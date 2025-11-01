Premium|Study Room : भारत अफगाणिस्तान संबंध ते केशवानंद भारती खटला

Study Room

current affairs 2025 भारत- अफगाणिस्तानचे संबंध, केशवानंद भारती खटला, चाबहार बंदर, आंतरराष्ट्रीय युद्धाचे कायदे अशा विविध विषयांवरील ५० खास प्रश्न जाणून घ्या.
current affairs 2025

current affairs 2025

स्टडीरूम
१. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारतात केव्हा आले?
अ) जुलै २०२५ मध्ये
ब) ऑक्टोबरमध्ये
क) जानेवारीमध्ये
ड) डिसेंबरमध्ये

२. मुत्ताकी यांच्या भेटीनंतर भारत आणि अफगाणिस्तानने कोणत्या विषयावर संयुक्त निवेदन दिले?
अ) संरक्षण करार
ब) दहशतवादविरोध, सार्वभौमत्व आणि विकास सहकार्य
क) व्यापार वाढविणे
ड) हवामान बदल करार

