Premium|Study Room : भारतातील नागरिकत्व; पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही

लेखक : अभिजित मोदेभारतातील नागरिकत्व हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर विषय आहे. अलीकडेच परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही, तर मुख्यतः प्रवासासाठीचा दस्तऐवज आहे.भारतीय नागरिकत्व म्हणजे नेमके काय?भारतीय नागरिकत्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे भारताशी असलेले अधिकृत आणि कायदेशीर नाते होय. हे नाते केवळ भावनिक किंवा सामाजिक नसून संविधानातील तरतुदी, नागरिकत्वविषयक कायदे आणि सरकारी नोंदी यांच्या आधारे निश्चित होते. एखाद्याकडे पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा इतर ओळखपत्र असले, तरी त्यावरून आपोआप नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. नागरिकत्व ठरवताना जन्म, पालकांची स्थिती, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण आणि कायदेशीर मंजुरी यांसारख्या बाबी पाहिल्या जातात. त्यामुळे नागरिकत्व ही एक गंभीर आणि ठोस कायदेशीर संकल्पना आहे, जी केवळ कागदपत्रांच्या अस्तित्वावर नव्हे, तर कायद्याने मान्य केलेल्या प्रक्रियेवर आधारलेली असते.नागरिकत्व हा फक्त ओळख पटवण्याचा विषय नसून तो अनेक मूलभूत हक्क आणि जबाबदाऱ्यांशी जोडलेला आहे. नागरिक म्हणून व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळतो, सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा हक्क मिळतो, तसेच देशात कायमस्वरूपी आणि सुरक्षित कायदेशीर स्थान प्राप्त होते. याचबरोबर नागरिकत्वामुळे संरक्षण, सहभाग आणि राज्याशी थेट संबंध निर्माण होतो. म्हणूनच नागरिकत्वाबाबतचे नियम स्पष्ट, काटेकोर आणि कायदेशीर स्वरूपाचे असतात. कोणती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे आणि कोणती नाही, हे ठरवताना सरकारला पुरावे, नोंदी आणि कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे नागरिकत्व हा देशाच्या लोकशाही, प्रशासन आणि कायदेशीर व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे..Premium|Honest Taxpayers Vs Freebie Politics India : प्रामाणिक करदाते विरुद्ध मोफतखोरीचे राजकारण; कष्ट, गुणवत्ता आणि विशेषाधिकारांच्या अन्याय्य हिशेबावर टोकदार प्रश्न.पासपोर्टची खरी भूमिकापासपोर्ट हा आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी दिला जाणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. तो साधारणपणे भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो, पण कायद्यातील विशेष तरतुदीनुसार काही अपवादात्मक परिस्थितीत नागरिक नसलेल्या व्यक्तीलाही तो दिला जाऊ शकतो.याच कारणामुळे सरकारने सांगितले की पासपोर्टला नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानता येत नाही. म्हणजेच पासपोर्ट असणे आणि भारतीय नागरिक असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.सरकारची अलीकडील भूमिकापासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ही भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. या स्पष्टीकरणानुसार पासपोर्ट हा 'travel document' आहे, 'citizenship certificate' नाही.अलीकडे हा मुद्दा चर्चेत आला, कारण अनेक लोक पासपोर्टला नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा समजत होते. मात्र सरकारी स्पष्टीकरणानंतर हे स्पष्ट झाले की कायदेशीरदृष्ट्या पासपोर्ट हा फक्त एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, अंतिम पुरावा नाही.कोणती कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत?आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि पासपोर्ट ही महत्त्वाची ओळखपत्रे आहेत. पण ही सर्व कागदपत्रे स्वतंत्रपणे नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानली जात नाहीत.निवडणूक आयोगानेही वेगवेगळ्या वेळी स्पष्ट केले आहे की मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र नाही. त्याचप्रमाणे आधार किंवा पॅन कार्ड हे अनुक्रमे ओळख आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरले जातात. ती नागरिकत्वाची अंतिम प्रमाणपत्रे नाहीत..नागरिकत्वाचा खरा आधारभारतीय नागरिकत्व ठरवण्यासाठी नागरिकत्वाशी संबंधित कायदे, जन्म, पालकत्व, नोंदी, अर्ज प्रक्रिया आणि सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी यांचा आधार घेतला जातो. काही प्रकरणांमध्ये सरकारकडून दिले जाणारे नागरिकत्व प्रमाणपत्र किंवा अधिकृत नोंदी यांनाच अधिक महत्त्व असते.म्हणूनच पासपोर्ट असणे उपयुक्त आहे, पण ते एकटेच नागरिकत्व सिद्ध करत नाही. कायद्याच्या दृष्टीने नागरिकत्वाचा निर्णय दस्तऐवजांच्या एकत्रित तपासणीवर आणि अधिकृत प्रक्रियेवर अवलंबून असतो.निष्कर्षभारतीय नागरिकत्व ही एक व्यापक कायदेशीर संकल्पना असून ती जन्म, नोंदणी, पालकांची स्थिती, कायदेशीर प्रक्रिया आणि अधिकृत पुरावे यांच्या आधारे ठरते. त्यामुळे ते कोणत्याही एका कागदपत्रावर अवलंबून राहत नाही. याचा खरा अर्थ असा की नागरिकत्व हे केवळ ओळखीचे किंवा सोयीचे साधन नसून ते व्यक्तीचे राज्याशी असलेले कायदेशीर नाते आहे. म्हणूनच नागरिकत्वाबाबतची चर्चा करताना भावनिक किंवा गोंधळ निर्माण करणाऱ्या समजुतींपेक्षा कायद्यावर आधारित स्पष्टता ठेवणे अधिक योग्य ठरते, कारण तीच लोकशाही व्यवस्था, हक्कांचे संरक्षण आणि प्रशासनिक शिस्त यांचा मजबूत पाया बनते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.