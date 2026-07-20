Premium|Study Room : रेड, ऑरेंज, यलो अलर्ट म्हणजे नेमकं काय?

लेखक - प्रतिक बाबरपावसाळा सुरू झाला की आपण टीव्ही, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर हवामान खात्याचे वेगवेगळे अलर्ट पाहत असतो. मात्र, या रेड, ऑरेंज किंवा यलो अलर्टचा नेमका अर्थ काय, कोणत्या अलर्टला किती पाऊस पडतो आणि आपण काय काळजी घेतली पाहिजे, याची माहिती बहुतांश लोकांना नसते.हवामान खात्याच्या याच इशाऱ्यांमागील नेमके गणित आणि त्यांचे अर्थ सोप्या भाषेत समजून घेऊयात.रेड अलर्ट (Red Alert)पावसाचे प्रमाण : २०४ मि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्तजेव्हा हवामान विभागाकडून २०४ मि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त पावसाची शक्यता असते, तेव्हा रेड अलर्ट जारी केला जातो. याचा अर्थ अत्यंत मुसळधार पाऊस, अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन किंवा ढगफुटी होण्याची दाट शक्यता असते. अशा वेळी नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाला तत्काळ सज्ज व्हावे लागते. नदी आणि नाल्याकाठी राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविणे हे प्रशासनाचे मुख्य काम असते. या अलर्ट दरम्यान नागरिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत घराबाहेर पडू नये आणि धोकादायक भागात जाणे पूर्णपणे टाळावे.ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert)पावसाचे प्रमाण : ११५ ते २०४ मि.मी. दरम्यानज्यावेळी ११५ ते २०४ मि.मी. दरम्यान पाऊस पडण्याचा अंदाज असतो, तेव्हा ऑरेंज अलर्ट दिला जातो. या काळात मुसळधार पावसाची शक्यता जास्त असते आणि नैसर्गिक आपत्ती ओढवू शकते. या अलर्टच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होणे अशा समस्या निर्माण होतात.यामुळे प्रशासनाला आधीच सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतात. नागरिकांनीदेखील ऑरेंज अलर्ट असताना अत्यंत गरज असेल तरच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन केले जाते..Vidarbha Rain Alert : विदर्भासाठी दिलासादायक बातमी! पावसाचा जोर वाढणार, ११ जिल्हे यलो अलर्टवर .यलो अलर्ट (Yellow Alert)पावसाचे प्रमाण : ६४ मि.मी. ते ११५ मि.मी. दरम्यान हवामान खात्याच्या मते, जेव्हा एखाद्या भागात ६४ मि.मी. ते ११५ मि.मी. दरम्यान जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असते, तेव्हा यलो अलर्ट दिला जातो.हा एक प्रकारे पुढील येणाऱ्या संकटाचा इशारा असतो. या काळात संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आदेश प्रशासनाकडून सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले जातात. नागरिकांसाठी हा अलर्ट म्हणजे केवळ सावधगिरी बाळगण्याचा आणि हवामानावर लक्ष ठेवून राहण्याचा इशारा असतो.ग्रीन अलर्ट (Green Alert)पावसाचे प्रमाण : १५ मि.मी. ते ६४ मि.मी. दरम्यानजेव्हा एखाद्या ठिकाणी केवळ १५ मि.मी. ते ६४ मि.मी. दरम्यान सामान्य पाऊस अपेक्षित असतो, तेव्हा हवामान विभाग ग्रीन अलर्ट जारी करतो. याचा अर्थ परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य असून, चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही. या काळात प्रशासनाला कुठेही निर्बंध घालण्याची गरज पडत नाही. नागरिक कोणत्याही भीतीशिवाय आपला प्रवास करू शकतात आणि आपले नियमित दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवू शकतात.हे अलर्ट्स कोण जारी करते?भारतात हवामानाचा अंदाज वर्तवणे आणि धोक्याचे इशारे देणे ही मुख्य जबाबदारी भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) पार पाडते.पावसाळ्यात होणारी अतिवृष्टी, पूर किंवा चक्रीवादळाच्या वेळी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी IMD कडून हे रंगीत अलर्ट्स (Color-coded Alerts) जारी केले जातात.'कलर-कोडिंग' (Color-Coded Weather Warning) ची गरज काय?सर्वसामान्य नागरिकांना आणि प्रशासकीय यंत्रणेला हवामानाच्या तीव्रतेचा अंदाज अगदी सोप्या भाषेत यावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.केवळ 'पाऊस पडेल' असं सांगण्याऐवजी रंगांचा वापर केल्यामुळे धोक्याची पातळी (Severity Level) लगेच समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.