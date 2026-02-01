Premium|Study Room : ग्रीनलँडला जगाच्या राजकारणात एवढं महत्त्व का आहे?

महेश शिंदे२०१९ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड विकत घेण्याची कल्पना मांडली, तेव्हा संपूर्ण जगाने त्याकडे एक राजनैतिक विचित्रपणा म्हणून पाहिले. अनेकांना ते विनोदासारखे वाटले. मात्र काही वर्षांतच ग्रीनलँड पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यावेळी विनोद म्हणून नाही, तर एका गंभीर भू-राजकीय संघर्षबिंदू म्हणून. ग्रीनलँडच्या प्रचंड बर्फाच्या आवरणाखाली आज अनेक धोरणात्मक चिंता एकत्र येत आहेत. वितळणारा आर्क्टिक बर्फ, न वापरलेली खनिज संपत्ती, लष्करी मांडणी आणि महासत्तांमधील स्पर्धा या सगळ्याचा विचार करता आज ग्रीनलँड हवामान बदल आणि जागतिक सत्ताराजकारण यांच्या संगमावर उभे आहे..ग्रीनलँडची भौगोलिक स्थिती आणि वाढते महत्त्वग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट असून ते डेन्मार्कच्या राज्याचा एक स्वायत्त भाग आहे. मात्र त्याचे धोरणात्मक महत्त्व कोपनहेगनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. उत्तर अमेरिका आणि युरोप यांच्या मधोमध असलेले, तसेच हळूहळू खुल्या होत असलेल्या आर्क्टिक महासागराच्या सीमेवर वसलेले ग्रीनलँड, आर्क्टिकच्या भविष्यासंबंधी महासत्तांच्या दृष्टीकोनात मध्यवर्ती ठरत आहे. हवामान बदलामुळे जे प्रदेश कधी काळी गोठलेले आणि दुर्गम होते, ते आता जलमार्गांसाठी खुले आणि संसाधनसमृद्ध होत आहेत.ग्रीनलँडच्या वाढत्या महत्त्वाच्या केंद्रस्थानी त्याची भौगोलिक स्थिती आहे. हे बेट अशा आर्क्टिक समुद्री मार्गांवर स्थित आहे, जे ध्रुवीय बर्फ वितळल्यामुळे हळूहळू खुले होत आहेत. या मार्गांमुळे आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिका यांमधील सागरीवाहतूकीच्या वेळेत मोठी बचत होऊ शकते. या मार्गांवर नियंत्रण किंवा प्रभाव प्रस्थापित करणे म्हणजे मोठा आर्थिक आणि धोरणात्मक लाभ मिळवणे. अमेरिकेच्या दृष्टीने आर्क्टिक स्पर्धेचे नवे क्षेत्र आहे, आणि म्हणूनच ग्रीनलँड हा फक्त पर्याय नाही; तर तो अमेरिकेच्या मूलभूत धोरणात्मक भूभागाचा भाग आहे..Premium|Donald Trump: ‘ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!’.अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये एवढा रस का आहे?याच कारणामुळे वॉशिंग्टनची ग्रीनलँडमध्ये दीर्घकाळापासून रुची राहिली आहे. अमेरिकेची थुले एअर बेस येथे आधीच लष्करी उपस्थिती आहे, जी क्षेपणास्त्र इशारा प्रणाली आणि अंतराळ निरीक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. अतिजलद (हायपरसॉनिक) क्षेपणास्त्रे आणि दीर्घ पल्ल्याच्या हल्ल्याच्या क्षमतांचा विस्तार होत असताना आर्क्टिकमधील लवकर इशारा देणाऱ्या प्रणालींचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ग्रीनलँड हे एक संरक्षणात्मक कवच आहे. जे उत्तर अमेरिकेला ध्रुवीय भागातून येणाऱ्या संभाव्य धोक्यांपासून वाचवते.लष्करी कारणांपलीकडे, संसाधनांचाही येथे निर्णायक वाटा आहे. ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे (रेअर अर्थ एलिमेंट्स), युरेनियम, तेल आणि वायू यांचे मोठे साठे असल्याचे मानले जाते. विशेषतः दुर्मिळ खनिजे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी अत्यावश्यक आहेत जसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने ते अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालींपर्यंत. सध्या या खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळ्या मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँड हा पर्यायी स्रोत म्हणून महत्त्वाचा वाटतो, जो तांत्रिक स्पर्धेच्या काळात देशाची धोरणात्मक असुरक्षितता कमी करू शकतो..जगाची नजर ग्रीनलँडवर कशासाठी?मात्र अमेरिकेची ही रुची एकाकी नाही. आर्क्टिक हा आता दाटीवाटीचा भू-राजकीय रंगमंच बनत आहे. रशियाने आपल्या आर्क्टिक लष्करी पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला असून, सोव्हिएत काळातील तळ पुन्हा सुरू केले आणि हिमभेदक जहाजांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. चीन, जरी आर्क्टिक राष्ट्र नसला, तरी त्याने स्वतःला ‘जवळचे आर्क्टिक सामर्थ्य’ घोषित केले असून, ‘पोलर सिल्क रोड’च्या माध्यमातून या प्रदेशाला आपल्या महत्त्वाकांक्षांमध्ये सामावून घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना ग्रीनलँड हे उत्तर दिशेतील धोरणात्मक वेढा रोखण्यासाठी अत्यावश्यक वाटत आहे.युरोप मात्र या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतो. १९८० च्या दशकात ग्रीनलँडने युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी सोडली असली, तरी डेन्मार्कमार्फत त्याचे युरोपशी घनिष्ठ संबंध कायम आहेत. युरोपियन युनियनसाठी, ग्रीनलँडवर बाह्य नियंत्रणाची कोणतीही कल्पना ही सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय नियम आणि आर्क्टिकच्या भविष्यातील शासनव्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे. २१व्या शतकात सीमांना खरेदी-विक्रीची वस्तू मानता येणार नाही, हे युरोपीय नेत्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.युरोपीय संघाची प्रतिक्रिया केवळ तत्त्वाधिष्ठित नसून ती धोरणात्मक गणितावरही आधारित आहे. युरोपने अलीकडच्या काळात स्वतःचे आर्क्टिक धोरण अधिक स्पष्ट केले असून, त्यात शाश्वत विकास, बहुपक्षीय शासन आणि आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचा आदर यांवर भर दिला आहे. ग्रीनलँडमधील इनुइट लोकसंख्या, जिला मोठ्या प्रमाणावर स्वशासनाचा अधिकार आहे, ती वारंवार सांगत आली आहे की बेटाच्या भविष्यासंबंधीचे निर्णय ग्रीनलँडच्या लोकांनीच घ्यावेत. युरोपीय संघाच्या मते, महासत्तांमध्ये ग्रीनलँडवर सौदेबाजी होऊ दिल्यास आंतरराष्ट्रीय नियमांना तडा जाईल आणि स्थानिक आवाज दडपले जातील.डेन्मार्क या संपूर्ण घडामोडीत एका नाजूक संतुलनात अडकला आहे. एकीकडे ट्रान्सअटलांटिक आघाडीतील अमेरिकेशी त्याचे संबंध आहेत, तर दुसरीकडे युरोपियन एकजूट. कोपनहेगनने अमेरिकेसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवले आहे, पण त्याच वेळी ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही, हेही स्पष्ट केले आहे. ही भूमिका युरोपसमोरील मोठ्या प्रश्नाचे प्रतीक आहे,अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक चिंतांना सामावून घेताना, राजकीय स्वायत्तता कशी जपायची आणि आर्क्टिकचे अतिलष्करीकरण कसे टाळायचे?.ग्रीनलँडच्या प्रश्नाचे जागावर होणारे परिणामग्रीनलँडच्या प्रश्नाचे जागतिक राजकारणावर परिणाम होत आहेत. सर्वप्रथम, यामुळे आर्क्टिक हे इंडो-पॅसिफिक आणि पूर्व युरोपप्रमाणेच महासत्तांच्या स्पर्धेचे मुख्य क्षेत्र बनत असल्याचे स्पष्ट होते. पर्यावरणीय सहकार्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आर्क्टिक कौन्सिलसारख्या संस्था आता धोरणात्मक स्पर्धेच्या सावलीत काम करत आहेत. सुरक्षेच्या चिंतांमुळे वैज्ञानिक सहकार्य आणि सहमतीवर आधारित शासन व्यवस्था कमकुवत होत आहे.दुसरे म्हणजे, ग्रीनलँड हे दाखवते की हवामान बदल कसा भू-राजकारणाला नव्याने आकार देतो. वितळणारा बर्फ ही केवळ पर्यावरणीय शोकांतिका नाही, तर तो भू-राजकीय मुद्दा आहे. नवे मार्ग आणि संसाधने उपलब्ध होताच सत्तास्पर्धा सुरू होते. त्यामुळे आर्क्टिक हे जागतिक तापमानवाढीमुळे धोरणात्मक मूल्य कसे बदलते याचे ठळक उदाहरण ठरते.तिसरे म्हणजे, हा मुद्दा आघाड्यांच्या बदलत्या स्वरूपावर प्रकाश टाकतो. अमेरिका, नाटो आणि युरोपियन युनियन यांच्यात समान मूल्ये असली, तरी त्यांची प्राधान्ये नेहमीच समान नसतात. ग्रीनलँडच्या बाबतीत अमेरिका कठोर सुरक्षेला प्राधान्य देते, तर युरोप शासन, कायदेशीरता आणि शाश्वततेवर भर देतो. या फरकांचे व्यवस्थापन करताना ट्रान्सअटलांटिक एकजूट अबाधित ठेवणे हे मोठे राजनैतिक आव्हान ठरणार आहे.शेवटी, ग्रीनलँडचा प्रश्न महासत्तांच्या जगात लहान घटकांच्या स्थितीबाबत अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित करतो. मर्यादित लोकसंख्या असलेले, पण प्रचंड धोरणात्मक महत्त्व असलेले प्रदेश स्वतः निर्णयकर्ते न राहता संघर्षाची मैदाने बनण्याचा धोका असतो. पर्यावरणीय समतोल आणि राजकीय आत्मनिर्णय गमावल्याशिवाय ग्रीनलँड जागतिक लक्षाचा वापर करून आर्थिक स्वायत्तता साध्य करू शकतो का यावरच त्याचे भविष्य अवलंबून आहे..निष्कर्षग्रीनलँड पुन्हा जागतिक चर्चेत आले आहे, हा योगायोग नाही. हवामान बदल, संसाधनांची स्पर्धा आणि महासत्तांतील धोरणात्मक संघर्ष यांमुळे जागतिक राजकारणात होणाऱ्या बदलांचे हे प्रतिबिंब आहे. दूरवरचे, बर्फाने झाकलेले बेट वाटणारे ग्रीनलँड प्रत्यक्षात २१व्या शतकाच्या भू-राजकारणाचा आरसा आहे. जिथे भूगोल पुन्हा महत्त्वाचा ठरतो, हवामान रणनीती बदलते आणि सार्वभौमत्वाचे संरक्षण केवळ सैन्याविरुद्धच नव्हे, तर महत्त्वाकांक्षांविरुद्धही करावे लागते. जग ग्रीनलँडच्या प्रश्नाकडे कसे पाहते, यावर आर्क्टिक हे सहकार्याचे क्षेत्र 