईकमकुवत रुपया म्हणजे आयात वस्तू महाग होणे. तेल, गॅस, खतं, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री या सर्व वस्तूंचा खर्च वाढल्याने इंधनदरवाढ, उत्पादनक्षेत्रातील खर्चवाढ आणि महागाई वाढते. ही महागाई ग्राहकांची खरेदीशक्ती कमी करते आणि RBIला व्याजदर वाढवण्यास भाग पाडते. या चक्राचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे विकास मंदावणे.वाढती व्यापार तूट आणि बाह्य असमतोलआयात महाग आणि निर्यात स्थिर राहिल्यास व्यापार तूट आणि चालू खाते तूट (CAD) वाढते. CAD वाढल्याने परकीय गुंतवणूकदार भारताच्या बाह्य वित्तीय स्थैर्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात, ज्यातून आणखी घसरणीचे चक्र सुरू होऊ शकते..Premium|Study Room : आजचे शीतयुद्ध पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे का ठरत आहे?.भांडवल बाहेर जाण्याचा धोकारुपया कमकुवत झाला की, परकीय गुंतवणूकदारांना त्यांच्या डॉलरमधील परताव्यात घट जाणवते. त्यामुळे ते भारतातून पैसा काढतात. परिणामी शेअर व रोख बाजार कोसळतात, व्याजदर वाढतात आणि गुंतवणूक खर्च वाढतो. परकीय चलनात कर्ज असलेल्या कंपन्यांसाठी रुपया घसरल्याने परतफेडीचा भार वाढतो. बँकिंग क्षेत्राला कर्जवसूलीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात आणि पतगुणवत्ता घटते.धोरणात्मक पेचात RBI आणि सरकारकमकुवत रुपया थांबवण्यासाठी RBIला व्याजदर वाढवावे लागू शकतात, पण त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊन देशांतर्गत वाढ मंदावू शकते. शासनालाही वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी खर्चकपात किंवा परकीय प्रवाहांवर नियंत्रण ठेवावे लागू शकते जे दोन्ही अर्थव्यवस्थेला धक्का देतील. राजकोषीय व आर्थिक धोरणांमध्ये हा एक सूक्ष्म संतुलनाचा खेळ ठरतो. दर स्थिर ठेवायचा की वाढ रोखायची हा पेच कायम असतो..गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि सार्वभौम प्रतिमारुपया जर सातत्याने घसरत राहिला तर बाह्य बाजार भारताच्या स्थैर्याबद्दल शंका निर्माण करू शकतात. परिणामी, पतगुणांक कमी होतो, कर्जखर्च वाढतो आणि भारताची प्रतिष्ठा ढासळते. आर्थिक धारणा ही वास्तवापेक्षा अधिक प्रभावशाली असते. म्हणूनच, शासनाने आणि RBIने बाजारातील ‘विश्वासाची भावना’ टिकवणे अत्यावश्यक आहे..घसरणीतही संधीरुपयाची घसरण केवळ संकट नाही; योग्य व्यवस्थापनाने ती संधी ठरू शकते. जर अवमूल्यन नियंत्रित आणि क्रमिक असेल, तर भारतीय निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होते. देशांतर्गत उत्पादनांना चालना मिळते आणि बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण मिळते.कमकुवत रुपया परदेशी पर्यटकांसाठी भारत आकर्षक बनवतो, निर्यात क्षेत्राला गती देतो आणि सेवा उद्योगांना नवी ताकद देतो. परंतु हे फायदे मिळण्यासाठी स्थैर्य आणि धोरणात्मक सूज्ञता आवश्यक आहे..Premium|Study Room : भारत अफगाणिस्तान संबंध ते केशवानंद भारती खटला.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अस्थिरतेपेक्षा स्थिरता बाजारासाठी अधिक महत्त्वाची असते. जसे अर्थतज्ज्ञ वारंवार सांगतात “बाजाराला विनिमय दराची विशिष्ट पातळी नव्हे, तर अस्थिरता सर्वाधिक चिंताजनक वाटते.” म्हणूनच, रुपया ₹९० च्या पातळीवर गेला तरी घबराटीचे कारण नाही, जोपर्यंत त्याची घसरण व्यवस्थित आणि नियोजित नियंत्रणाखाली आहे. RBI चा सातत्यपूर्ण हस्तक्षेप, वित्त मंत्रालयाचे समन्वयित धोरण आणि मजबूत निर्यात धोरण यांची जोड मिळाली, तर ही परिस्थिती 'अवस्थेतील संधी' ठरू शकते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा.