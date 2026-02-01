Study Room

Premium|Study Room : ग्रीनलँडला जगाच्या राजकारणात एवढं महत्त्व का आहे?

Greenland geopolitics : ग्रीनलँडचे वाढते धोरणात्मक महत्त्व हवामान बदल, आर्क्टिक समुद्री मार्ग, दुर्मिळ खनिज संपत्ती आणि अमेरिका-चीन-रशिया महासत्तांतील स्पर्धेमुळे वाढले असून ते २१व्या शतकातील भू-राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
Greenland geopolitics

Greenland geopolitics

esakal

स्टडीरूम
Updated on

महेश शिंदे

२०१९ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड विकत घेण्याची कल्पना मांडली, तेव्हा संपूर्ण जगाने त्याकडे एक राजनैतिक विचित्रपणा म्हणून पाहिले. अनेकांना ते विनोदासारखे वाटले. मात्र काही वर्षांतच ग्रीनलँड पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यावेळी विनोद म्हणून नाही, तर एका गंभीर भू-राजकीय संघर्षबिंदू म्हणून. ग्रीनलँडच्या प्रचंड बर्फाच्या आवरणाखाली आज अनेक धोरणात्मक चिंता एकत्र येत आहेत. वितळणारा आर्क्टिक बर्फ, न वापरलेली खनिज संपत्ती, लष्करी मांडणी आणि महासत्तांमधील स्पर्धा या सगळ्याचा विचार करता आज ग्रीनलँड हवामान बदल आणि जागतिक सत्ताराजकारण यांच्या संगमावर उभे आहे.

Loading content, please wait...
China
political
Russia
geopolitical challenges

Related Stories

No stories found.