Premium|Study Room : जीडीपी मोजणीतील बदल आणि त्यावरून निर्माण झालेला वाद!

लेखक : श्रीकांत जाधवभारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि लवकरच ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या विकासाचा मुख्य मापदंड म्हणजे ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ अर्थात जीडीपी (GDP). जेव्हा-जेव्हा जीडीपीचे नवे आकडे जाहीर होतात, तेव्हा सरकार त्यावरून आपली पाठ थोपटून घेते, तर विरोधक आणि काही अर्थतज्ज्ञ या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.जीडीपी म्हणजे काय आणि तो मोजायचा कसा?जीडीपी (Gross Domestic Product) म्हणजे एका ठराविक कालावधीत (सहसा एका वर्षात) देशाच्या सीमेअंतर्गत उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे एकूण बाजारमूल्य. देशाची अर्थव्यवस्था किती वेगाने वाढत आहे किंवा तिची स्थिती काय आहे, हे समजण्यासाठी जीडीपी हा सर्वात महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो. परंतु, ही मोजणी साधी-सोपी नसते. काळानुसार अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलते आणि त्यामुळे मोजणीच्या पद्धतीतही बदल करणे क्रमप्राप्त ठरते.भारताच्या जीडीपी मोजणीच्या पद्धतीत अलीकडच्या काळात काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून देशातील वाढत्या सेवा क्षेत्राचा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा अचूक अंदाज घेता येईल..जीडीपी मोजणीच्या पद्धतीतील मुख्य बदल१) आधारभूत वर्षात बदल (Base Year Shift) :जीडीपी मोजताना महागाईचा परिणाम वजा करण्यासाठी एका निश्चित ‘आधारभूत वर्षाची’ (Base Year) निवड केली जाते. २०१५ मध्ये हे आधारभूत वर्ष २००४-०५ वरून २०११-१२ करण्यात आले होते. आता २०२६ मध्ये हे वर्ष बदलून २०२२-२३ करण्याचे नियोजन आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे २०११ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. गिग इकॉनॉमी (उदा. स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबर), डिजिटल पेमेंट्स आणि नव्या तंत्रज्ञान-आधारित सेवांचा समावेश सध्याच्या जीडीपीमध्ये योग्य प्रकारे करण्यासाठी हा बदल आवश्यक आहे.२) माहितीच्या स्रोतांमध्ये बदल :पूर्वी औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी ‘अॅन्युअल सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज’ (ASI) चा वापर केला जात होता. मात्र, नव्या पद्धतीत ‘MCA-21’ या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे पूर्वीपेक्षा खूप मोठ्या संख्येने खासगी आणि गैर-वित्तीय कंपन्यांचा डेटा मोजणीत समाविष्ट झाला आहे.३) दुहेरी चलनवाढ वजावट (Double Deflation) :उत्पादनाचे खरे मूल्य (Real Value Added) मोजण्यासाठी ‘डबल डिफ्लेशन’ या प्रगत पद्धतीकडे वाटचाल सुरू आहे. या पद्धतीत कच्च्या मालाच्या किमती (Input prices) आणि तयार उत्पादनाच्या किमती (Output prices) या दोन्हींमधील महागाई स्वतंत्रपणे वजा केली जाते. यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील (Manufacturing) वाढीचे अधिक अचूक चित्र समोर येते.४) असंघटित क्षेत्राचे मोजमाप :भारतातील अर्थव्यवस्थेचा एक खूप मोठा भाग असंघटित क्षेत्रात (रस्त्यावरील विक्रेते, लहान व्यापारी, मजुरी करणारे) आहे. या क्षेत्राचा स्वतःचा असा कोणताही त्रैमासिक ताळेबंद (Balance Sheet) नसतो. त्यामुळे, जीडीपी मोजताना असंघटित क्षेत्राची वाढ ही ‘संघटित क्षेत्राच्या’ (Organised Sector) वाढीइतकीच आहे, असे गृहीत धरून आकडेवारी (Proxy data) काढली जाते..अर्थतज्ज्ञ का टीका करत आहेत?१) विकासाचा फुगवलेला आकडा :माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी असा दावा केला आहे की, २०११ ते २०१७ या काळात भारताचा जीडीपी विकास दर सुमारे २.५ टक्क्यांनी फुगवून सांगण्यात आला. चुकीच्या ‘डिफ्लेटर्स’चा (महागाई निर्देशांक) वापर केल्यामुळे मूळ वाढीपेक्षा आकडेवारी खूप मोठी दिसली, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.२) आकडेवारीतील ‘विसंगती’ :जीडीपी मोजण्याच्या दोन मुख्य पद्धती आहेत : उत्पन्न पद्धत (Income Method) आणि खर्च पद्धत (Expenditure Method). आदर्श स्थितीत या दोन्ही पद्धतींतून आलेले आकडे जुळायला हवेत. पण जेव्हा ते जुळत नाहीत, तेव्हा त्यात ‘विसंगती’ (Discrepancy) नावाने एक रकाना जोडला जातो. अलिकडील जीडीपी अहवालांमध्ये या ‘विसंगती’चा आकडा खूप मोठा दिसत आहे. टीकाकारांच्या मते, विकासाचे आकडे कृत्रिमरीत्या फुगवण्यासाठी या त्रुटीचा गैरवापर केला जात आहे.३) असंघटित क्षेत्राची पडझड विरुद्ध संघटित क्षेत्राची वाढ :हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. २०१६ मधील नोटाबंदी (Demonetization), २०१७ मधील जीएसटी (GST) आणि २०२० मधील कोविड-१९ महामारी या तीन मोठ्या धक्क्यांमुळे भारताच्या असंघटित क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. अनेक छोटे व्यवसाय बंद पडले. याउलट, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी (संघटित क्षेत्र) या संकटावर मात करत मोठी नफेखोरी केली.वर नमूद केल्याप्रमाणे, सरकार असंघटित क्षेत्राची वाढ मोजण्यासाठी ‘संघटित क्षेत्राचीच’ आकडेवारी वापरते. जेव्हा हे दोन्ही क्षेत्र पूर्णपणे विरुद्ध दिशेने जात होते (संघटित क्षेत्र वाढत होते आणि असंघटित क्षेत्र बुडत होते), तेव्हा संघटित क्षेत्राचा डेटा वापरल्याने असंघटित क्षेत्राचे नुकसान लपले गेले. काही तज्ज्ञांच्या मते, त्यामुळेच कागदावर भारताचा विकास दर ६-८% दिसतो, पण वास्तवात तो २.५-३% च्या आसपासच असावा.४) जुनी आकडेवारी आणि प्रलंबित जनगणना :कोणताही अचूक डेटा काढण्यासाठी पायाभूत माहिती (Base Data) अद्ययावत असावी लागते. मात्र, भारताची शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१ ची जनगणना अद्याप झालेली नाही. तसेच, कौटुंबिक खर्च सर्वेक्षण (Household Consumer Expenditure Survey) आणि रोजगाराची आकडेवारी बऱ्याच काळापासून नियमितपणे किंवा पारदर्शकपणे अद्ययावत झालेली नाही. जुन्या गृहितकांवर अवलंबून राहिल्याने सध्याच्या आर्थिक वास्तवाचे आकलन चुकते आहे.५) बेरोजगारी आणि विकासाचा विरोधाभास :जर देशाचा जीडीपी खरोखरच ७-८ टक्क्यांनी वाढत असेल, तर देशात मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार निर्माण व्हायला हवेत. परंतु, वास्तव याच्या उलट आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे आणि नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती संथ गतीने होत आहे. याला अर्थतज्ज्ञ ‘K-आकाराची रिकव्हरी’ (K-shaped recovery) म्हणतात. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेतील वरचा वर्ग (कॉर्पोरेट आणि श्रीमंत लोक) वेगाने वर जात आहे (K ची वर जाणारी रेषा), तर तळागाळातील आणि मध्यम वर्ग आर्थिकदृष्ट्या खाली चालला आहे (K ची खाली जाणारी रेषा)..डेटा विश्वासार्हतेचे संकट!या सर्व वादामुळे आणि आकडेवारीतील त्रुटींमुळे भारताच्या मॅक्रो-इकॉनॉमिक (समष्टी-अर्थशास्त्रीय) डेटाबद्दल जागतिक स्तरावर ‘विश्वासाची कमतरता’ (Trust Deficit) निर्माण झाली आहे.सर्वात मोठा धक्का म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या राष्ट्रीय खात्यांच्या (National Accounts) आकडेवारीला ‘C’ श्रेणी (Grade ‘C’) दिली आहे. याचा अर्थ भारताच्या डेटाच्या पर्याप्ततेत (Data Adequacy) महत्त्वपूर्ण उणिवा आहेत. विदेशी गुंतवणूकदार आणि जागतिक संस्था देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी या आकडेवारीवर अवलंबून असतात. जर आकडेवारीच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.विश्वासार्ह डेटासाठी पुढील पावले काय असावीत?भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा वेळी डेटाची विश्वासार्हता अत्यंत महत्त्वाची आहे. २०२६ मध्ये 'बेस इयर' २०२२-२३ मध्ये बदलण्याचे जे नियोजन आहे, त्यातून या त्रुटी सुधारल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. केवळ कागदावरचे आकडे वाढवून चालणार नाही, तर त्या आकड्यांमध्ये देशातील सर्वसामान्य माणूस, रोजगार आणि असंघटित क्षेत्राचे खरे प्रतिबिंब दिसायला हवे, तरच तो खरा विकास मानला जाईल. 