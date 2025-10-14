Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर भारताचा दावा आणि आंतराष्ट्रीय राजकारण

The Battle for the Security Council: India’s Rise and the Politics of Vetoलेखक : महेश शिंदेकल्पना करा एका जागतिक टेबलावर सर्वात प्रभावशाली पाच राष्ट्रे बसलेली आहेत आणि जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या, अवकाश तंत्रज्ञान, आण्विक क्षमता आणि शांतिरक्षणात अग्रणी योगदान असलेला देश मात्र त्या टेबलावर अनुपस्थित आहे. हीच विसंगती आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दिसते. १९४५ च्या सत्तासंतुलनावर उभारलेली रचना आजच्या वास्तवाशी विसंगत ठरते..आजही पाच कायमस्वरूपी सदस्य (P5) अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सयांच्याकडेच विशेष व्हेटो अधिकार आहेत. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि सर्वाधिक योगदान देणारा शांतिरक्षक देश म्हणून भारताचा सहभाग वगळणे केवळ भारतासाठीच अन्यायकारक नाही, तर परिषदेलाच अप्रासंगिक बनवणारे आहे.अशा परिस्थितीत भारताचा कायमस्वरूपी आसनाचा आग्रह अधिकाधिक जोर धरत आहे. भारताचा कायमस्वरूपी आसनाचा दावा केवळ राष्ट्रीय अभिमानाचा मुद्दा नाही, तर परिषदेच्या वैधतेसाठी व जगाच्या भवितव्यासाठीही आवश्यक आहे..Premium|Study Room: यूपीएससी इंजिनिअरिंग सेवा पूर्व परीक्षा जाहीर.सध्याचा संदर्भ : सुधारणांची वाढती मागणीसप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या ८०व्या महासभेत भारताने ब्राझील, जर्मनी व जपान या जी-४ भागीदारांसह पुन्हा एकदा आवाज बुलंद केला. ‘प्रतिनिधित्व, वैधता, परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता’ या चार शब्दांनी सुधारण्याची गरज अधोरेखित झाली. फ्रान्स व रशियाने भारताला थेट पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेने कायमस्वरूपी जागा मान्य केली, पण नवीन व्हेटो अधिकार देण्यास विरोध कायम ठेवला. आफ्रिकन युनियनने दोन कायमस्वरूपी जागांचा ठाम आग्रह धरला आहे. जगातील प्रमुख शक्ती सुधारणा स्वीकारण्याच्या दिशेने पुढे सरकल्या आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की, ही सुधारणा किती लवकर आणि कोणत्या स्वरूपात येणार?.Premium|Study Room: लडाख आंदोलन आणि सहावी अनुसूची.ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : अपूर्ण राहिलेला प्रयत्नसंयुक्त राष्ट्रांची स्थापना १९४५ मध्ये झाली तेव्हा जग वेगळ्या पायऱ्यांवर उभे होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पाच विजयी शक्तींना कायमस्वरूपी आसन व व्हेटो अधिकार देण्यात आले. भारत संस्थापक सदस्य असूनही कायमस्वरूपी जागेसाठी मागे राहिला. पुढील दशकांमध्ये सुधारण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, विशेषतः २००५ मध्ये जी-४ गटाने औपचारिक मागणी केली. पण ‘युनायटिंग फॉर कन्सेन्सस’ गट, ज्यात इटली, पाकिस्तान व इतर देश आहेत, त्यांनी हा प्रयत्न अडवला. २००८ पासून चालू असलेल्या आंतर-शासकीय चर्चांमध्येही आजतागायत कोणतेही ठोस पाऊल पडलेले नाही. कारण सुधारणा करण्यासाठी महासभेत दोन-तृतीयांश बहुमत आणि सर्व P5 सदस्यांची संमती ही अवघड अट अजूनही आडवी येते..संयुक्त राष्ट्र संघाचे अपयशसंयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्याची प्रमुख जबाबदारी आहे; मात्र सध्याच्या काळातील युद्धे, दहशतवाद, मानवी संकट, आणि शस्त्रास्त्र प्रसार यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात ही संस्था अपयशी ठरली आहे. पाच स्थायी सदस्यांच्या व्हेटो अधिकारामुळे कोणत्याही मोठ्या निर्णयाला राजकीय अडचणी निर्माण होतात आणि संघर्षग्रस्त किंवा आपत्तीग्रस्त देशांसाठी त्वरित समन्वय व मदतीची कार्यक्षमता घटते. युक्रेन-रशिया युद्ध, सिरिया संघर्ष किंवा आफ्रिकी देशांत घडणारे मानवी संकट मोठे होते, कारण शक्तिशाली सदस्यांचे स्वार्थ आणि वर्चस्व संस्थेच्या मूळ उद्दिष्टांहून अग्रक्रमी ठरतात.या अपयशांमुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय समुदायात जोर धरू लागली आहे. आजच्या आधुनिक जगात विकासशील देशांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असून, नाविन्यपूर्ण आणि व्यापक जागतिक समस्या सोडवण्यासाठी संस्थेला अधिक लोकशाही, उत्तरदायित्व, आणि सक्षमतेने काम करणे आवश्यक आहे..भारताची भूमिकाभारताचा दावा फक्त प्रतिष्ठेसाठी नाही. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला व सर्वात मोठी लोकशाही शासन असलेला देश परिषदेबाहेर राहणे हे अन्यायकारक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या बळावर भारत पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. शांतिरक्षण मोहिमांत भारताचे योगदान अफाट आहे. २,००,००० हून अधिक सैनिकांनी सेवा बजावली आहे. एवढेच नाही तर भारताने विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज बनून ‘ग्लोबल साउथ’ चा प्रतिनिधी म्हणून उभारी घेतली आहे. २०२३ मधील जी-२० अध्यक्षपद हे त्याचे ठोस उदाहरण आहे. आण्विक शस्त्रास्त्रांचा जबाबदार वापर, हवामान बदलातील पुढाकार आणि मानवी मदतीत दिलेले योगदान भारताला अधिक सशक्त बनवतात..Premium|Study Room: लडाख आंदोलन आणि सहावी अनुसूची.अडथळे : भारताचा मार्ग सोपा नाही. चीन हा सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. आशियातील स्पर्धक म्हणून भारताला आसन मिळू नये अशी त्याची भूमिका आहे आणि चार्टर दुरुस्तीला चीनची मान्यता आवश्यक आहे. दुसरीकडे ‘युनायटिंग फॉर कन्सेन्सस’ गट, विशेषतः पाकिस्तान, भारताच्या प्रवेशाला विरोध करत आहे. आफ्रिकेचे प्रकरणही गुंतागुंतीचे आहे, सर्वजण दोन कायमस्वरूपी जागांना मान्यता देतात, पण कोणते देश त्या जागा भरणार यावर मतभेद आहेत. याशिवाय व्हेटोचा प्रश्न सर्वात संवेदनशील आहे. आफ्रिकन देश म्हणतात की जर व्हेटो राहणार असेल तर नव्या कायमस्वरूपी सदस्यांनाही द्यावा. पण अमेरिका व काही अन्य देश याला विरोध करतात परिणामी सुधारणा वारंवार मागे पडते..भारताचा समावेश का आवश्यक?भारताचा समावेश हा केवळ भारतासाठी उपकार ठरणार नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांसाठी स्वतःला वाचवण्याची संधी ठरेल. एका संस्थेला जगाच्या वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करायचे असेल तर भारताला वगळणे शक्य नाही. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र, जबाबदार आण्विक शक्ती, विकसनशील जगाचा आवाज, अर्थव्यवस्थेतील उदयोन्मुख महासत्ता ही सर्व वैशिष्ट्ये सुरक्षा परिषदेची उपयुक्तता वाढवू शकतात. अन्यथा, देश हळूहळू परिषदेला वगळतील आणि ती संस्था कालबाह्य ठरेल..पुढील दिशा : वास्तववादी पावलेभारताचा प्रयत्न एकट्याने उभे राहून यशस्वी होणार नाही. सुधारणा ‘पॅकेज डील’ स्वरूपातच शक्य आहे. जी-४, आफ्रिकन जागा आणि अस्थायी जागांची वाढ या सर्वांचा समावेश असलेली योजना पुढे यायला हवी. व्हेटोबाबत भारताने लवचिकता दाखवून सुरुवातीला तो अधिकार न घेता, ठराविक कालांतराने आढावा घेण्याची मागणी करणे उपयुक्त ठरेल. आफ्रिकन युनियनशी चांगले सहकार्य, लॅटिन अमेरिकन व ASEAN देशांना विश्वासात घेणे, तसेच शांतिरक्षण, सागरी सुरक्षा आणि हवामान कृतीत सातत्यपूर्ण नेतृत्व दाखवणे हे भारतासाठी आवश्यक आहे. अमेरिका, फ्रान्स व रशियाचा पाठिंबा मजबूत ठेवत चीनच्या विरोधाची धार कमी करणे हेही भारतासाठी राजकारणातील कसोटी ठरेल..भारताचा दावा, जगाची गरजआज प्रश्न असा नाही की, भारताला कायमस्वरूपी आसन मिळायला हवे का ? प्रश्न असा आहे की सुरक्षा परिषद भारताशिवाय किती काळ वैधतेचा दावा करू शकेल? चीनचा विरोध आणि व्हेटोचा प्रश्न निश्चितच कठीण आहे, पण सातत्यपूर्ण प्रयत्न, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि ग्लोबल साउथशी ऐक्य राखून भारत आपला मार्ग तयार करू शकतो. सुधारणा ही फक्त भारताची अपेक्षा नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्यता आहे. भारताचा समावेश म्हणजे बदलत्या जगाचे वास्तव मान्य करने होय. उशीर जितका होईल, तितकी संस्था अप्रासंगिक होईल. त्यामुळे भारताचा दावा आज स्वप्न नाही तर एक जागतिक अपरिहार्यता आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 