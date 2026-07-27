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Premium|Study Room : भारतातील नागरिकत्व; पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही

Indian Passport and Citizenship : पासपोर्ट हा केवळ परदेश प्रवासासाठीचा दस्तऐवज असून भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले. नागरिकत्वाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित हक्क समजून घेणे आवश्यक आहे.
Indian Passport and Citizenship

Indian Passport and Citizenship

esakal

स्टडीरूम
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लेखक : अभिजित मोदे

भारतातील नागरिकत्व हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर विषय आहे. अलीकडेच परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही, तर मुख्यतः प्रवासासाठीचा दस्तऐवज आहे.

भारतीय नागरिकत्व म्हणजे नेमके काय?

भारतीय नागरिकत्व म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे भारताशी असलेले अधिकृत आणि कायदेशीर नाते होय. हे नाते केवळ भावनिक किंवा सामाजिक नसून संविधानातील तरतुदी, नागरिकत्वविषयक कायदे आणि सरकारी नोंदी यांच्या आधारे निश्चित होते. एखाद्याकडे पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा इतर ओळखपत्र असले, तरी त्यावरून आपोआप नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. नागरिकत्व ठरवताना जन्म, पालकांची स्थिती, नोंदणी, नैसर्गिकीकरण आणि कायदेशीर मंजुरी यांसारख्या बाबी पाहिल्या जातात. त्यामुळे नागरिकत्व ही एक गंभीर आणि ठोस कायदेशीर संकल्पना आहे, जी केवळ कागदपत्रांच्या अस्तित्वावर नव्हे, तर कायद्याने मान्य केलेल्या प्रक्रियेवर आधारलेली असते.

नागरिकत्व हा फक्त ओळख पटवण्याचा विषय नसून तो अनेक मूलभूत हक्क आणि जबाबदाऱ्यांशी जोडलेला आहे. नागरिक म्हणून व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळतो, सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा हक्क मिळतो, तसेच देशात कायमस्वरूपी आणि सुरक्षित कायदेशीर स्थान प्राप्त होते. याचबरोबर नागरिकत्वामुळे संरक्षण, सहभाग आणि राज्याशी थेट संबंध निर्माण होतो. म्हणूनच नागरिकत्वाबाबतचे नियम स्पष्ट, काटेकोर आणि कायदेशीर स्वरूपाचे असतात. कोणती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे आणि कोणती नाही, हे ठरवताना सरकारला पुरावे, नोंदी आणि कायद्याच्या चौकटीतच निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे नागरिकत्व हा देशाच्या लोकशाही, प्रशासन आणि कायदेशीर व्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.

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