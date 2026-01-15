Study Room

Premium|Study Room: नक्षलवाद आणि डावा अतिरेकी हिंसाचार (LWE) २०२५

Naxalism in India : २०२५ मध्ये नक्षलवादापासून ते सायबर फसवणुकीपर्यंत अनेक गुन्ह्यांवर सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांनी कशी मात केली, वाचा
Naxalism in India 2025, left wing extremism LWE, internal security

India’s Internal Security in 2025: From Naxalism to Cyber Threats

गौरव कुमार बाळे

१) २०२५ मध्ये नक्षलवादाचा प्रभाव जरी कमी झाला असला, तरी तो पूर्णपणे संपलेला नाही. छत्तीसगडच्या बिजापूर व सुकमा जिल्ह्यांत सुरक्षा दलांवर आयईडी हल्ले आणि चकमकी घडल्या.

काही घटनांमध्ये जवानांना प्राण गमवावे लागले, ज्यामुळे नक्षलवादी अजूनही हिंसक क्षमतेत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच वेळी, C-60 कमांडो, CRPF व राज्य पोलीस यांच्या संयुक्त कारवायांमुळे अनेक नक्षलवादी ठार झाले किंवा शरण आले.

सरकारने विकास, रस्ते, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी व रोजगार योजनांवर भर दिल्यामुळे नक्षल प्रभाव क्षेत्र २०२५ मध्ये ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचले.

