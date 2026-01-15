Premium|Study Room: नक्षलवाद आणि डावा अतिरेकी हिंसाचार (LWE) २०२५

गौरव कुमार बाळे१) २०२५ मध्ये नक्षलवादाचा प्रभाव जरी कमी झाला असला, तरी तो पूर्णपणे संपलेला नाही. छत्तीसगडच्या बिजापूर व सुकमा जिल्ह्यांत सुरक्षा दलांवर आयईडी हल्ले आणि चकमकी घडल्या. काही घटनांमध्ये जवानांना प्राण गमवावे लागले, ज्यामुळे नक्षलवादी अजूनही हिंसक क्षमतेत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच वेळी, C-60 कमांडो, CRPF व राज्य पोलीस यांच्या संयुक्त कारवायांमुळे अनेक नक्षलवादी ठार झाले किंवा शरण आले. सरकारने विकास, रस्ते, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी व रोजगार योजनांवर भर दिल्यामुळे नक्षल प्रभाव क्षेत्र २०२५ मध्ये ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले..२) दहशतवाद व दहशतवादी कट २०२५ मधील उदाहरणे२०२५ मध्ये भारताला शहरी दहशतवाद व सीमापार दहशतवादी कटांचा धोका कायम राहिला. दिल्ली व इतर महानगरांमध्ये संशयास्पद स्फोट, बॉम्ब धमक्या आणि दहशतवादी मॉड्यूल्सचा पर्दाफाश करण्यात आला. तपास यंत्रणांनी काही कट हाणून पाडले, ज्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. जम्मू-काश्मीरमध्येही दहशतवाद्यांना रसद पुरवणाऱ्या नेटवर्कवर कारवाई झाली. या घटनांमधून दहशतवादाची रणनीती बदलत असून, तो अधिक गुप्त, तंत्रज्ञानाधारित आणि स्थानिक पातळीवर पसरत असल्याचे २०२५ मध्ये स्पष्ट झाले..Premium|Study Room : भारतीय सीमांचं रक्षण आणि वादांचं व्यवस्थापन.३) सांप्रदायिक हिंसाचार व कायदा-सुव्यवस्था २०२५ ची उदाहरणे२०२५ मध्ये ओडिशा, उत्तर भारतातील काही शहरे व महानगरांमध्ये धार्मिक मिरवणुकांदरम्यान तणाव निर्माण झाला. कटक (ओडिशा) येथे उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या हिंसाचारामुळे कर्फ्यू व इंटरनेट बंदी लागू करावी लागली. सोशल मीडियावरील अफवा व भडक संदेश यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळली. या घटनांनी दाखवून दिले की, सांप्रदायिक हिंसाचार हा केवळ सामाजिक प्रश्न नसून तो थेट अंतर्गत सुरक्षेला व प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला आव्हान देतो. त्यामुळे २०२५ मध्ये राज्यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई, समुदाय संवाद आणि सायबर देखरेखीवर भर दिला..४) सायबर सुरक्षा व डिजिटल फसवणूक २०२५ मधील ठळक उदाहरणे२०२५ मध्ये सायबर फसवणूक ही भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारी अंतर्गत सुरक्षा समस्या ठरली. डिजिटल अटक (Digital Arrest), KYC अपडेट स्कॅम, बँकिंग OTP फ्रॉड आणि डीपफेक व्हिडिओंचा वापर करून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाली. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय लोक लक्ष्य बनले. यावर उपाय म्हणून सरकारने दूरसंचार फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन तांत्रिक उपाय, सरकारी अॅप्स आणि सायबर जागरूकता मोहिमा सुरू केल्या. २०२५ मध्ये सायबर सुरक्षा ही पारंपरिक पोलिसिंगच्या पलीकडे गेलेली, राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित बाब ठरली..Premium|Study Room : २०२५: विरोधाभासाचे वर्ष, पर्यावरणीय संकट आणि प्रगतीचा संघर्ष.५) संघटित गुन्हेगारी व गँग नेटवर्क २०२५ ची उदाहरणे२०२५ मध्ये आंतरराज्यीय गुन्हेगट, ड्रग्स तस्करी आणि सुपारी किलिंग या समस्यांनी अंतर्गत सुरक्षेची चिंता वाढवली. उत्तर भारतात सक्रिय असलेल्या कुख्यात गँग्स, परदेशातून चालणारे गँग ऑपरेशन्स आणि सोशल मीडियाद्वारे धमक्या हे प्रकार समोर आले. काही प्रकरणांत संघटित गुन्हेगारीचे दहशतवादी नेटवर्कशी अप्रत्यक्ष संबंध आढळले. यावर सरकारने नवीन गुन्हेगारी डेटाबेस, आर्थिक तपास आणि ‘३६० अंश’ कारवाई धोरण जाहीर केले. २०२५ मध्ये संघटित गुन्हेगारी ही कायदा-सुव्यवस्थेपलीकडे जाऊन अंतर्गत सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा बनली.६) सीमावर्ती सुरक्षा व घुसखोरी २०२५ मधील उदाहरणे२०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीर व पंजाब सीमेवर ड्रोनद्वारे शस्त्रास्त्रे व अमली पदार्थ पाठवण्याचे प्रकार उघडकीस आले. काही ठिकाणी घुसखोरीचे प्रयत्न आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरवणारी यंत्रणा नष्ट करण्यात आली. BSF, लष्कर आणि पोलिस यांच्यातील समन्वय वाढवण्यात आला. या घटनांमधून स्पष्ट होते की, सीमावर्ती सुरक्षा ही केवळ बाह्य धोका नसून तिचा थेट परिणाम अंतर्गत शांतता, निवडणुका आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेवर होतो..७) अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा २०२५ ची उदाहरणे२०२५ मध्ये केंद्र सरकारने अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला. राष्ट्रीय पातळीवरील दहशतवादविरोधी परिषद, एकत्रित डेटाबेस, AI-आधारित देखरेख व फॉरेन्सिक सुधारणा यावर निर्णय झाले. राज्य पोलीस व केंद्रीय दलांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यात आली. या सुधारणा दर्शवतात की, अंतर्गत सुरक्षा ही केवळ बंदुका व कायदे यावर अवलंबून नसून तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि जनविश्वास यांचा समन्वय आवश्यक आहे..Premium|Study Room : गोपनीयतेचा हक्क विरुद्ध Sanchar Saathi वाद; तंत्रज्ञान, कायदा आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य.८) इतर अंतर्गत सुरक्षा मुद्दे २०२५ मधील उदाहरणे२०२५ मध्ये महानगरांमध्ये बॉम्ब धमकीच्या अफवा, तुरुंगातील हिंसाचार, व्हीआयपी सुरक्षेवरील धोके अशा घटनांनी प्रशासनाची सज्जता तपासली. काही तुरुंगांतील संघर्षांनी कारागृह सुरक्षा व गुन्हेगटांच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.या विविध घटनांमधून दिसते की, अंतर्गत सुरक्षा ही बहुआयामी असून, शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक बदलांमुळे तिची व्याप्ती सतत वाढत आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.