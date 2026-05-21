Premium|Study Room : यंदा धोक्याची घंटा! २०२६ मध्ये देशात सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा हवामान विभागाचा (IMD) मोठा अंदाज

लेखक : सागर रेपाळेभारत हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) २०२६ च्या नैऋत्य मोसमी पावसाचा दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला आहे. या अंदाजानुसार जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरातील एकूण पाऊस सामान्यपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. १९७१ ते २०२० या पन्नास वर्षांच्या दीर्घकालीन सरासरीनुसार (LPA) देशाचा सरासरी पाऊस ८७ सेंटीमीटर आहे. यावर्षी तो सरासरीच्या केवळ ९२ टक्के म्हणजेच साधारण ८० सेंटीमीटरपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे.पाच श्रेणींमधील संभाव्यताश्रेणी पावसाची मर्यादा अंदाजित शक्यता सामान्य शक्यतातुटवडा LPA च्या ९०% पेक्षा कमी ३५% १६%सामान्यपेक्षा कमी LPA च्या ९०-९५% ३१% १७%सामान्य LPA च्या ९६-१०४% २७% ३३%सामान्यपेक्षा जास्त LPA च्या १०५-११०% ६% १६%अतिरिक्त LPA च्या ११०% पेक्षा जास्त १% १७ %.पाच श्रेणींमधील संभाव्यतेचा विचार करता, तुटवडा पाऊस (सरासरीच्या ९०% पेक्षा कमी) होण्याची शक्यता ३५% आहे, तर सामान्यपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता ३१% आहे. म्हणजेच कमी किंवा तुटवड्याचा पाऊस होण्याची एकूण शक्यता ६६ टक्के आहे, जी शेती व पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. सामान्य पाऊस होण्याची शक्यता केवळ २७% असून अतिरिक्त पावसाची शक्यता नगण्य आहे.या कमी पावसामागे अनेक हवामानशास्त्रीय कारणे आहेत. सध्या प्रशांत महासागरावर कमकुवत ला निना परिस्थिती संपत असून ENSO तटस्थ परिस्थितीकडे वाटचाल सुरू आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे मोसमी पावसाच्या काळातच एल निनो परिस्थिती विकसित होण्याची शक्यता आहे. एल निनो म्हणजे प्रशांत महासागराचे तापमान वाढणे, ज्याचा भारतीय मोसमी पावसावर नकारात्मक परिणाम होतो. हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) सध्या तटस्थ आहे आणि मोसमाच्या शेवटी सकारात्मक IOD विकसित होण्याची शक्यता असली तरी ते उशिरा येणार असल्याने पावसावर फारसा अनुकूल परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे..उत्तर गोलार्धातील बर्फाच्छादनाचाही पावसाशी जवळचा संबंध आहे. जानेवारी ते मार्च २०२६ या काळात युरेशिया व उत्तर गोलार्धातील बर्फाचे आच्छादन सामान्यपेक्षा किंचित कमी होते. बर्फ कमी असेल तर मोसमी पाऊसही कमी होतो, असा सर्वसाधारण संबंध आढळतो.प्रदेशनिहाय विचार करता, देशाच्या बहुतेक भागांत सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता असली तरी ईशान्य भारत, वायव्य भारत व दक्षिण द्वीपकल्प या भागांत सामान्य ते सामान्यपेक्षा जास्त पावसाची शक्यता आहे. IMD मे २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात सुधारित व अधिक तपशीलवार अंदाज जाहीर करणार आहे, ज्यात चार प्रमुख प्रदेशांसाठी स्वतंत्र अंदाज दिला जाईल.