Premium|Study Room : भारत अफगाणिस्तान संबंध ते केशवानंद भारती खटला

१. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारतात केव्हा आले?अ) जुलै २०२५ मध्येब) ऑक्टोबरमध्येक) जानेवारीमध्येड) डिसेंबरमध्ये २. मुत्ताकी यांच्या भेटीनंतर भारत आणि अफगाणिस्तानने कोणत्या विषयावर संयुक्त निवेदन दिले?अ) संरक्षण करारब) दहशतवादविरोध, सार्वभौमत्व आणि विकास सहकार्यक) व्यापार वाढविणेड) हवामान बदल करार.३. भारताने अफगाणिस्तानसोबत मैत्री करार कोणत्या साली केला?अ) १९४७ब) १९५०क) १९६२ड) १९७५ ४. भारताने अफगाणिस्तानात उभारलेले मैत्री धरण कोणते?अ) सलमा धरणब) हेरात धरणक) काबूल धरणड) शेरशाह धरण ५. भारताने अफगाणिस्तानात अंदाजे किती गुंतवणूक केली आहे?अ) १ अब्ज डॉलरब) २ अब्ज डॉलरक) ३ अब्ज डॉलरड) ५ अब्ज डॉलर ६. २०२१ मध्ये भारताने काबूलमधील दूतावास का बंद केला?अ) अमेरिकेच्या आदेशामुळेब) तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यामुळेक) भूकंपामुळेड) आर्थिक कारणामुळे७. भारतासाठी अफगाणिस्तान धोरणात्मकदृष्ट्या का महत्त्वाचा आहे?अ) तो मध्य आशियात प्रवेशाचा दरवाजा आहेब) तो समुद्रकिनाऱ्यावरील देश आहेक) तो भारताच्या सीमेला लागून आहेड) त्याठिकाणी तेलसाठे आहेत.Premium|Study Room :अर्थशास्त्रातील नोबेल आणि जागतिक आर्थिक विकासाचा मूलमंत्र.८. चाबहार बंदर कोणत्या देशात आहे?अ) पाकिस्तानब) इराणक) तुर्कमेनिस्तानड) उझबेकिस्तान ९. भारताने अफगाणिस्तानात कोणत्या क्षेत्रात सर्वाधिक सॉफ्ट पॉवर प्रभाव निर्माण केला आहे?अ) शस्त्रास्त्र व्यापारब) चित्रपट, शिक्षण आणि औषधोपचारक) लष्करी प्रशिक्षणड) तेल व वायू व्यापार १०. भारत अफगाणिस्तानातील कोणत्या मुद्द्यावर सर्वाधिक चिंतित आहे?अ) महिला हक्कब) दहशतवादी गटांचा वापर भारताविरुद्ध होऊ नयेक) व्यापारातील तोटाड) ऊर्जा संकट.११. अफगाणिस्तानातील कोणता दहशतवादी गट अद्याप सक्रीय आहे?अ) लष्कर-ए-तोयबाब) ISIS-Kक) बोको हरामड) हिजबुल्ला १२. भारताने अफगाणिस्तानबाबत कोणत्या दृष्टिकोनावर भर दिला आहे?अ) लष्करी हस्तक्षेपब) विकास आणि मानवतावादी दृष्टिकोनक) तेल राजकारणड) बंदिस्त धोरण १३. लेखाचा शेवट कोणत्या विचारावर आधारित आहे?अ) युद्ध आणि नियंत्रणब) वास्तववाद आणि जबाबदारीचा संगमक) आर्थिक विस्तारवादड) धार्मिक एकाधिकार १४. केशवानंद भारती प्रकरणात एकूण किती न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला?अ) ९ न्यायाधीशब) ११ न्यायाधीशक) १३ न्यायाधीशड) १५ न्यायाधीश १५. या खटल्यात कोणता सिद्धांत स्थापित झाला?अ) न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांतब) मूलभूत रचना सिद्धांतक) स्वतंत्र संसद सिद्धांतड) संविधान दुरुस्ती सिद्धांत.Premium|Study Room : इंजिनीअर्ससाठी करिअरची संधी, RITES मध्ये ६०० पदांची भरती.१६. केशवानंद भारती कोणत्या राज्यातील होते?अ) तमिळनाडूब) केरळक) कर्नाटकड) महाराष्ट्र १७. खटल्यातील निर्णय कोणाच्या निवृत्तीच्या एक दिवस आधी जाहीर झाला?अ) न्यायमूर्ती हिदायतुल्लाब) सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्रीक) न्यायमूर्ती भगवतीड) न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर १८. ‘मूलभूत रचना’ मध्ये खालीलपैकी कोणता घटक समाविष्ट नाही?अ) लोकशाहीब) धर्मनिरपेक्षताक) एकपक्षीय शासनड) स्वतंत्र न्यायपालिका १९. ४२ वी घटनादुरुस्ती कोणत्या काळात करण्यात आली?अ) आणीबाणीच्या काळातब) हरित क्रांतीनंतरक) उदारीकरणानंतरड) कोळसा आंदोलनानंतर २०. न्यायालयाने NJAC कायदा (२०१५) का रद्द केला?अ) तो संघराज्य तत्त्वांवर आघात करतोब) तो न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर आघात करतोक) तो संसदेला अधिकार देतोड) तो आर्थिक असमानता निर्माण करतो.२१. केशवानंद भारती खटल्याचा मूळ वाद कोणत्या कायद्यावर होता?अ) नागरिकत्व कायदाब) जमीन सुधारणा कायदाक) निवडणूक कायदाड) संरक्षण कायदा २२. या निर्णयानुसार संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे, पण ती काय करू शकत नाही?अ) संविधानाची अंमलबजावणीब) संविधानाची मूलभूत रचना बदलणेक) नवीन कायदे बनवणेड) न्यायालयीन पुनरावलोकन रद्द करणे २३. या निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीत काय अधोरेखित झाले?अ) संसद सर्वोच्च आहेब) संविधान सर्वोच्च आहेक) राष्ट्रपती सर्वोच्च आहेतड) राज्यपाल सर्वोच्च आहेत २४. केशवानंद निर्णयानंतर न्यायालयाने किती घटनादुरुस्त्यांवर नजर ठेवली?अ) ५ब) १०क) १६ड) २५ २५. ‘मूलभूत अधिकार’ आणि ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ यांच्यातील संबंध काय आहे?अ) दोन्ही परस्परविरोधी आहेतब) दोन्ही एकत्रितपणे काम करतातक) दोन्ही रद्द करण्यात आलेड) दोन्ही केवळ केंद्र सरकारसाठी आहेत.Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय युद्धातील नैतिकता.२६. केशवानंद भारती निर्णय आजही का महत्त्वाचा मानला जातो?अ) कारण त्याने संसदेला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेब) कारण त्याने संविधानाला सर्वोच्च मान्यता दिलीक) कारण त्याने राजकीय पक्षांना नियंत्रण दिलेड) कारण त्याने न्यायालयाचे अधिकार कमी केले २७. नेपोलियन बोनापार्टचा जन्म कधी झाला?अ) १४ जुलै १७६५ब) १५ ऑगस्ट १७६९क) २० डिसेंबर १७७२ड) २ मे १७७० २८. नेपोलियनचा जन्म कोणत्या बेटावर झाला?अ) सिसिलीब) कॉर्सिकाक) माल्टाड) सार्डिनिया २९. नेपोलियनच्या वडिलांचे नाव काय होते?अ) जोसेफ बोनापार्टब) कार्लो बोनापार्टक) लुई बोनापार्टड) चार्ल्स बोनापार्ट ३०. नेपोलियनने कोणत्या विषयात विशेष प्रावीण्य मिळवले होते?अ) साहित्यब) भूगोल आणि लष्करी रणनीतीक) वैद्यकशास्त्रड) अर्थशास्त्र.३१. नेपोलियनने कोणत्या ठिकाणी पहिल्यांदा सैनिकी यश संपादन केले?अ) पॅरिसब) ट्युलॉन (Toulon)क) व्हिएन्नाड) मॉस्को३२. १७९९ मध्ये नेपोलियनने कोणत्या शासनव्यवस्थेला उलथून टाकले?अ) संसद शासनब) डायरेक्टरी शासनक) सम्राटीय शासनड) धर्माधिष्ठित शासन ३३. नेपोलियनने स्वतःला ‘पहिला कॉन्सुल’ कधी घोषित केले?अ) ९ नोव्हेंबर १७९९ब) १४ जुलै १७८९क) २ डिसेंबर १८०४ड) १५ ऑगस्ट १८१५ ३४. ‘Code Napoléon’ म्हणजे काय?अ) एक धार्मिक ग्रंथब) एक लष्करी रणनीतीक) एक कायदा संहिताड) एक शिक्षण प्रणाली ३५. नेपोलियनला फ्रान्सचा सम्राट कोणत्या साली घोषित करण्यात आले?अ) १८००ब) १८०२क) १८०४ड) १८१२.३६. नेपोलियनने स्वतःला मुकुट कोठे परिधान केला?अ) व्हर्साय पॅलेसब) Notre-Dame Cathedral, पॅरिसक) लूव्हर संग्रहालयड) बॅस्टील किल्ला ३७. नेपोलियनच्या पहिल्या पत्नीचे नाव काय होते?अ) मेरी लुईसब) जोसेफिन दे बोहार्नेक) कॅथरीनड) अॅन मारी ३८. नेपोलियन II ला कोणत्या नावाने ओळखले जात असे?अ) Prince of Parisब) King of Romeक) Duke of Corsicaड) Emperor of France ३९. खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?अ) नेपोलियन हा फक्त लष्करी सेनानी होताब) नेपोलियनने स्वतःच्या हाताने स्वतःला मुकुट परिधान केलाक) नेपोलियनने चर्चच्या आशीर्वादाने सत्ता घेतलीड) नेपोलियनने कोणतेही कायदे बनवले नाहीत ४०. युद्धातील नैतिकतेचा प्रश्न मुख्यतः कोणत्या कारणामुळे उभा राहतो?अ) राज्याच्या आर्थिक हितासाठीब) हिंसा, नाश आणि मृत्यूमुळे माणुसकीवर प्रश्न निर्माण होतोक) राजकीय मतभेदामुळेड) भूगोलिक विस्तारासाठी.४१. भारतीय दृष्टीकोनानुसार युद्धाचे मुख्य उद्दिष्ट काय असावे?अ) विजयासाठीब) धर्म आणि सत्यासाठीक) संपत्ती मिळवण्यासाठीड) सैनिकी प्रतिष्ठेसाठी ४२. पाश्चिमात्य जस्ट वॉर थिअरीमध्ये युद्ध योग्य असल्याचे निकष कोणते आहेत?अ) फक्त सैनिकी ताकद आणि संधीब) न्याय्य कारण, योग्य हेतू, प्रामाणिक अधिकारी, योग्य साधने, विजयाची शक्यताक) राज्याचा स्वार्थ आणि सामर्थ्यड) नागरिकांचा विरोध रोखणे ४३. वास्तववादी दृष्टिकोनानुसार युद्धाचे निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतले जातात?अ) नैतिकता आणि न्यायब) धार्मिक मूल्येक) सामर्थ्य, स्वार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षाड) सामाजिक विकास ४४. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उदाहरण कोणते आहे?अ) जेनेव्हा करारब) महाभारतक) भगवद्गीताड) नेपोलियन कोड ४५. युद्धाच्या काळात नागरिकांना उद्दिष्ट न बनविण्याचे नियम कोणत्या माध्यमातून ठरवले आहेत?अ) आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि करारब) देशाचे अंतर्गत कायदेक) शस्त्रास्त्र धोरणड) धार्मिक ग्रंथ.४६. युद्धातील नैतिकतेचे खरे आव्हान काय आहे?अ) अधिक शस्त्रास्त्र तयार करणेब) हत्यांचा, अन्यायाचा आणि विनाशाचा सामना करताना माणुसकी जपणेक) सैनिकी विजय मिळवणेड) आर्थिक विस्तार साधणे ४७. लास्लो क्रास्नाहोर्काईचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?अ) ५ जानेवारी १९५४, बुडापेस्टब) ५ जानेवारी १९५४, ग्युला, हंगरीक) १० फेब्रुवारी १९५५, पेस्टड) १२ डिसेंबर १९५३, डेब्रसेन ४८. क्रास्नाहोर्काई यांनी शिक्षण कुठे घेतले?अ) युनिव्हर्सिटी ऑफ बुडापेस्टब) एल्टे (Eötvös Loránd University), बुडापेस्टक) हार्वर्ड ४९. खालीलपैकी क्रास्नाहोर्काईची प्रसिद्ध कादंबरी कोणती आहे?अ) द ग्रेट गॅट्सबीब) सैतानतान्गो (Satantango)क) वॉर अँड पीसड) १९८४.५०. क्रास्नाहोर्काई यांना नोबेल साहित्य पुरस्कार कधी मिळाला?अ) २०१५ब) २०१९क) २०२५ड) २०१३.उत्तरे१ ब, २ ब, ३ ब, ४ अ, ५ क, ६ ब, ७ अ, ८ ब, ९ ब, १० ब, ११ ब, १२ ब, १३ ब, १४ क, १५ ब, १६ ब, १७ ब, १८ क, १९ अ, २० ब, २१ ब, २२ ब, २३ ब, २४ क, २५ ब, २६ ब, २७ ब, २८ ब, २९ ब, ३० ब, ३१ ब, ३२ ब, ३३ अ, ३४ क, ३५ क, ३६ ब, ३७ ब, ३८ ब, ३९ ब, ४० ब, ४१ ब, ४२ ब, ४३ क, ४४ अ, ४५ अ, ४६ ब, ४७ ब, ४८ ब, ४९ ब, ५० क 